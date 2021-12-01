你知道為什麼要打Covid-19疫苗第三劑嗎？從研究數據與各國現行政策評估

中央流行疫情指揮中心日前宣布第三劑疫苗即將開打，第一階段以高危險和高接觸風險族群優先。大家也許對第三劑疫苗施打仍有許多疑惑？何醫師整理了現有的研究以及各國現行政策，提供給大家參考。

疫苗保護力隨時間下降

即使已接種完整兩劑疫苗，疫苗的保護力仍會隨著時間逐漸下降，美國研究指出：過了六個月，BNT的保護力從86.9％下降到43.3％，Moderna保護力從89.2％下降到58.0％，嬌生腺病毒疫苗從86.4％下降幅度最大到13.1％。另一篇英國研究也指出，AZ的疫苗保護力過了四個月也會有顯著下降。同時，疫苗對Delta變異株的保護力同樣會逐漸下降，研究指出，經過四個月，BNT疫苗對Delta的保護力從93％下降到53％，可能會產生突破性感染以及病毒傳播增加。

第三劑疫苗能夠提供較好保護力

以色列、英國、美國針對施打第三劑BNT的研究不約而同指出，接種第三劑BNT能夠提供較好的保護力，並且有效預防重症（92％）、減少住院（95％）以及死亡率（81％）。因此，目前在國際逐漸取得共識，年長者、高風險以及高接觸族群，建議追加第三劑疫苗，讓免疫反應更持久，達到更好的保護效果。

台灣今年11月29公布施打政策

應接種對象：65歲以上、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者（第九類對象）

可接種對象：18歲以上，經醫師評估後可考慮接種

與第二劑間隔：至少六個月

對比國外現行政策

Photo Credit:何忠祐醫師

加拿大現行政策

第三劑選擇：Moderna或是BNT

接種對象：18歲以上人民

與第二劑間隔：至少六個月

前兩劑施打AZ：只要沒有禁忌症，建議第三劑施打Moderna或是BNT。除非有禁忌症，第三劑可考慮再次施打AZ。

美國現行政策

第三劑選擇：Moderna、BNT或Johnson

應接種對象：50歲以上或是18歲以上居住在長照機構「建議」施打

可接種對象：18歲以上的一般族群「可考慮」施打。

與第二劑間隔：至少六個月

英國現行政策

第三劑選擇：Moderna或是BNT

接種對象：40歲以上、16歲以上重症高風險族群、16歲以上長照機構居住者、同住人是染疫高風險者等。

與第二劑間隔：至少六個月

現有安全性資料

施打三劑Moderna副作用：整體副作用發生率與第二劑雷同。將副作用細分成局部以及全身性時，發現第三劑的局部副作用較第二劑略高（84.7％ vs. 83.5％），但全身性副作用較第二劑略低（79.0％ vs. 81.3％）

施打三劑BNT副作用：整體副作用發生率與第二劑雷同。將副作用細分成局部以及全身性時，發現第三劑的局部副作用較第二劑略高（74.1％ vs. 71.7％），但全身性副作用較第二劑略低（69.2％ vs. 71.7％）

施打兩劑AZ後追加mRNA疫苗副作用：常見副作用有注射處疼痛（持續1-2天）、疲倦、全身痠痛、發熱等症狀。

何醫師怎麼說

疫苗保護力會隨時間遞減，且面臨變種病毒威脅，施打第三劑疫苗可以提供較佳保護力。民眾在評估自己是否適合施打第三劑時，可以考量自身染疫風險、是否屬於重症高風險族群、對副作用耐受度、是否有不適合接種疫苗的情形、是否有疫苗禁忌症等因素，必要時可以諮詢信賴的醫師。另外，根據國際現行政策可發現施打第三劑疫苗將成為未來對抗病毒的趨勢，何醫師建議尚未接種第二劑疫苗的民眾盡早完成疫苗施打。

參考文獻

疫苗保護力下降

第三劑保護力

本文經何忠祐醫師Dr.Eric家醫。美食。健康體態授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航