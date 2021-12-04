《最好的教養，從正向面對情緒開始》：孩子之間發生衝突，「嫉妒」遠遠不是爭執的主要動機

文：伊莎貝爾．費歐沙（Isabelle Filliozat）

十一、孩子間的爭吵

孩子之間衝突的起因多樣而複雜，常被提起的「嫉妒」遠遠不是爭執的主要動機。問「怎麼了？」既沒幫助又有風險。這時，孩子會說出他們認定的真相，而在四歲或四歲之前，真相的概念是很善變的！「誰先開始的？」也是一個陷阱問題，只會讓孩子開始替衝突辯解。通常，真正的理由都不在他們能有意識理解的範圍內。

如果為了滿足需求而引起的競爭很容易辨識，但鏡像神經元[1]和家庭內細微的規律互動所引來的緊張關係，自然是他們難以察覺的。衝突可能會在一方成為另一方行事的阻礙、侵犯他的領域時出現。不過，沒安全感，太小或太大的生存空間、懶散或過度刺激都有可能是導火線。有些打架就只是動力的宣洩。

一歲半時，孩子沒有一絲絲傷害他人的意圖，他只是在使用自己的身體能力。兩歲時，他依然還無法有傷人的意圖，但他能處在力量的關係中。咬人會在二到三歲間出現。就算發生在衝突當下，它也並非源於有意識傷害人的計畫。

三歲時，每一次的衝突都是教他一些人際關係技巧的好時機：聆聽他人、有同理心、道歉和修補。他當然不可能把扯掉的頭髮接回去，但他可以做些什麼來修復關係。

Photo Credit: 遠流出版

選項一：用簡單的「停」打斷，並描述狀況

有時候，父母只需要把情況說出來，孩子就會自我檢視，並開始以不同方式行動。藉由描述狀況，我們促使他們由外來自我檢視，也因此進行了空間上的分離。

她們會感興趣！由於她們沒辦法同時思考和打人，如果沒有太投入於爭執當中，她們會自己停止。

選項二：讓孩子思考

交由他們去找解決方法會更好。他們會樂意參與，也可能很有創意！

選項三：提供選擇

如果選項一和二可以接著做，選項三則是另一種做法，適用於年紀比較小，還無法找到辦法和解決問題的孩子。

選項四：進行調解

父母不能偏頗。他要鼓勵每個孩子表達自己（而且不攻擊），然後聆聽對方。為了確定孩子有好好聆聽，重要的是要求他重新說一次，並確定他重述的內容確實反映了對方說的話。

孩子無法意識到對方的體驗。他們開始聆聽後，通常會更願意合作。當然，做法是沒有攻擊，也沒有評價，只有感受和需求的表達。

調解的步驟如下：表達／重述／確認，如果沒有問題，換對方表達／重述／確認，以此類推。

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競爭

檢視每個人身上愛的存量永遠都是有幫助的[2]。一個覺得自己不被愛，或不如哥哥被愛的孩子會累積對較受寵者的不滿，引發與後者的許多衝突。不過，嫉妒感遠不如在大人身上那樣深刻地發展。對一個一歲半的幼兒來說，另外一個人對他取得資源造成妨礙，就只是這樣而已。他對他並沒有不懷好意的意圖，他的大腦還無法讓他這麼做。

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宣洩緊張

這是孩子身上的哺乳類反射造成的，與媽媽缺乏權威或孩子的惡意無關。媽媽不在時，他們累積了壓力；而當安全感的來源終於回家時，他們就將壓力宣洩出來。

當小孩讓人難以忍受時，成人心中的解讀是「她因為我不在而埋怨我」，但這需要的「去集中化能力」是四歲以前不可能做到的。另外，你的孩子在你出現時以爭吵來擺脫他們的緊繃其實是好現象。

然而無論是身體或情感上，當你缺席太久，他們的壓力可能會大到不再將你視為安全感的來源。這時，你的出現甚至會引發他的退縮。與你接觸可能會在她身上引發一場壓力荷爾蒙的風暴，因此，孩子寧可與你保持距離。

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她不願意借出東西

這既不是自私，也不是任性，孩子只是剛剛開始探索自己與他人的界線。她還不太能掌握「我、我的、你、你的」之間的差別。她捍衛自己的領土，與自己的玩具產生認同感，不想把玩具留給別人。但要注意，「這是我的」並不真的如大人所想的，是「擁有」之意。

一歲半左右，孩子開始替她經常看到一起出現的人與物建立連結。媽媽和她的包包，爸爸和他的電腦⋯⋯但這不代表她瞭解財產的概念。

兩歲時，孩子很專注在定義她能碰什麼、不能碰什麼。當她拿了朋友的玩具，並說「這是我的」，其實她想說的是「我把玩具拿在手裡，此時此刻，我可以控制這個玩具。」

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告訴她「這不是你的，那是澤菲林的玩具」會導致困惑，因為玩具不在澤菲林手上。比較有用的是告訴她「對，現在你手上有小卡車」，並且根據日子，繼續運用一些正向教養的技巧，教導她兩個她需要習得的互補面向：財產和她的權利的含義——「你有權利把玩具留下來，那是你的」——以及失望和承認別人的權利。不過，「每個人輪流」的概念對她來說並沒有那麼簡單，而且需要學習。

附註

[1] 在我們腦中，可以透過鏡像神經元反映外在世界，使我們能夠理解別人的行為及企圖、彼此溝通，並讓我們能透過學習而將生存技能傳承下去。

[2] 有時候，罪惡感會讓父母無法發現自己在孩子之間偏心。有時候，父母也會因為無法給其中一個孩子一樣多的愛而深感絕望。若想深究原因，並重建親子間的連結，讀者可參考我的舊作《最好的教養，從面對真實自我開始》。

相關書摘 ►《最好的教養，從面對真實自我開始》：為什麼當我們的孩子「不一樣」時，我們會如此內疚？

書籍介紹

本文摘錄自《最好的教養，從正向面對情緒開始：父母最信賴的心理學家，教你如何不打不罵不怒吼，回應1-5歲孩子的負面情緒和行為》，遠流出版

作者：伊莎貝爾．費歐沙（Isabelle Filliozat）

繪者：阿努珂．杜博（Anouk Dubois）

譯者：周昭均

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你什麼方法都試了，卻還是搞不定任性、

暴走、難以溝通的孩子？

其實，你沒看懂他們的情緒！

《最好的教養，從面對真實自我開始》作者最新力作！

父母一致推崇「教養不失控」必備之書！

全書穿插幽默情境圖文對話，讓父母更理解如何說、如何做。

教養從來不是一件簡單的事，每個年齡階段的孩子，會有不同的經歷與思考

許多父母面對1-5歲孩子，總會感嘆「簡直是外星人」無法溝通，哀嘆他們「像個小惡魔」無法控制暴走的行為。父母天天發火、大吼大罵，仍然無法達到有效的教養……

我們常會聽到情緒失控的父母這麼說：

「我什麼方法都試了，就是管不住他！」

「他會這麼做，是在挑戰我的底線！」

「我不能讓這孩子騎到我頭上，現在不壓她，以後就壓不住了！」

「到底怎麼做，才能不讓我家三歲的孩子動不動就生氣？」

「她是邊看著我邊把杯子扔到地上，分明是故意激怒我！」

法國最受父母推崇的兒童心理學家伊莎貝爾．費歐沙，以她四十年的諮商經驗出版此書，指引父母理解1-5歲孩子的大腦如何運作，以正向態度面對孩子的負面情緒背後的真實動機。

她提出很多親子衝突，往往來自語言和情緒的誤解，一旦父母能理解這個年齡階段的孩子所擁有的思考模式及語言，知道暴走、任性的行為背後，其實是有等待父母來理解的情緒與心理，如此不必再對孩子大吼大叫，也就能改善親子關係。

此書還穿插符合情境的圖文對白，讓讀者快速看懂孩子如何理解父母的話語，而父母又該如何回應孩子，跟孩子做正向的溝通，以達到有效的教養力。

Photo Credit: 遠流出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬