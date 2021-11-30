軍事大國都在搶佔優勢、紐西蘭卻推動自主性武器禁令，紐官員憂量產恐降低戰爭門檻

「讓機器做出會奪走人類性命的決定具有基本的道德問題」，紐西蘭裁軍和軍備控制部長特懷福德（Phil Twyford）在週二指出。對於那些運用人工智慧來瞄準人或殺人的自主性武器，以及殺人機器人，紐西蘭政府即將在國際推動禁令。

根據紐西蘭媒體《Stuff》的報導，在自主性武器被視為大國之間軍備競賽的前哨戰時，紐西蘭政府決定對此採取「強硬且不妥協」的立場，並在國際舞台上同步推動完全禁止自主性武器。紐西蘭在1980年代成為無核家園後，數十年來一直在國際上做裁軍的倡議。

特懷福德指出，當一台機器能夠在完全沒有任何人類介入的情況下，做出識別和攻擊人類目標的決定，那將非常令人擔憂。他質疑自主性武器違背國際人權法律的可能性，尤其是在保護平民、軍事行動的合理性等基本原則上。

另外，特懷福德表示，大量生產殺人機器人將會降低戰爭的門檻，他認為如果在決策鏈上沒有人的參與、控制這些因素，這將提升大規模機器人戰爭的可能性。

禁令恐傷害與軍事大國的關係？特懷福德：對他們來說並不奇怪

這項政策已經由紐西蘭內閣簽署，並且得到紐西蘭國防軍、國防部和其他政府機構的支持。特懷福德指出，紐西蘭在自主性武器上的立場，並不會對它們和美國等主要軍事大國的關係產生不好的影響。

特懷福德表示，美國、俄羅斯、中國和印度等世界主要軍事大國，都在努力從這些完全自主的武器系統中，取得軍事上的優勢，「我們在這方面採取了截然不同的立場，但我們已經習慣了。」特懷福德認為，對這些國家來說，紐西蘭在裁軍和和平議題上採取強硬的態度並不奇怪。

除了紐西蘭之外，奧地利、愛爾蘭、墨西哥和智利等國家也支持自主性武器的禁令，並和特懷福德交流，紐西蘭官員也正在聯合國《特定常規武器公約》（CCW）的會議上試圖與其他官員合作。

紐西蘭綠黨的外交事務發言人賈拉曼（Golriz Ghahraman）則認為，紐西蘭不必等待國際的共識：「我們可以以身作則，先通過禁止自主性武器的國內法。」她指出，政府在上個任期對於自主性武器的議題顯得猶豫不決，如今決定在國際上推動殺人機器人的禁令，可說是一個「巨大的安慰」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範

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