《歷史的臍帶》：從1980年代前的三部老電影，看好萊塢膠卷中的新加坡

文:賴啟健

電影在19世紀末出現,正是殖民主義高潮期。它與地圖、攝影一起,成為人類學者、傳教士及其他殖民代理人「發現」、記錄與控制殖民地文化的工具。百多年來,電影改變角色,成為全球性娛樂事業,可是主要生產地還是在西方世界,尤其是美國,所以難免繼續戴著有色眼鏡。這裡就以三部電影為例,看看好萊塢膠卷中的新加坡。

這三部有關新加坡的電影,拍攝於1940年至1978年間。前兩部片名中也有「新加坡」字眼,第三部則是首部完全在新加坡拍攝的好萊塢電影。選它們為例,一來因為在美國錄像帶市場上還不難找到,二來拍攝時間正好介於二戰開始與越戰結束之間,是一段重要的歷史時期。

《新加坡之路》——美國人遁世思想的投射

1940年拍攝的《新加坡之路》(Road To Singapore),劇中男主角馬倫(由賓.克羅斯比〔Bing Crosby〕飾演),原是船務王國繼承人,他卻拋下一切與好朋友南立坎(鮑勃.霍普〔Bob Hope〕飾演),登船航向新加坡。

他們沒有抵達新加坡,卻到了虛構的凱昆島(Kaigoon)。在島上,他們救了一個女人美瑪(多蘿西.拉莫爾〔Dorothy Lamour〕飾演)。美瑪後來搬去與他們同住,還管教起他們。馬倫的父親與未婚妻隨後追來,把他帶回國。多年後,馬倫再訪東南亞,在一個現代港口(指的是新加坡)與南立坎和美瑪重逢。

Photo Credit: Wikipedia 《Road to Singapore》電影海報

《新加坡之路》在1940年上映,票房大賣,成為該年十大賣座影片之一。克羅斯比、霍普和拉莫爾的組合,或許是票房保證,可是美國經過大蕭條,經濟才開始復甦卻又即將捲入歐陸戰爭,不少美國人心中想必有遠離文明,遁入遙遠陌生世界的念頭。

片名上有「新加坡」純屬偶然。籌劃時,影片原是《Road To Mandalay,開拍時才改成新加坡,製片人說那聽起來更「驚險」。其實主要是為了不與另一部《通往曼德勒之路》(On The Road to Mandalay)撞名。哥倫比亞電影公司當時也籌拍名為《新加坡》的史詩影片,雙方為了《新加坡》這名字還作了交涉。哥倫比亞的影片後來卻沒拍成。

影片是想帶觀眾「逃離」美國,馬倫與南立坎到凱昆島後,卻未丟下美國。他們帶來美國人的觀念、道德、娛樂,嘲笑當地人沒見過雪,還要他們以美元交易。當他們窮途末路時,卻塗上泥巴,穿上紗籠,扮成當地人騙吃一頓,可見融入當地社會不是能不能,而是需不需要的問題。

(《新加坡之路》預告片)

《新加坡》展現不同殖民勢力的交鋒

1947年的《新加坡》(Singapore),主角高登(弗萊德.麥克莫瑞〔Fred MacMurray〕飾演)於二戰前專門在新加坡走私珍珠。戰後他回到新加坡,尋找為躲避英軍及日軍而埋藏起來的珍珠。想不到卻發現戰前女友琳達(艾娃.加德納〔Ava Gardner〕飾演)還活著,患上失憶症,而且已嫁給另一洋人。高登努力尋回珍珠,琳達努力尋回記憶。琳達被人綁架,被高登救出,卻受傷昏迷。高登終於放棄尋找珍珠,乘飛機回美國,琳達卻突然醒來並恢復記憶,趕上飛機,有情人終成眷屬。

為了使畫面看起來更道地,影片穿插了一些戰前戰後新加坡景象的真實影片,如加冷機場鳥瞰鏡頭、萊佛士坊、牛車水等。他們也搭建梧槽河邊的場景,片中的酒店也以萊佛士酒店為樣本。影片中其他的新加坡場景,實際上是由虛景實境組構出來的。

琳達為尋回記憶,到梧槽河尋訪戰前女傭。鏡頭隨著她,觀眾看到華人和馬來人雜居的社區,河邊有磚屋與浮腳樓,當然,當地人穿著都較破爛。片中的英國人,不是警察總監就是牧師,被塑造成殖民地主子。琳達雖是白人,她能說馬來話,獨自在島上自由活動,其實她也代表「當地人」。她與兩個白人(一美國人,一歐洲人)的關係,或許反映不同殖民勢力的交鋒。

有趣的是,影片中,美國人最後贏得美人歡心,取代了歐洲人。而且琳達在就要嫁給高登時突然失憶,後來當他回來,她才記起「生命中那段最快樂日子」。兩年前美國投下原子彈使日本投降,結束太平洋戰爭,兩年後拍攝的《新加坡》,或許是要提醒大家:「別忘了是誰帶來和平。別忘了,我們美國人一向與當地人友好相處。」

Photo Credit: 《Singapore》電影海報

《聖徒傑克》(Saint Jack)是1978年的作品,根據保羅.索魯(Paul Theroux)同名小說改編。主角傑克(本.加薩拉〔Ben Gazzara〕飾演)於50年代來到新加坡,白天在碼頭船上售賣船需品,晚上拉皮條。影片從頭到尾全在新加坡取景。

影片在美國上映沒引起注意,卻在1979年威尼斯影展上奪得評審大獎。它沒有在新加坡上映,根據導演彼得.博格達諾維奇(Peter Bogdanovich)所說,新加坡當局雖然知道影片在當地拍攝,過程中卻不知道影片如何描寫新加坡。影片被禁映,主要是因為片中有成人性表演鏡頭,以及影片把當地性行業與越戰扯上關係。

1970年代,代表殖民最後勢力的英軍在1971年完全撤離新加坡。作為獨立國,新加坡在外資進入及越戰背景下,踏上經濟建設之路。

傑克是「紅毛」,卻為華人頭家打工。他左右逢源,公司靠他接觸當地人打不進的洋人圈子,他也趁機會為外國人提供當地女人。

片中的英國人被描繪成待在已不屬於他們的土地上的滯留者。俱樂部中有一群醉醺醺,談無聊話的英國人,他們後來也光顧傑克在武吉知馬開的妓院。有一場戲,英國人罵華人侍者說,英國人把這島嶼搞繁榮,當地人卻絲毫無感激之情。

傑克的妓院被敵對華人團夥縱火後,在美國老闆協助下,搞起專供越戰美軍花天酒地(R & R)的「逍遙窟」。戰爭快結束時,老闆要他設圈套陷害一名美國將軍。他在最後關頭良心發現,將性醜聞照片丟入新加坡河,這也粉碎了自己回美國的希望。

傑克很吃得開,有很多朋友和門路,他既是外國人也是當地人,這與前兩部影片中洋人形象很不一樣。影片結尾時,傑克從李德橋(Read Bridge)走入克拉碼頭,沿途與人打招呼,漸漸融入人群。

從加里.格蘭特到本.加薩拉,這些好萊塢紅星演出了所謂表現新加坡的好萊塢影片,在西方觀眾腦海中留下印象,也帶動塑造及影響了他們對新加坡的看法。三部影片的場景由虛變實,而「當地人」角色也從「土族女性」逐漸由「紅毛男性」取代,說明西方通過電影對異地的認識有所改變。隨著經濟關係凌駕歷史的政治關係,傑克所代表的已不再是過去的那種簡單的「種族與性別」視角。

雖然編劇與導演有一定的政治與商業動機,卻通過傑克這角色表現了新加坡的多元種族多元文化特性。值得一提的是,新加坡的這種多元性在好萊塢眼中並非曇花一現,而是早從1928年首部與新加坡扯上關係的影片就開始存在了。

