【動畫】《比宇宙更遙遠的地方》（上）：日本怎麼了？動漫作品幾乎都能看到「恐懼改變」的思想

文：李佾學

在2018年為數眾多的動畫作品中，有一部令人驚艷的原創動畫遭到了主流動漫社群的忽視，是《比宇宙更遙遠的地方》。與其同期的超人氣作品有《龍王的工作》、《擅長捉弄人的高木同學》與《紫羅蘭的永恆花園》三部作品。在這三部作品的光芒下，劇情相對純樸的《比宇宙更遙遠的地方》得到的關注度少了許多。

然而，在將《比宇宙更遙遠的地方》看完後，筆者認為這部作品從作畫到劇情都可稱之為原創動畫的巔峰。更甚者，它還傳達了一個對於現代社會來說極為重要的哲學。因此，筆者特意為其撰文以擦亮這塊璞玉，使其綻放光亮。

《比宇宙更遙遠的地方》劇情介紹

要介紹一部作品中的哲學則必得先從其劇情開始。《比宇宙更遙遠的地方》的一開始是從第一位女主角玉木真理的視角開始的。以幾分鐘的描繪，導演清楚地向我們展現了她冒失與單純的性格。

真理隨後在檢視自己中學時的筆記本時，看見了自己當時寫下的「想達成些甚麼」的夢想，現在已經高二的她卻什麼都沒做到，她為此感傷萬分。

在她到達學校後，真理便向好友惠講述自己意圖實踐些什麼的渴望，並在好友承諾幫忙的前提下決心逃學。然而，當真正抵達車站時，真理卻因為對「改變」的恐懼而不敢踏出那關鍵性的一步。而後，真理在車站邂逅了第二位女主角——小淵澤報瀨。

在將報瀨的一百萬元還給她後，真理得知了報瀨前往南極尋找母親的目標，並表達了對她所付出之努力的欽佩。當真理第二次邂逅報瀨後，報瀨邀請她一起前往南極，如果她真的要證明自己對她的支持不是空談。為了真正改變自己，真理踏出了改變的一步，履行了與報瀨一起看船的約定，踏上了旅途。

之後，真理曾因為好友惠的不斷潑冷水而短暫產生退意，幸好隨後立刻就因為報瀨可靠的氣質而重振士氣。兩人接連邂逅了同樣在主流社會中感到不自在的日向與孤僻的結月。縱然當初與報瀨母親共事的隊員們，曾拒絕主角們的入隊申請，但與結月的結識，讓真理與報瀨獲得了一個藉著特別偶像企劃前往南極的機會。

與結月建立真正友情後，終於使南極之旅得以成行。在登上前往南極的船之前，真理的好友惠前來告知主角四人不斷遭到中傷的源頭就是自己。出於對真理成長的忌妒以及對「被依賴」這種關係的依存，她希望能藉著中傷真理來打擊她，並使她留在自己身邊。

在與真理意義上的絕交後，兩人分別踏上前往新世界的旅程。在前往南極的旅途中，四人遭遇了無數的波折，有幾次甚至遇到差點不能前往南極的狀況。然而四人的友情也在不斷磨合中變得更為牢固。

最終四人成功抵達了日本在南極設置的觀測基地，報瀨成功的一吐怨氣。在南極基地的日子四人主要是在探險，報瀨在找到母親的筆電後，發現了自己數年來傳的訊息通通沒有得到回覆。

確知母親失蹤的現實雖使她傷心，但也放下了心中的一塊大石。在一段時日後，四人帶著各自的收穫與成長返回日本，並約定未來要再次一起旅行。

《比宇宙更遙遠的地方》的哲思——「對改變的恐懼」

這部作品中的哲思，事實上在第一集就表現的十分清楚。在第一集的前十分鐘，編劇與導演就藉著真理首次嘗試改變的失敗帶出了本作核心哲思第一階段的鋪墊——「對改變的恐懼」。

這個鋪墊不只是帶出本作核心哲思的關鍵，也是一個常見於各式日本文藝作品的特徵。所謂「對改變的恐懼」所指涉的，是一種對於安穩的現狀之依存以及畏懼改變後「可能」發生的失敗。

以本作的真理為例，在她首次的逃學嘗試中，她走到車站後就卻步了，她仍然反射性地坐上搭往學校的電車。到了學校被好友詢問時，她使用了許多「要是...可能就會...」的理由來為自己開脫。

在根本上，她的內心是渴望改變的，但她同時也恐懼逃學後的後果，她在心理建設上還沒準備好承擔逃學帶來的影響。以個體心理學的角度來看，真理的心理狀態或能以本我與超我的衝突來解釋。

「除了滿足慾望之外，『本我』並不在乎任何的道德要求，它只遵循『享樂原則』，是生命最赤裸的樣態。」[1]在慾望的概念上或許稍有不同，但其純粹性殊途同歸，兩者都是個體在當下最為純粹的慾望。

而真理在踏上電車前所感受到的恐懼則與「超我」接近。「『超我』反映了心理結構中被內化的文化與社會規範......在運作上，『超我』經常與「本我」對立，並要求本我的『力必多』投射標的必須符合社會期望。」[2]

一個人的精神與思想不會只由原始慾望主導，社會規範與道德標準同時也是構成精神與思考的要素。真理所感受到的恐懼便是源自於——上學的社會規範與學生的道德標準所形塑的超我。

而若是將這段心理背後恐懼改變的敘事邏輯以社會學的視角來凝視，便會發現「恐懼改變」正是一種對日本民族性的指涉，也是對阻撓真理之「超我」的更精確描述。

「恐懼改變」——友情、愛情與政治

不只是日本文學與電影，「恐懼改變」的思想幾乎出現在所有動漫作品中。在友情、愛情與政治三層面上更是常客。友情當屬《果然我的青春戀愛喜劇有問題》一作講的最好。在這部作品中，可見主角比企谷與其他兩位女主角在情感上形成了共依存，她們依存著形式上的友情，而不敢打破現狀，因為後續衍生的情感她們沒有自信應對。

愛情的例子則是多如繁星，在一般的戀愛劇情中，因為不想打破現在和平的關係，而將愛意藏在心中已經有多到無法計算的實例。政治上，則常有保守的高層因為害怕改革，而對充滿熱血的主角大加掣肘的橋段。

追本溯源，筆者認為這樣的民族性，有一部分是來自1990年代日本的泡沫經濟。在泡沫經濟發生之前，日本因解除金融管制與資本自由化兼及寬鬆貨幣政策，而使股票價格狂飆。

在引文中無法推知整體社會所持的心態，但藉由股票大幅升值以及銀行大幅放款的時間連續性，可推論全體日本國民確實在一定程度上受到了美好經濟幻象的影響而大量投資。

在時間帶上，此時期的日本正是一戰後美國的映照。兩者同樣兼具「戰後」的條件，也同樣因政府嶄新的經濟政策迎來了經濟起飛。從費茲傑羅（Fitzgerald）的名作《大亨小傳》的前半部中，便能一窺當時美國甚至是日本社會整體的心態。

這兩個不同時空的社會，卻同時作著進步史觀的幻夢，這兩個社會的人都相信著人類可以愈加進步，因此他們不斷投資以求得更高端的物質生活。毫無意外的，等待著他們的是破滅的結局。

資產價格過於攀升造成的結果是通貨膨脹，一段時間後撐不住的日本銀行終於採取了強烈的緊縮性措施，1990年代始日本的資產價格呈現巨幅下挫。這樣的歷史脈絡為我們講述了這樣的一種故事：「嘗試改變自己生活的人最終只會嘗到更慘痛的失敗」。

在90年代前，全日本社會在經濟起飛的總體瘋狂下，產生了生活能藉著改變而更加進步的幻夢，而這些幻夢在90年代始證明了自己只是空虛的泡沫，資產價格下跌，而失業率大幅增加。除了資產本就豐厚的資本家得苟延殘喘外，多數人的下場相較於改變前更為悽慘。

在1990年後急遽增加的自殺率，正是許多人美夢破滅後的失敗，所帶來的絕望導向毀滅的實例。對於活下來的人們，筆者認為更多的是後悔。「要是當初沒有...就不會...」不可能沒有被想過，因為自身現在的處境，確實便是由當初的決定所引至的。

可惜的是，在時間軸為線性的此世中，生命的每一秒都具有不可回復性，這個「一切都將消逝」的前提，提前原諒了一切惡行，因為時間將沖淡惡行的破壞性，使其從明確的悲劇轉化為模糊的歷史，但這樣的前提也使每個決定變得沉重，因為人生將由無法挽回的決定而形塑。

身在線性時間中的日本人，意識到時間的不可回復性後，將使其心靈的哀傷無法謀求正當化，因為在線性時間律中自己的決定確實會引導往後的方向。

人的心靈對於絕望的承受度實際上並不高，所有負面情緒最後的排除，事實上都是因為其得到某種程度的正當化，而使自我主體得到回復積極心態的憑藉。而過大且無法正當化的絕望，將使生命本身失去存活的積極意義。

活著理當是要體驗生存的喜樂，人類的出生不是為了感受絕望而存在的。失去生存積極意義的生命本身，將遭死之驅力影響而邁向自滅之路：「死欲的主要作用就在於驅使人們邁向自我毀滅的衝動行為（如賭博、冒險活動或不理性的衝動等），並藉此讓心靈回歸平靜狀態。」[3]

最常聽見的自殺理由便是「尋求解脫」。確實，死亡亦即停止生存的狀態，將使人與需由存在本身為前提來感到的痛苦所隔離。然而，向著存活存在的生之驅力，亦為構成人類的一部分。因此，遭死之驅力引導的自滅衝動，必然也會在生之驅力為延續生存而產生的心理防衛機制所調節。

歸根究柢，日本人的絕望來源，無非是因為其絕望之情緒缺乏一個合理化的出口。因此在客觀上最具效率的心理防衛機制，就是將過錯轉移到其他事物甚至概念上。在直觀連結上，造成這一切絕望的就是當初的「嘗試改變」。

那麼，最能在絕望中用以想像出廣大共同體的方式，便是對改變的譴責。為了將自己除罪化，也是為了向集體尋求精神支撐，「嘗試改變」這個帶著他們走向地獄的心態，必須被批判甚至根絕。

藉此，由集體社會共享的心理防衛機制，與筆者尚無法爬梳的其他因素，「恐懼改變」在慣性思考下成了日本民族性的一部分。只要維持現狀就能保護的安定，是日本人習於依存的事物之一。

因改變而失敗所造成的傷害，已成日本民族的集體記憶之一，故而作為思想載體的媒材，含動漫在內之系列文藝作品大量地映照了此一由民族共享的性格。

參考資料

[1]《批判思考-當代文學理論十二講》p98

[2]《批判思考-當代文學理論十二講》p98-99

[3]《批判思考-當代文學理論十二講》p102

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航