蘋果配件為何愛標價「19 USD」？

有買過蘋果官方配件的你，是否有注意到蘋果似乎很喜歡以149元（港幣）定價，無論是電源轉接器、充電線還是最新的擦拭布。為什麼蘋果喜歡以149元為配件定價？《華爾街日報》就對此進行了一些討論。

報導指出，蘋果配件的定價策略很少低於19美元（約149港元），而這些配件與Apple Watch、AirPods等產品屬「可穿戴設備、家用設備和配件」，在2021年第四季業績中收入為87.9億美元。

雖然蘋果沒有對自己的定價策略進行解說，但市場分析指出，149元是一個精心設計的定價，「不會太高或太低」，若你對比一部iPhone 13、Macbook上萬元的價格，149元的配件讓你感覺自己是在買高級產品。同樣地，如果參考三星、小米的手機的價格，以及其配件的定價，你也可以看出當中的設計。

另外，蘋果還運用了「尾數定價」策略。尾數定價是指在確定零售價時，以一些特別的數字結尾，有些會以「8」結尾取好意頭，有些則會取「9」結尾。蘋果取「9」為結尾，在消費者心中會產生「左數效果」（left-digit effect），能讓人產生更划算感覺。所以，當價格低於 20美元，消費者不會特別考慮是否要買，即使只差1美元。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex