巴拿馬鄉村的漁夫之子，李維拉成為MLB「神救援」的代名詞

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

自踏上大聯盟投手丘的第一天，直到光榮從球場引退，他個人專用的手套裡始終只印著這段《聖經》聖經金句：

我靠著那加給我力量的，凡事都能作。

The Hammer of God，李維拉（Mariano Rivera，1969－），11月29日生日快樂。

「神救援」的代名詞，被視為美國職棒百年歷史上最偉大的救援投手代表，也是首位以100%全票通過，成功踏入名人堂的巨星。

來自中美洲巴拿馬鄉村的漁夫之子，李維拉起初在社區球隊打球時，守備位置其實是「游擊手」（想不到吧？）。在一次偶然客串投手的登板投球中，恰巧吸引到了造訪當地尋找新秀，美國豪門「紐約洋基」（New York Yankees）名球探的目光。在「挖寶」兼「賭博」的雙重考量下，李維拉獲得了第一只小聯盟合約，3000元美金的夢想入場券，動身前往美國發展。

當時的他，真的，真的，完全沒有接受過任何正式的投手訓練⋯⋯。

但您知道嗎？抵美之後頭四年的小聯盟歷練，面臨手肘受傷的復健訓練，西元1995年的正式大聯盟新人球季，李維拉可是以不折不扣的先發投手姿態亮相呢。

只不過，當時的戰績稍微差強人意，出賽19場取得五勝三敗的成績，51次奪三振，但有30個四死保送，防禦率也是不甚優異，偏高的5.51⋯⋯。就在球團高層有意把他當作是交易籌碼，準備在球季結束時提出給他隊經理參考時，一次季後賽後援五局零失分的表現，意外讓教練團們眼睛為之一亮，決定將李維拉調整為後援型布局投手。

西元1996年，當時專責在第七局和第八局上場守成的李維拉，球季主投了107又2／3局，果不其然送出了傲人的130次奪三振，更讓洋基隊在同年創下了六局領先對手後最終70勝3敗的完璧佳績。當然也讓洋基隊抱回了睽違十餘年的世界大賽冠軍。

兩年之後，度過了一個平穩但仍有不足的專門終結者賽季下，西元1998年，李維拉以整年度零敗仗的傲人成果，再一次將洋基隊送上了總冠軍王座。

年過40歲時依然保有強健心臟與不凡身手，西元2011年仍投出44次救援成功，防禦率1.91的李維拉，直到西元2013年正式引退，19個球季都一直效力於紐約洋基。

除了創造傲視聯盟史的652次救援成功紀錄外，同時也是史上頭一位在單一球隊登場突破千場的偉大投手喔。並在洋基隊全盛時期幾乎年年得以順利闖入季後賽的加持下，他也以季後賽登板96次，勇奪42次救援成功與累積僅僅只有0.7的超驚人防禦率，榮登了大聯盟季後賽賽史的No.1紀錄。

值得一提的是，他更是全MLB裡最後一位使用因紀念傳奇黑人球星羅賓森（Jackie Robinson，1919－1972）而全面退休之背號42號球衣的一代超級巨星。

從投手丘退休之後，洋基球迷為了感念李維拉的神救援傳說，因此推動將洋基球場附近161街上的街道，命名為「李維拉大道」（Rivera Avenue），後來經過紐約市政府同意，西元2014年5月，官方與球團舉辦了一場命名典禮將街道重新更名，以表彰他的貢獻。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航