《最好的教養，從面對真實自我開始》：為什麼當我們的孩子「不一樣」時，我們會如此內疚？

文：伊莎貝爾．費歐沙（Isabelle Filliozat）

3. 自我的形象與罪惡感的重量

草地上擺著五十幾張桌子，我們吃著東西，有說有笑。突然間，一陣石子雨落在我的背上——我轉頭一看，發現一個大約兩歲的小女孩，正因為自己行為的後果而感到訝異。整桌的人都開始指責她，尤其是他的父親，儘管音量不大，卻嚴厲地訓斥她。

面對這個她無法瞭解的激烈反應，我發現她不知所措。她只是在玩，沒想到會弄痛別人……所以她做出所有同齡孩子在無法瞭解、感到迷惑時會做的事：為了瞭解剛剛發生了什麼，她要再做一次同樣的事……她盯著爸爸的眼睛，抓起一把小石頭。

許多父母因為遺忘了兒時的情緒，會將這種態度視為放肆無禮。他們沒發現自己過度的憤怒才是孩子重複同樣行為，試著去掌握無法理解之事的原因。

我發現這位父親皺著眉頭看著她的女兒，於是馬上介入：「她沒想過要弄痛別人，她應該也很驚訝……」父親轉過身來對我說：「您的盤子裡有石頭嗎？」「沒事的，我只有背上被扔了幾顆」。我們交換了幾句話，時間正好足以緩和緊張的氣氛，並讓小女孩聽到她丟的石頭打到了別人。然後，她就放掉了手上的石頭。

在公共場合，事情總會變得更複雜：因為那裡有別人的眼光，我們的孩子必須要乖巧。我們往往把外界的眼光想像得很嚴厲，因此更難以忍受孩子的偏差行徑。我們這麼害怕別人的評斷嗎？就彷彿孩子的荒唐行為代表著我們——如同孩子做的不單是一件蠢事，更是傷害我們形象的事。我們想像著自己會蒙受的恥辱，當孩子受到關注時，父母的愧疚感也從來不遠。

無論在公共場合或私底下，父母肩上的責任確實很重。孩子一直咳嗽，我們就指責他沒有好好照顧自己：「你昨天沒穿外套……你看吧……」我們常常試圖讓孩子感到內疚，好平息我們自身的內疚感。我們確實沈浸在一種「指責錯誤」的文化中。無論遇到怎麼樣的損害，最常自然爆發出來的問題是：「誰做的？」而不是「該怎麼補救？」 就好像找出罪魁禍首比找出解決問題的方法更重要，我們天天因為這個觀念而受苦。

需要「做得好」、擔心他人或我們對自己的評斷，這些有時讓我們無法掌握真相，也會使我們無法判斷，甚至做出不公正的行為。

我們現在以得知自己的兒子在學校打了朋友的父母為例，如果他們內心有足夠的安全感，他們會自問「發生了什麼？」並開始聆聽孩子的說法。如果他們因為個人悲劇或個人經歷而變得脆弱，反應則會截然不同。他們可能會否認，因為正視事實太過痛苦，他們寧願不去面對：「那不是真的，我不是這樣教育我兒子的，不可能，說謊的是你。」為了不失望，他們迫使孩子壓抑、說謊。而另外有些人，則是無法接受自己的孩子是加害者。

「不，他沒有打別人，他是在自我防衛，對吧，希利爾，你是在自我防衛吧？」孩子不得不避開眼神，他也要對父母說謊。怎麼能讓父母失望呢？這些看起來非常保護孩子的父母，十分需要把自己的孩子理想化，並把自己視為好的父母，這比什麼都重要。孩子在這個祭壇上自我犧牲，也壓抑了自己的情緒。他發現他沒有做自己的權利，他是父母的延伸，是這個理想化的形象。對這些父母而言，愛與理想化是同義詞，否認事實則能讓自己免於痛苦。

父母也會自我指責：這一定是我的錯，我忽略了什麼？是因為我跟他爸爸離婚嗎？我太嚴格或太好說話嗎？這些問題使媽媽們困擾，因為媽媽們特別會以此來辯護。自尊心受傷可能會嚴重到讓父母間接地怨恨孩子帶給自己如此卑微的形象。而後就是一連串的貶低，為了不傷害孩子，父母自我貶低，把所有錯都歸咎在自己身上——而如此一來被免除責任、獲得豁免的孩子，也被剝奪了自我。

有的父母則會對孩子施加嚴厲的懲罰。當他們太無助時，就會想要找出錯誤的一方——是我的錯，還是孩子的錯？——有的父母會有罪惡感，但有的卻會指控小孩，甚至在暴力的誘惑下懲罰孩子、打孩子，試圖藉此從自己無法掌控的孩子身上，重新取得權力。他越埋怨孩子讓他陷入困境，讓他「不得不打人或懲罰」，他就會打得越大力。他可能會指責孩子：「你簡直讓人難以忍受，你是魔鬼的化身。」無論我們再怎麼因為那是自己的孩子而愛他們，但是當他們激怒我們，令我們無法理解或忍受時，在他們身上貼標籤、下評斷的機率還是會變得很高。

「他很遲鈍」、「他過動」、「他……」這類定義都是對抗自尊心受傷的嘗試。這是父母讓孩子為發生在自己身上的事情負責，並藉此擺脫責任的方法。然而，如此一來，父母不但讓孩子遠離了自己的內心，孩子也常會回應我們為他們下的定義，他們的頭腦會將我們的評語和評斷解讀為命令。一方面，害怕讓父母不高興的想法對孩子造成壓力，他必然會變得更加遲鈍；另一方面，因為父母是大人，一定比自己懂得更多，所以父母對他的看法變成了他的特徵。父母之所以這麼說，是因為他應該要這麼行事。受困在父母對自己的評價中，孩子不會有辦法解決自己的問題，這個問題往往會越來越嚴重，使他成為越來越難讓人喜愛的小孩。

父母身負重任，卻未獲得充分的幫助。如同我們先前所見，為了逃避責任，父母可能會否認，會把責任丟給孩子——沒用、遲鈍、惡劣、笨拙、愚蠢的是他——，或是將自己封閉在罪惡感當中。矛盾的是，父母卻很容易因為孩子的各種病痛而感到自責，但其實這完全不是他們造成的。因為，父母並不需要對發生在孩子身上的每件事情負責。

母親通常會因為孩子過動或得了白血病而內疚。相反地，當她指責孩子「惡劣」或懲罰他時，卻很少感到愧疚。但是，對於過動症或白血病，除了帶孩子去看專門的醫生之外，她什麼都做不了；而對於評判或辱罵，她其實可以做點什麼。

有些孩子不像其他孩子那樣令人滿意。很顯然，有一個可愛、很早就會說話和走路、學校成績好、發展良好、有很多朋友的孩子，比起有一個身體狀況不穩定、學習有困難的孩子更令人高興。我們會委婉地說那是「一個不一樣的孩子」。派翠西雅在兒子被診斷出唐氏症不久之後恢復單身；而皮耶在驚嚇之餘卻選擇了逃離。在離開前，他說：「我沒辦法當智障兒的爸爸。」當然，並非所有的父母都會逃走，大多不是這樣：有些人反而培養出珍貴的溫柔與愛。只不過，對於較為脆弱的父母，要去愛一個受身心障礙折磨，或有更常見的夜間遺尿、閱讀障礙、過動等問題的孩子，則沒有那麼容易。

另外，或許只有當病症非常嚴重時，我們才會放鬆。有一天，一位重度肢體障礙孩子的母親向我吐露：「我不能說我希望這發生在別人身上，但我必須承認，當我看著其他家庭時，我發現比起身邊大多數的人，我們的日子更加幸福。我們常常笑，我們愛著彼此，我們知道什麼重要，什麼不重要。」這是多麽美好的一課！因為，她說得很有道理。我們得承認，我們忘了在每一刻慶賀自己的孩子身體健康、身心健全，而我們的要求侷限了家庭獲得幸福的能力。

為什麼當我們的孩子「不一樣」時，我們會如此內疚？我們有時甚至會不知不覺地因為他們賦予我們的形象而怨恨他們，彷彿他們就是我們自己的延伸，也是我們身分的一部分，他們的行為與結果似乎就是我們的行為與結果。

他的成績很糟糕？這些成績就好像是我們自己的成績一樣，傷害了我們。沒錯，對某些父母來說，這確實是他們的成績，因為他們替孩子做了作業，但這只是極少數的情況。我們其實怕孩子面臨的困難會突顯出我們的缺失，如果他失敗，如果他不是好學生，那是因為我們不是好父母。滿分二十分的數學考試他只拿了三分，那就好像我們在滿分二十分的父母教養測驗中只拿了三分一樣。

我們總是必須找出罪魁禍首，有些父母會負起全責，他們怨恨自己、後悔離婚，或認為自己跟孩子的溝通不足。有些則會指責小孩，逃避自己的那份責任。還有些會直接了當地說：「你真讓我丟臉，別人以後會怎麼看我……」

有個媽媽在斥責女兒：「你哭成這樣不覺得丟臉嗎？大家都在看你。」但很明顯地，覺得丟臉的是她自己。她相信女兒的哭聲引來了必然對她帶著斥責看法的眼光。情況當然不是如此。她認為來自路人的斥責看法，其實只是延續了她自己的父母對她的評價。

作為父母，我能承受教師帶著優越感或嚴厲的眼光嗎？在朋友的討論中，當其他人炫耀孩子的成功時，我要如何脫身？別人的眼光可能會讓人非常痛苦。

一個不成功、反抗或頂撞的孩子，一定會傷了父母的自尊心，即便這並非他所願。如果父母在情感層面相當堅強，他們能夠超越這種傷害，並開始注意這種「偏差行為」表達了什麼需求。如果他們沒那麼堅強，他們可能會否認、懲罰、反過來傷害孩子，或甚至對自己生氣，產生罪惡感。所有的防衛機制都只會加深父母與孩子之間的距離。

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因為怕自己被當成壞媽媽、壞爸爸，父母會做出許多犧牲，而這些犧牲只會讓父母在潛意識中產生對孩子的怨懟。一個想要達到完美的父母，常常會因為無法做到而憤怒，也因此埋怨孩子妨礙他達成目標。所有的母親都是壞母親……也都是好母親。事實上，如果她們不那麼追求要當個好母親，她們會是更好的母親。

當一個媽媽太過在意於要當好媽媽，她便不再去聆聽內心的訊號，她辨識不出真正的需求，無論是自己或孩子的需求。她做「應該」要做的事。她照著她相信的、學到的模式來行事，或是照著在這種狀況下必須做什麼的想法來行事。

瑪婷抱怨自己沒辦法在十八個月大的女兒哭泣時，成功地安撫她，而她的女兒常常哭。我觀察發現，當薇克朵開始抽噎時，瑪婷把她抱在懷裡輕撫，小女孩很快就平靜下來……但幾秒鐘後，她又更大聲地哭了起來，一邊叫著「媽媽、媽媽」。但薇克朵就在她的懷裡，這樣的呼叫讓瑪婷難以理解。事實上，對一個旁觀者來說，很明顯地，她把女兒抱在懷裡太久了，因為瑪婷想要當一位好母親。在她的想法中，一位好母親會回應孩子，當孩子哭泣時，會把孩子抱在懷裡。但是薇克朵已經十八個月大了，她已經長大，只需要一次安慰的愛撫就夠了。

我把這些告訴瑪婷，請她試著把女兒抱在懷裡一下子就好。然後，當哭聲開始平息時，就把女兒轉過來朝向外面。果然，薇克朵很快就自動離開瑪婷的懷抱，跑去找玩具，瑪婷為此感到驚訝。其實，薇克朵只有在要讓自己平靜下來的這段時間裡，需要媽媽的懷抱。不過，因為媽媽一直輕撫她，而且媽媽懂得更多，所以她留在媽媽的懷裡。但是她不再感到自在，所以又開始哭泣。她困在對母親的忠誠中，就像她的媽媽困在那個刻板觀念中：「好媽媽會在孩子哭泣時愛撫他。」

「好媽媽」通常是一套僵化的刻板印象，孩子的需求隨著成長的每個階段而變化。不過，雖然媽媽們特別容易受到必須當個「好媽媽」的觀念影響，爸爸們也逃不過這種形象，他們也想當個「好爸爸」。有時候，尤其是當他們不太滿意自己對待孩子的行為時，他們會試著說服孩子：「你去找看看有沒有像我一樣的爸爸，像我一樣好的爸爸，你知道嗎，你很幸運……」

大家都想站在好的那一邊，這是人之常情。但是，當孩子需要我們認清現實時，執著於一個理想化的形象是令人遺憾的。許多父母將自己封閉在好媽媽、好爸爸的形象當中，因而拒絕所有對於自己態度的質疑。他們不願意聽不同於自己的意見，他們始終不去關心孩子，也無法瞭解孩子為何試圖在彼此之間畫出距離。當父母不能忍受健康、有幫助且能讓他關注孩子的罪惡感時，他往往會堅持這個信念：我是一個好媽媽／好爸爸。

艾曼紐爾三十二歲，他不想再見到自己的母親丹妮絲，更不想把自己的兒子託給她照顧。丹妮絲無法理解，她說：「我一直是個好媽媽。」她是對的，我們可以相信她的話。她從來不讓一絲絲的罪惡感干預她，她幾乎沒有好好看過、聆聽過艾曼紐爾。她一直在擔心自己，以及自己作為母親的形象。她是一個好媽媽，但她的兒子卻缺少了真正的關愛，在她身旁時，他並不快樂。她未曾注意過兒子真正的需求，她依據母親應該付出什麼的形象來付出。

當艾曼紐爾抱怨自己在媽媽眼裡從不曾存在過，當他指責母親的某些行為時，她大喊：「我兒子在編故事，事情不是這樣的。」她拒絕承認在自己認為的事實外，可能存在著另一種事實：「他小時候不是這樣的，那時候一切都很順利。」她很堅持。

當孩子向父母詢問關於自己兒時的問題，父母沒有思考、描述和敘述，而是回答「一切都很好」時，你可以將這句話解讀為：「我沒有注意過，我只專注在自己身上，我沒看見（我也完全不想看）任何發生在你身上的事。」

因此，我們必須學著承受一定程度的健康罪惡感，它能讓我們與孩子建立直接的關係，而不是與那些定見建立關係。罪惡感能讓我們不會傷害他人，而我們有保護孩子的責任，所以我們應該注意，不讓孩子受傷。

身心障礙的孩子會吸引我們去保護他。當我們因為一個孩子遭遇的困難而給予比起其他孩子更多的照顧時，我們更會覺得需要為他的人生負責。更需要負責……但在這場考驗中，我們的心聲未被聆聽，也沒有人陪伴。我們不僅會感受到更多的責任，也會更有罪惡感。罪惡感有一部分與我們必須提供更多的保護有關，另一部分則與挫折和覺得發生在我們身上的事並不公平所造成的憤怒有關。我們之所以認為這是發生在「我們」身上的事，是因為我們常常忘記這些事情其實是發生在「孩子」身上。

是的，這並非全都是父母的「錯」。不幸的是，我們常會把責任的歸給自己。請學著讓事情回到正確的位置，我們只對能控制的事有責任，而這樣的事已經很多了。

如果能夠減少自己的罪惡感，我們就不會那麼追求完美的形象，也更能承擔自己的責任。哪個父母不曾因為怕被視為不好的父母，而猶豫要不要帶孩子去治療膽怯、閱讀障礙或夜間遺尿？我們會以各式各樣的理由來推託，但事實擺在眼前：大部分的父母都遲遲不去瞭解問題的嚴重性和帶孩子去就醫。

孩子並不需要完美的父母，他需要夠好的父母，也就是那些試著盡其所能照顧他、保護他和養育他、避免傷害他和讓他過度失望，但也知道自己會犯錯，願意承認錯誤的父母。孩子願意接觸的不是一個「角色」，而是一個人，一個「真正的人」，一個有情緒、有自己的需求、有想法和價值觀、有能力和極限的人。

有些父母感受到過度的罪惡感，也有感受不到或不願感受罪惡感的父母。這些父母可能會困在一種惡性循環中。因為，當我們傷害別人時，無論是有意或無心，由於無法面對自己的罪惡感，光是看到被傷害的人，就會讓我們難以忍受，因為那使我們想起了自己的不光彩，我們討厭那些讓我們感到罪惡的人。

同樣的，父母可能難以去愛一個有缺陷的孩子，只因為孩子帶給他這種罪惡感。父母可能會從身體上疏遠孩子，逃避孩子的目光，也試著逃避自己的目光，或者可能會變得暴力，最後開始打這個反映出自己的不光彩的孩子。

我們不可能永遠處在「巔峰」。當我們睡眠不足，或正處在艱難時期，吶喊是人之常情。沒有人——尤其是我們的小孩——期待我們是完美的。但是，因為我們自己背負著這種對完美的要求，因為我們想要當好媽媽、好爸爸，我們一方面會合理化自己的行為，將其稱為教育行為，另一方面，我們不敢尋求協助，彷彿那就等於承認我們的無能。然而，第三者的介入能減輕我們的壓力。

為什麼我們總是想獨自承擔一切？尋求協助不僅不可恥，更能展現真正的勇氣：別再逃避現實，大膽開口吧！

相關書摘 ►《最好的教養，從正向面對情緒開始》：孩子之間發生衝突，「嫉妒」遠遠不是爭執的主要動機

書籍介紹

本文摘錄自《最好的教養，從面對真實自我開始：法國父母最信賴的心理學家，帶你擺脫焦慮、解決親子衝突的45堂療癒課、23種高成效的對話練習》，遠流出版

作者：伊莎貝爾．費歐沙（Isabelle Filliozat）

譯者：周昭均

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我們與孩子的距離，其實是我們與自己的距離。

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教養是一場巨大的冒險。做父母的總是對孩子懷著期待，希望教出優秀的孩子，又能擁有良好的親子關係，然而現實的親子生活卻往往充滿了怒吼、傷害及埋怨。

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作者伊莎貝爾．費歐沙集結了她40年的心理諮商案例，逐一向讀者揭示在教養衝突中，父母感到挫敗、焦慮不安的真正原因。書中探討的親子問題從新生兒至青少年、成年後的各個年齡層，作者在深厚的專業背景下，用平易近人的文字引導讀者直視問題的真相，並且提供有效的解方。

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Photo Credit: 遠流出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬