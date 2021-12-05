超商店員遭刺死案被激起的不安與恐懼，是誰在說服你世界如此邪惡？

在今（2021）年11月21號發生超商店員遭刺死的事情後，在媒體報導的推波助瀾下，台灣的民眾陷入了一股強烈的憤怒中。

似乎這件事情的出現，讓人覺得台灣的治安變得無可救藥，世風日下所有的良善都消失，台灣變得像是高譚市一樣處處充滿犯罪罪惡。突然驚覺自己好像活在一個好危險的世界，許多人於是到不同政治人物的粉專猛灌留言，帶著悲憤的呼喊要他們負責。

我想那樣心情的背後，一定有著好多的不舒服，也驅動著你好像要做一些什麼。但你有沒有注意到，在悲憤的後面還有是什麼讓你會這麼不舒服呢？你是否願意停下看看，讓自己受苦的裡面有的是什麼？

報導的壞與邪惡，激起你的不安與恐懼

我不知道你是在怎麼樣的情境看到這篇新聞，但我想當你看到新聞的時候，當下的瞬間心中浮現出來的應該會是驚訝。你不懂，疫情都多久了還會有人不想戴口罩；你不懂，也不過只是口罩而已，為什麼有人這麼生氣，還氣到最後殺了人？驚訝與困惑首先衝擊著你，你真的不懂，而一股慌亂也許就已經在心裡產生，似乎有些事情不太對勁，好像某些原本相信的事情變得有些動搖了，那是一種好強的不安。

我想同時間，你也感覺到心疼。你捨不得一個單純平凡的生命，因為一個你無法理解的理由而失去；你捨不得他受到傷害，卻是因為他認真工作。你越是知道店員每一分的辛勞、每一分的無辜，你的不捨與難過也越大越多；你好希望他可以好好活著，可以不要受到傷害；如果不是發生這件事，他今天也許還在同樣的地方以同樣的笑容招呼著客人。但是當知道這一切都已經失去的時候，你的難過好大好大，那個感覺不斷問著自己，為什麼會這樣？

然後，你的生氣開始浮現出來。你生氣攻擊店員的人，為什麼要因為這樣就去攻擊人？為什麼要這樣剝奪別人的生命？那些明明就只是小事，明明就是沒有什麼大不了的事情，乖乖戴好口罩不就好了？強烈的憤怒占據你的身體，讓你的呼吸加快，你感覺到這個世界有一個好強烈的「惡」跟「壞」在那裏，你無法理解為什麼會有這種邪惡存在、為什麼有人這麼壞，卻也感受到恐懼。如果有人因為這種小事就被攻擊，會不會我也會因為某天就這樣被人攻擊？如果我們允許這種事情發生，會不會明天同樣的事情就會繼續發生，然後換我跟我的家人遭殃？

原本你可能感覺這是一個安全的世界，每個人可以好好活著過每一天，但原來這個世界有可能僅因為提醒口罩就讓一個人去世，你不知道可以相信什麼了。原來人的生命與財產可以如此輕易的被威脅，你只是感覺自己好無力，似乎只能呆站著在原地被壞人傷害。

那種感覺好可怕、好不舒服，你好想將這樣的不舒服消去，於是你開始試著理解這個「壞」到底從何而來，又可以對他做一些什麼。其實，你還是不理解為什麼會發生這樣的事情，但是處在焦急、恐懼與無力裡，你只想趕快做一點什麼，無論什麼都好，於是你帶著憤怒帶著害怕的心情，好想趕快找到一個人來責怪。

只要把自己心中所有的心疼、不捨、憤怒與恐懼，全部都拋到他的身上，那心裡的不舒服就會消失了吧？只要那個「壞」的根源被消滅，悲劇就不會再發生了吧？然後你就能從此回到那個安全的世界裡，不用憂慮、不用驚恐，壞啊苦啊痛啊就可以這樣消失不見，不會再有人被傷害，安全寧靜的世界能就這樣回來。

壞無法消失，真正改變需要理解

我想，你真的很受傷也很驚恐，也為了改變不舒服好努力。但也許你不知道的是，台灣每一年都在發生各種不同的慘案，從以前的陳進興撕票白曉燕、到水泥桶分屍、到前段時間的瑪莎拉蒂少富攻擊，社會事件其實持續的發生，而社會是否真的變得治安敗壞無法從單一事件判斷，而是要從整體的數字與統計才有辦法看出來。說到這裡你可能會有點生氣，因為這樣的說法似乎在告訴著你，似乎我們的世界就是到處充斥著壞人，所以我們要對壞事兩手一攤，就這樣放著壞人為惡嗎？

不，我想告訴你的，是當你想要真正消除這些壞的時候，需要做更多的理解，更好好的思考到底發生了什麼，才有機會讓事情發生轉變。真正困難的問題之所以難以解決，就是因為他沒有簡單的解決方案，需要好多的討論，好多的投入才有能慢慢改變。最直接的發怒往往只是找一個代罪羔羊發洩情緒，甚至只是找到另外一個人攻擊他、傷害他，你也許好了一點卻對事情沒有任何改變，但憤怒已經讓你忘記了思考，只是被困在憤怒與受傷的泥淖裡掙扎。

就像蕭姓嫌犯今天會做這樣的事情，背後牽涉他的思考價值、成長環境，我們才能解釋「為何一件小事能讓一個人憤怒到殺人」。這不代表我們要幫他開脫，也不是要把錯怪到他的父母，而是怎麼做才可能「不要讓下一個悲劇重演？」而社會安全網的目的正是為此，如果我們有機會多做一些什麼，也許某些人有機會得到協助，也許過去的傷害已經產生，我們卻能避免未來另一個人又因為另一件小事被提醒時，好好回應而不是帶著仇恨。

即使如此，我們也不能夠回頭單純的指責「誰叫你沒做這件事才會發生」。這個世界沒有單純到我們只要做了什麼就可以避免一切的災難，即使努力還是會有好多我們伸手不可觸及，就像每天在醫院中都會有著應該有著光明未來的孩童去世，就像即使不捨身邊也會有著與親友的分離，這些失去不必然是某個人為惡、某個人很可惡，而是世界上本來就有好多的無法控制。如果人類的歷史犯罪從來就沒有消失，我們又為什麼會能夠以為誰上台下台、誰做了什麼沒做什麼，就可以變成一個無病無痛無苦無怨的世界？

被激起的恐懼，是誰在說服你世界如此邪惡？

只是在感受到這麼多不舒服的同時，我們不禁也要思考，如果傷害本來就無法完全避免，又是誰在不斷激發你的恐懼與生氣，不斷把憤怒與怨恨塞到你的內心？當看到某些人用力的在描述這件事「多殘忍、多可惡、多不可理喻」、而那些相關人士「多卑鄙、多冷血、多冷酷、多高傲時」，可能不是真的世界如此可怕的世界，而是你接收到的訊息正在刻意形塑一個可怕而充滿威脅的世界。

這個時候你要做的也許不是憤怒，而是周暫時脫離到一個安靜的環境，整理一下自己情緒，做一下深呼吸，問問自己現在的感覺是什麼。先不管那背後是否有政治鬥爭或商業利益，至少你的感覺是不舒服的，而你可以先做的是從不舒服中離開，好好的照顧自己。

共同承擔傷痛，你不是孤單面對痛苦

雖然痛苦真的無法消滅，傷痛也許還是會持續發生，但也還是一直有人在為了弭平痛苦而努力。就像司法、警察、醫療、社工、教育，還是好多好多人在努力著，心理師之中也有「修復式正義」的工作方式，讓被害人與加害人在一起面對面，被害人可以好好的去表達他受到的傷害，而加害人可以在聽到後去表達他的愧疚、歉意與反省，讓被害人知道原來他的苦對方是知道的、甚至對方可能也因為傷害了他人而苦，如此被害人心中的憤怒與難過也有機會得到撫慰，這也是我自己的專業為減少傷痛所做的努力。

所有的我們面對到這樣的悲劇，都是一起感受著不舒服，感受著難過不捨、也感受著對壞的恐懼與生氣。但我們也不是孤單無力的承受，每次事情發生時我們都是一起承受著這些。但在傷痛之外，一直以來也有好多人在努力減少痛苦，只是好多的事情也好複雜，需要好多的討論與努力才有可能消除那麼一點點。即使如此，我想每一個人都是努力著的，也希望我們能在這樣的災難裡每一個人彼此好好照顧，不是用恨，而是用愛來一起面對。

本文經陳劭旻諮商心理師授權刊登，原文刊載於此

參考資料

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航