【四個公投的公民課】保育與開發只能對立嗎？擁有7000年歷史的，是地質藻礁還是藻礁生態系？

保育與開發只能是對立的嗎？重新了解保育的本質

要討論能否以公投決斷藻礁保育與工程開發之間的衝突前，應該先瞭解何謂保育？近代保育概念並不認為生態環境與自然資源不可被開發使用。相反地，保育的本質在討論如何利用，如何依據科學知識與證據，合理且永續地利用自然資源。

如果主張生態環境與自然資源完全不能被開發，秉持絲毫不能妥協的堅持，那不是保育，而是「信仰」。信仰沒有辦法以科學討論。

早期自然保育目標在保存荒野；以劃設保護區並盡可能排除或限制區內人為干擾為主要手段。近代保育思想則認同人是環境的一份子，誠實面對居民生活及產業活動需要的現實面，不再以排除人類干擾為目標。事實上，生態環境及自然資源絕對不能減損的想法，在現實條件下窒礙難行。因此現今保育的手段，主要著眼於如何讓人類生活與生產活動可以與自然環境和諧共存。完全排除開發干擾，並非現今保育的核心精神。

妥協就是讓渡？有沒有一種妥協是各方都能接受的妥協

保育過程充滿折衝與妥協，以期在完全開發與完全不可開發的兩極之間，找到各方兼顧的平衡點。降低開發對生態環境影響的策略，包括迴避敏感區及動物繁殖或遷移敏感時間、縮小工程量體、在材料或工法上減輕衝擊、或在他處重建類似棲地以補償開發造成的生態環境損失。藉由迴避、縮小、減輕或補償策略，在保育與開發之間取得各方都能接受的妥協。

以台灣高鐵建設為例，其路線經過台南官田的水雉棲地，當初面臨水雉保育與高鐵建設的衝突。由於高鐵行車速度快，線形規劃難以迴避水雉棲地，因此採取生態補償作為，另覓他地重建水雉棲地。現今位於官田的水雉生態教育園區濕地，就是此一案例的生態補償棲地。

除覓地補償之外，在高鐵施工時程上，則避開水雉繁殖的敏感時間，以減少對鳥類族群的影響。時至今日，高鐵順利通車，水雉族群及其棲地也沒有因為高鐵建設而受到明顯負面衝擊。類似這樣保育與開發之間的折衝與協商，最後得到各方都能接受的妥協結果，並不是公投的兩極決斷所能獲致。

保育的守備範圍，獨特性、多樣性誰先誰後？

評估開發的生態影響，應該以開發場址的特定物種、生物群聚或生態系的獨特性或不可替代性為討論重點，而不是多樣性的高低。一個多樣性高的地方被開發，並非意謂會有最多的物種滅絕；生物不是只分布在那裡。如果開發案場的物種大多是廣布種，那麼種類多樣性再高，對個別物種的存續並不會發生不可逆傷害。

所以是否具有獨特性或不可替代性，才是討論重點與評估關鍵。

而大潭藻礁的生物群聚並不具有不可取代的獨特性。另外，不論觀新、大潭或白玉藻礁，在空間上是相鄰且連續的，在地景尺度上應視為一體；討論哪一段海岸的多樣性比較高，並沒有太大意義。

Photo Credit: 中央社

曾被沙埋的藻礁有想像中的脆弱？

沙埋歷史，則是討論藻礁生態時，另一重要考慮因子。生態學家討論目前看到的生態樣貌，但也重視形成現況的過程與機制。歷史遙測資料顯示大潭藻礁近期才從沙埋露出。這提供了科學研究的重要線索：一是群聚演替的過程、機制、以及速度；另一是生態回復力。從曾經沙埋，到今天看到的藻礁生態系現況，顯示這個地方的演替速度相對快速，生態回復力高。換句話說，工程造成的棲地破壞可以很快回復。

另外，沙埋歷史也提供了物種播遷拓殖的科學線索。如果一級保育類柴山多杯孔珊瑚只存在於柴山與大潭，那是所謂的間斷分布。間斷分布多起因於地質歷史事件，事實上不太可能出現在近海漲退潮流頻繁更迭之下，隨海流播遷的物種上。大潭在沙埋期間絕對不會有柴山多杯孔珊瑚，此暗示了現有分布是近期拓殖的結果，而非間斷分布。那麼顯然牠不只分布在柴山與大潭，而有必要確實調查其分布狀態。事實上，近期已有學者在觀新藻礁區與東海岸發現其蹤跡。那麼開發對於此物種的衝擊，應該就比較沒那麼大。

擁有7000年歷史的，是地質藻礁還是藻礁生態系？

另外，各方在藻礁議題的討論上，常將地景保育與生態保育混為一談。具有7000年歷史的，是藻礁所形成的地質地景。地景保育，討論的是實際開發面積及工程意外可能造成的礁體損失佔比，可不可以被接受；工程是否造成淤沙，則根本不是重點。

而在意的若是藻礁生態系，那麼要考慮的就是物種或群聚是否具有獨特性？受干擾之後是否可以快速回復？至於所謂的「7000年藻礁生態」，那是將地質藻礁與生態藻礁混為一談。以7000年歷史加冕藻礁生態系的珍貴性，實無助於議題討論。

保育在公投之前公投之後，都得繼續做下去

保育的本質在討論如何合理利用自然資源，其過程充滿折衝與妥協，不是公投所能替代。但藻礁議題公投畢竟還是成案，又該如何抉擇？

若同意，使三接案不能在目前場址繼續推動，則整體能源政策會不會受到無法轉圜的影響？另一方面，若不同意，使三接案可以在原址繼續推動，又會否對藻礁地質或生態產生不可逆的影響？能不能留下轉圜餘地，留下採取迴避、縮小、減輕或補償策略的彈性空間，應該是如何抉擇的考慮關鍵。

製圖：人本教育札記

本文經人本教育札記授權刊登，原文發表於此

原標題：藻礁的保育與開發衝突可由公投決定嗎？

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航