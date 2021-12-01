Omicron來勢洶洶：最新疫情指標，端看疫苗「未完成接種率」與「長者第三劑覆蓋率」

本週，相信大家都已經知道COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變異株的嚴重消息！

能讓WHO專家緊急開會的，不是Delta Plus，而是這隻Omicron，號稱棘蛋白有32點突變（Delta是九點突變）。

這會造成什麼影響？台灣又該如何應對？

BBC與英國衛報都有更新歐洲多起病例：英國兩例、德國兩例、比利時一例、義大利一例，而捷克發現一例疑似病例。

B.1.1.529於今（2021）年11月11日在波札那（位於非洲南部的內陸國）首次被發現。三天後回朔迅速在南非被發現，並在香港同時通報兩起病例。香港兩例的病毒載量非常高，Ct值分別為18和19。

因此，這告訴我們B.1.1.529可能具有高度傳染性。

以色列和比利時也在日前剛宣布有新病例。比利時是一名未接種疫苗的年輕女性，她在經土耳其前往埃及後11天出現類似流感的症狀。她與南非沒有任何聯繫。這意味著該病毒已經在社區傳播。

目前，全球已發現超過100起病例，主要在南非。在南非，病例已經指數增長。該國衛生官員特別關註一個名為豪登省的地區。短短一周時間，檢測陽性率從1％提升到30％。這是難以置信的快！週二有868例，週三有1275例，週四有3500多例。

我們不知道這些案例是否都是B.1.1.529，但爆炸性傳播的時間值得關切。

另外，根據美國CDC之前的資料，和疾病模型學家Weiland指出，如果說Alpha變異株的傳播力比2020原始株增加50％、Delta傳播力是增加70-100％，那麼這隻Omicron變異株，則粗估增加了500％！

這無疑對於又一波發展起來的歐洲疫情，是雪上加霜。

Omicron可不是Delta plus的後裔

按照COVID-19病毒變異族譜，是與之前變異株完全不相干。

而是比較像是在免疫有缺陷的病人身上，因為長時間的病毒複製而變異出來的（但是妙的是，32點棘蛋白變異中，它有9點與Alpha、Beta、Gama、Delta有相同功能的變異，然後再加碼多7點與逃避中和抗體相關和增加傳染力的變異）。

這個和JAMA之前討論過，一個免疫力差的病人，如果病毒量不會減退，可要警覺。

比起正常人從感染初期到痊癒都是同一種病毒，免疫低下病人經過一百天後，身上可以驗出四種不同亞型。只是隨機突變的原理，大多都是三腳貓，很少有機會可以蓋過主要流行株，像Delta Plus就沒有做到。

除非符合：

提高傳播能力； 逃避我們的疫苗（突破性感染）或感染引起的免疫（即重複感染）； 或增加疾病嚴重程度（住院或死亡）。

Photo Credit: 姜冠宇醫師Pro'spect

目前看來，Omicron做到了第一點。等到累積病例更多，自然就會驗證第二點和第三點，是否真的對我們有威脅？

現在我撰文的這個時間點，只能說有潛力，潛力會不會成真，沒有人知道，過個兩、三週自然見真章。

但是在台灣，我們要注意一些什麼呢？策略是如何？

第一：無論病毒如何變異，我們的公共衛生作為不會改變。

基本衛生措施如勤洗手、戴口罩、保持社交距離與配合政策依照狀況調整出入公共場合的行為，並注意當地指揮中心公布的最新消息。即便旅遊開放，在不同國家都要注意該國當地防疫訊息，這就是我們未來不變的日常。

第二：次世代疫苗研發機制要夠快，因為不是只有應對這一次。

之前美國JAMA有評論文章才認為說人類應該第三劑說不定就終結疫情了，應該不用像流感疫苗這樣年年出。現在就很怕被這隻Omicron給打臉，只要有重複感染出來就慘了。所以，不管是國外廠或國內高端、聯亞的次世代疫苗研發機制，其速度要夠快，以應對我們需要兩三次以上的次世代疫苗的未來 （當然此時mRNA疫苗會占盡優勢、腺病毒載體疫苗很吃虧、次單位蛋白疫苗就不知道了）。

國產傳統第三期臨床試驗的保護力數據，還是要盡快出來，我也相信快出來了。我也知道莫德納這週發表一篇證實免疫橋接的實用性，那是針對同一種疫苗的比較。AZ與BNT的抗體型態差異，大家也先前都看過了。同一種疫苗還是要以傳統數據起個頭，後面次世代免疫才有得接，相信會一路順的。

第三：有境外移入者的家庭，準備確實打滿兩劑疫苗，長者盡量完成第三劑。

傳染力增加，有可能上次埃及爸爸這種漏網之魚。直到現在，有些居住在疫情比較嚴重地區的專家，認為旅遊禁令已經沒有效益。 因為主要因素還是社區本身的抵禦能力（雖然事實上是因為他們國內比國外還嚴重，但在台灣邊境防疫仍然非常重要）。

Photo Credit: 姜冠宇醫師

之前分享過歐洲疫情發展（註），2022年的疫情指標是，是疫苗「未完成接種率」（反指標）和「長者第三劑覆蓋率」（安全指標）。這是社區基本的抵禦能力，也至少能夠抗重症與降低傳播幅度，適用於任何一種疫苗。

所以，在明年挑戰病毒共存的邊境防疫國家，重點並非防疫旅館量能，而仍然是這些接種相關的比率，任何變異株進來只能化為零星傳播，才是基本功。

任何認為疫苗無效、陰謀的論述，都是不正確的

當Omicron可能來自家庭中免疫功能低下宿主的突變，顯見更要接種疫苗。這都是在為這些人建立社區保護，不僅僅是為了他們，也是為了我們所有人。

所以講到這裡，有些人在讀專家文章時會有個疑問：「確診數還要看嗎？只看重症數不就生活不用這麼緊張了？」

我認為還是要看的。重症與死亡數會lag對疫情的反應 （大多發病後兩周），同時當疫苗覆蓋率是看多少人打了雨傘，那確診數就是監測現在的天氣預報。就算你雨具買好了，外面刮龍捲風還是要小心。

有感染科老師說過，病毒的傳播方式不是我們想像中這麼絕對。很平緩的時候，你不容易有事；很囂張的時候，你出個門都還會被氣融膠傳染。

如果是看未覆蓋率、第三劑覆蓋率

台灣的戰役其實還遠遠沒結束，2022年是有政治動員能量的選舉年，大家千萬要小心。

註釋

我們來導讀“State of Affairs: Europe. Should we stop counting cases?”一文。

歐洲現在發生什麼事？

相較於美國，歐洲有些國家以驚人速度提升。在這裡，我們可能看出明年的指標，不再是接種率，而是「非接種率」還有「免疫力低下人口中第三劑覆蓋率」。

因為美國已經有內科醫師Leana Wen指出：「疫苗就像雨傘。它們能很好地防雨。但是在颶風期間打傘不會有太大幫助。」她指的是，「二劑接種率偏低＋免疫力低下／老年人三劑覆蓋率」偏低的國家或區域。

疫情升高形成暴風，對已接種者還是會有暴露於感染風險下的壓力。當區域確診數太多，突破性感染就會偏高。

我們都認為歐洲的接種率很高

但是歐洲這些竄升的區域仍然與「未接種率」有關。雖然這些關係並不是線性的，排名也不是絕對，但是最慘重和最趨緩的國家可以看出：

疫苗接種率最低的國家的病例最多：如捷克，未接種率為43％，7天平均每十萬人有499病例。

疫苗接種率最高的國家的病例最少：例如，葡萄牙的疫苗未接種率為12.4％ ，和7天平均每十萬人有67個病例。

這幾天有被討論的德國

其實存在一些區域的差異。德國東南部的人均病例率最高。而根據該文章不接種疫苗的人口也與保守右翼的信仰有關。

德國各州攤開來看，就完全遵循與歐洲國家相同的相關性：確診率最高的州的疫苗接種率最低，反之亦然。

在整個德國重症部分，大多為未接種疫苗的人。德國疾病預防控制中心上週報告發病率達到每10萬人289例，接受重症治療的60歲以下成年人，有 87％為未接種疫苗。在這些重症中，是「87％」不是「100％」。

所以，德國還有另一個問題：有些符合條件的德國人沒有得到第三劑加強針。目前德國只有4％的符合條件的人已接受加強針。加強針接種率部分原因是由於混亂的假消息傳遞，阻卻其覆蓋率。

在 ICU 中，60 歲以上的患者中有三分之一接種了疫苗。安養機構的情況也很緊張。

「雖然人們現在急於獲得加強針，但對於這一波浪潮來說為時已晚。有些人該打的還沒有打。」

文章也提醒建立「流感化」的觀念：確診之外，其實重點要放在看重症與死亡。德國的死亡人數大大低於之前的浪潮。雖然之後會增加，但肯定不會像去年12月份，因為我們現在有了疫苗。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）也宣布接種第3劑，才能抑制疫情。

本文經姜冠宇醫師Pro'spect授權刊載，原文刊載於此及此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航