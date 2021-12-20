在職場上，比起CP值高的多功能人才，真正有權利喊價的是高價值人才

文：公關人生相談室

在我們的生活之中，受惠於科技發展，擁有科技產品的成本降低、連帶地也降低了使用科技的門檻。幾歲的孩子已經會自己操作平板看卡通，或是上了年紀的爺奶也會用智慧型手機拍照或是打Line電話，人人都可以是自媒體的時代即在眼前。

以往作業軟體大改版，就需要專書指導的景況不在，人人都可以用網路去搜尋其他人的使用心得或是教學影片。而資訊快速的流通，彷彿讓以往只侷限於專家的知識，得以普及到常民，我們也越來越看重即刻帶來的功能的效用，而忘了累積知識和技能所需耗費的成本和其背後所具備的價值。

你可能有類似的經驗，買了一個乾濕兩用的拖把，發現怎麼都拖不乾淨，或是買了個萬用的小刀，發現雖然功能很多，但沒一個好用的。以「多樣」功能取勝的產品，因為每個功能所花費的購買成本低，我們似乎比較能容忍不那麼好用的缺點，但心裡卻暗暗地想著，下次我一定要買xx牌的拖把或是xx的刀。

在日常購物選擇上我們對於功能，總不免斤斤計較取得的好處是否物超所值，然而在人生和職場上，如果打的是同個算盤似乎就不太管用了，這怎麼說呢？

Johnny是某保養品公司的員工，資歷已經有兩年近三年，因為聰明機靈，被主管委任過幾個有能見度的大專案，所以才入職一年多就從專員晉升到資深專員，是主管眼中有潛力可以挑戰中階主管的人選。

然而，Johnny也有個壞習慣，仗著自己聰明且能力好，手上壓著幾個客戶只開案還沒開始追進度的大專案，一面跟主管説我手上有A、B、Ｃ大專案，不能再接其他工作了，另一方面卻靠著自己的廠商人脈，低買員購商品在網路上賣出賺價差，儼然是個地下網拍主。

他的原則是只做CP值（性價比）高的事，最好5：30就準時下班。即便同組的同事還有工作需要他的協助，他也都是明天再說，不然就是留一手，不願意分享自己過往處理類似專案的經驗，深怕分享就會被學走。

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像是Johnny這樣精打細算的人或許我們在職場上都碰過，但這樣的能力在職場初期或許不構成大問題，當人力只是滿足功能性需求，只要事情有人做，無論是誰都行，就好像萬用小刀一樣，雖不鋒利，但堪用即可。然而，越到職場賽道後段，光強調CP值的工作原則，在職場階梯上充滿各式利害關係人和變因的環境似乎就不太管用了。

通常能在職場賽道後段繼續玩下去的人，往往不會是以功能多元的CP值取勝，而是高擁有成本和背後所彰顯在老闆心中的高價值人才。就如同要抵抗碳水化合物的誘惑，天天重訓、練出精實的身材，或是在某特定領域鑽研成為領域知識的專家所需耗費的時間和心力，這些都不是幾個月可以速成，而有其難以取代的價值。

在職場的價目表上，低價的複合功能人才，或許只要多增加些溢價成本就可以尋得，然而能領導團隊、承上啟下、解決部門衝突、拿下大專案或是搞定大客戶的高價值人才，則像是稀有的獨家商品一樣，已經不是秤斤論兩的功能所能定義，也往往因其隱藏的價值，而成為有權利喊價的人，而這也往往是很多公司千方百計想請的那個人。

職場的價目表上標榜功能且有公定價格的，通常都不是最稀有的人才，在追求高CP值工作之外，或許每個職場人都該不時掂一掂自己的擁有成本，盤點自己突出且少有的特質，持續在職場上挑戰能發揮更大影響力的領域，往非價格能定義的高價值人才之路邁進。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航