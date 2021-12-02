超商店員遭刺死事件後，除了「見警率」還有工作風險評估與控管機制等問題

文：蕭仁豪（台灣警察工作權益推動會常務理事）

近來因為桃園龜山超商店員被刺案件，為保障超商店員的安全，見警率再度成為重點，但對於目前的政策方向，或許還有待商榷的部分。

巡邏策略的實證研究，與各理論的差異

談到巡邏跟見警率，最常提到的是1972年的堪薩斯市巡邏預防實驗，這個對於巡邏的效力的實驗結果，發現「整體」巡邏密度與犯罪率、是否能起到安撫民眾的效果，似乎沒有顯著相關。

而在更近代1992年的明尼阿波利斯犯罪熱點巡邏實驗中，對於巡邏策略又有新的見解。在這新的實證來看，只要更針對犯罪熱點來巡邏，巡邏就會有效果。但如本會成員早於2018年的投書〈吵翻天的「見警率」爭議，不懂的是基層還是徐國勇？〉探討過的，這個策略只解釋了，針對「高頻率」的「公開場所」中「陌生人間犯罪」現象，編排巡邏有效果，但這個策略卻並不一定適用於所有犯罪樣態。

例如單就桃園龜山超商這個事件本身來看，偏向偶發事件，可能就不在有效範圍內。

而另外要再提到的部分是，與我國的「設點巡邏」不同，熱點巡邏策略除了「點」的分析去集中警力，規劃上也將點整合成「區塊」，警察人員並不是每個點都要巡邏到，而是以區塊為單位巡邏，以達成簡化工作又提高有效性的目的。

除了「巡邏」，還有工作風險評估與控管機制的問題

現在的警察執法訓練，其實會討論「風險辨識」——也就是對於受執法對象要預設反抗或攻擊的可能性，並如何對於不同的情狀做出不同的判斷。

不過，在現在相關的討論中，大多集中在如何使用自我保護設備、如何增加保護，但是卻沒有討論到一件事：即使是勸導，其本身其實就帶有風險跟衝突性，那對於這些工作，是否有職業安全指引或風險管理政策也是一大重點。

Photo Credit: 中央社

這其中也有上下溝通與角色定位的問題，因為在超商事件發生之前，就有勸導相關的糾紛甚至暴力事件發生，其實在職業衛生安全法的概念中，雇主就應該即早彙整相關問題、建立通報制度，甚至在職訓練的調整與購置設備，政府並應依此調整相關政策與因應。

而不論政策要如何調整，超商店員等協助政策執行的民力，終究不是警察或公務員，本來就沒有義務承擔過高的風險，況且還有「勞工退避權」。

目前政府要針對超商安全，直接以增加巡邏的方式因應，只能說多少有點本末倒置。再以熱點巡邏策略的觀點來說，問題其實不在於「超商有沒有警察巡邏」，而是在於「有沒有建置資料庫，去辨識與評估相對高風險的超商」，後者其實更有賴於企業的職業安全政策跟勞動行政機關的協力。

否則，如果每間超商都是重點，那就會變成疲於奔命、效果不明，而長期下來，會變成警察在當超商保全的詭異結果。

從社會與政策的交互關係，重新思考治安問題

防疫工作有賴民間協力，就有如近年來在警察政策，有慢慢往尋求民間協力治安工作的傾向。但筆者在接觸相關施政時，也曾疑惑：一來，不論如何這都是增加工作，若沒有相關補貼或福利，民眾為何要無償協力？二來，在警界的冒險犯難的文化造成對風險的麻木，是否能正確指導民眾如何因應？

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雖然在台灣，民眾對於警察的信任度與密接性仍高，增加見警率，或許現在還是可以安撫民心，但若只是單純增加見警率，是否能對症下藥，可能還有待驗證。

桃園龜山超商的事件背後，仍然牽涉到我國對於政策規劃、民間協力、工作安全三者的交互關係，筆者認為，現在民眾對於治安的需求，可能也已慢慢不再只滿足於「看到有警察」。

如何抽絲剝繭釐清問題重點，才是對於未來的治安施政的思考方向。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航