關愛之家護理師：在上帝面前，HIV病友跟我們一樣都會犯錯，而不是他的罪比較嚴重

文：康定睿（台灣關愛基金會）

「信不信我抽一管血扎在妳身上」、「掄起滅火器作勢要砸向我」，這些都是關愛之家的護理師欣家口中說出來，病友曾經威脅她的話語，語氣雖然平淡，卻包含了許多的不捨與同理。從國中開始便立志要當護理師，於專科學校畢業後，先是進了醫院的綜合科，後來到長期照護的呼吸照護病房（RCW），也曾擔任開刀房的護理師，待過醫美診所，經手形形色色的病患，卻少了成就感，「我想照顧需要被幫助的人」欣家心裡忽然冒出個念頭，開啟了在關愛之家的服務之路。

離開輪日夜三班的醫院，嚮往社會福利機構的照護工作，輾轉來到關愛之家後，也跟身邊的親友談起自己的工作，幸好家人都能夠接受。欣家想起聖經中提到，耶穌治癒及陪伴痲瘋病人的記載，頓時覺得，我要好好照顧這群失去倚靠的人們。

Photo Credit: 台灣關愛之家提供 圖為關鍵之家資深護理師欣家，疫情期間手持標語支持醫護人員。

「我想照顧需要被幫助的人」

經歷了早期創辦人楊婕妤楊姊一邊經營花店，同時照顧HIV感染者的日子，「當時花店在大安區，照顧的單位在文山和大安，就這麼一邊賣花，一邊照顧病友，還有愛滋寶寶跟母親同住，長期相處下來，建立了有如家人般的情感。」欣家說道，基金會成立之初，人力編制只有5個。

身為唯一一位護理師，主要的工作是協助病友以及愛滋寶寶，包含成人部以及婦幼部的照顧工作；同時也要支援募款與愛滋防治宣導，大大小小的工作相當繁雜，看到現在基金會的發展規模，工作人員漸漸增加，組織規模也變大，不得不佩服楊姊當初立下的使命，用盡心力照顧好每一位需要幫助的病友。

「我心裡想，何德何能陪著他走完最後一程」

談起病友，欣家露出了複雜的表情，當中飽含許多令人鼻酸的往事，某些病友可能沒有家人可聯繫，或因故來不及見上最後一面。印象最深刻的一次，許多年前的那天，寒流來襲，半夜三點多手機電話響起，醫院打來說住院的病友病危，當時負責帶診的她跨上摩托車奔到了醫院，而這位病友的家人遠在台東，無法及時趕到，便由欣家陪在病床邊，確認嚥下最後一口氣。

跟著醫院的工作人員推著病床到太平間暫放遺體，台大醫院舊館的電梯、陰暗的長廊，她想想當年20多歲，憑著一股熱血，半夜一人牽起摩托車騎回家，心裡想著最後陪伴病友的竟然是自己，而不是他最親密的家人，心還是揪了一下，「我心裡想，何德何能陪著他走完最後一程」；負責移靈的工作人員聯繫不上病友家人，巧合的是，欣家在往生的病友外套內裏的暗袋中，找到一張小紙條，上面就寫著家人的聯絡電話。

當年就是這麼無奈：早上新收一位個案，下午就送走一位往生者

在早期愛滋病治療尚不發達的年代，很多時候是上午接了一個病友進機構，晚上就送走一個往生者，看盡了生離死別，有時在病床附近會發現綠豆大的蒼蠅，「那有可能是離世的徵兆，身體隱隱散發五臟六腑腐敗的氣味，會吸引蟲蠅靠近。」

而欣家也曾見過病友彌留之時，先是跟照護人員提說，我覺得我快要走了，想回家（關愛之家的住宿機構床位），擦完澡，擺好臥躺姿勢，卻見病友雙手虛空作勢夾筷，問了對方，病友回說我正在吃生魚片，回到家不久，身體狀況急速惡化，再送至醫院急診室後便離開了人世，從此不再惦記生前的執著與想念，無病無煞。

「他的補助應該還有剩吧」就曾有家人在病友往生之後，急忙來問他存摺裡還剩多少錢。

關愛之家照顧的不只是病友，更多時候是許多需要幫助的弱勢家庭。我們能理解，每個家庭都有不同的困難與需求。孤家寡人也許還不至於煩惱，曾有家屬在病友往生之後，急忙趕到關愛之家，開口第一句話問起「他的補助應該還有剩吧？」，病友的收入來源大多仰賴政府補助，或是撐著孱弱的身體打零工，所得大多用來支付自己在機構的醫療及日常開銷，當家人得知病友過世，開口卻問這人遺留在世的剩餘，而不是如何好好送他一程，的確令人感慨。

對於病友的生命歷程，只能說看盡人情冷暖，早期單位有配置心理師，可以定期做團體督導，討論個案狀況等；而當時許多安置機構不願意收容HIV感染者，對於關愛之家來說，需要處理的不只是定期服藥、按時回診，更多是思覺失調、藥癮衍生的狀況；許多藥癮病友進到機構後，長時間無法取得毒品來源，漸漸脫離用藥的需求。

而在早期也曾發現，新入住的病友會偷帶藥進機構，大半夜逕自施打，臨床的病友見狀重新燃起用藥的渴望，這對於第一線的管理工作帶來了困擾，一邊照顧病友，一邊要提防某些失序的舉動，也曾有病友不服勸導，造成關係緊張，但在長期的相處與幫助下，機構裡的日子還算平安。

從來不覺得自己是勇敢的，而是順其自然地做好每一天的工作

經歷過早期文山區再興社區居民抗爭事件，部分病友移居到南部的機構，而欣家也跟著一起南遷駐地，離開了熟悉的地方，加上增聘的人力進入，專業分工下，早期那些親力親為，逐漸成為分工細膩的專業照護模式；隨著照顧服務與對象增加，欣家從最前線的照護工作，輾轉回到了關愛之家所屬北部的兒少安置單位，除了照護，還要肩負起管理保母老師與照護人員，欣家總覺得忙碌的方向不同了，勞心勞力照顧的，是不分國籍的孩子們，需要更多的責任與用心。

Photo Credit: 台灣關愛之家提供 圖為本文受訪者欣家與監察院長陳菊的合影。

回想起早期照顧愛滋寶寶與其母親的日子，當初因為人力不足，很多時候都靠著修女或是感染者的親友一同互相照顧，現在則是許多的同仁夥伴一同撐起每天的工作，「我覺得HIV病友跟我們都一樣，在上帝面前，我們都會犯錯，而不是他的罪比較嚴重。」

有了這個念頭，欣家一直以來抱持著堅定的信念，為自己服務的使命而實踐著，從來不覺得自己是勇敢，而是順其自然地做好每一天的工作，欣家用那柔韌、不卑不亢的語調說著，彷彿這些事情如過眼雲煙。

早年，關愛之家陪伴許多病友走過他們人生的最後一程，如今科技與醫療技術進步，病友能夠獲得更多的的醫療支持，母嬰垂直感染或發生性行為前，透過預防性投藥就可降低感染率；HIV感染也不再是不治之症，而是可控制的慢性病。關愛之家一路走來堅持了三十多年，無論病友他們遇到什麼狀況，來到這裡，他們都值得與一般家庭一樣，擁有「家」的安全感。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航