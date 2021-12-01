3M揭密北中南城市空污熱點，揪日常生活三大「人造空污」來源

全球濾淨技術領導者3M以靜電技術為專利核心，發展各式空氣濾淨產品，運用科技改善人類生活。這次，3M攜手空氣專家啟動全台空氣品質監測計畫，透過環保署物聯網完整的數據佈點及分析探查，揭密北中南城市空污熱點，揪出潛藏在生活中的人造空污來源。3M消費產品事業群大中華區產品經理黃嬿蓁表示：「空污雖無形卻是極大隱形危害，室外空污如何直接、間接影響室內空污是我們所關注的。本次特別找來空氣專家，耗時近3個月，希望透過量化數據跟實地訪查，幫助民眾了解所處地域空品，以鼓勵民眾更有意識採取行動。」

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三大都會空品有進步！然工業、交通廢氣兩大污染仍待加強

季風、交通、工業污染是台灣三大空污來源，此次研究結果也顯示三大都會區交通密佈、工業區污染問題仍嚴重。研究鎖定新竹市、台中市、高雄市三級空污防制區[1]進行分析，各縣市前五大熱點，多坐落於鄰近工業區或交通繁忙地帶，三縣市的空污數值較往年有進展（平均值<15）[2]，然前五大熱點數值仍高於平均值達1.2-1.7倍間，且不良天數更高於區域平均天數一半以上。舉例來說，新竹熱點成因為火車站交通流量大、且周圍停車場與餐廳林立；高雄市五大空污熱點皆可發現坐落於鄰近工業區；另外，以農業與觀光為主的台中新社區，則因農業廢棄物燃燒加上氣候條件，高居台中前五大空污熱點。對此，計畫負責人訊舟科技大中華事業處處長鄭振中表示：「此次攜手3M檢視空污熱點來源，揭露持續性的空污問題外，我們也期待透過空氣網的佈建深入台灣各地，解答無形無色空污數據，幫助民眾不再以身體『實測』空氣品質，而是將空氣資訊權還給民眾，持續提升公眾對於空氣污染意識。

燒烤、油炸烹調店家一開門，空污瞬間飆破700隱性危害防不勝防！

異常數據均顯示，燃燒相關行為如鞭炮、燒香、燒烤的油煙等，皆與造成空污有高度關聯性。有鑑於此，本次團隊進一步挖掘到三大值得民眾關注的人造污染源：煎炒油炸料理、燒烤行為、大型慶典。

以煎炒油炸料理所造成之油煙為例，觀察到台中旱溪夜市相較於非營業時間，每周二、四、五、六營業時間PM2.5數值高出近10倍；台中逢甲夜市附近鹽酥雞店於下午3至4點開始營業期間，PM2.5數值更瞬間飆升至700，暴增近100倍！此外，舉凡大型戶外活動發生，附近地區PM2.5數值皆會大幅受影響，如遶境前後PM2.5數值落差高達近70倍，中秋連假烤肉期間PM2.5數值亦多天突破250。各項人為活動對社會具備無可取代的價值，如何與緊鄰住家的隱藏空氣污染源和平共存，有效隔絕空污「侵門踏戶」成為關鍵。

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人造空污飆升驚人！專家回應：高風險族群更應留意，把關空品刻不容緩

除了霧霾、工業區廢氣是一般人認知到的空污，長期暴露在與生活息息相關的「人造」空污環境下，都人體都具有潛在風險。

向來關注民眾呼吸道健康的，新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘提醒，「本身患有呼吸道疾病如氣喘或肺阻塞症狀的人，更容易因空品不良加劇不適狀況。建議民眾可以採取主動防禦作為，除了盡量減少出沒相關場所並配戴口罩外，更要有效把關室內環境空氣品質，建議開啟空氣清淨機過濾懸浮微粒與煙塵等污染物質，亦可透過選購兼具通透性與濾淨力的靜電空氣濾網，加貼於家中電器如暖氣、除濕機等，加乘空氣濾淨效能。」

[1] 根據聯合國的標準，PM2.5每日24小時平均濃度最高不能超過35μg/ m3，全年每日平均濃度不能超過15μg/ m3。

[2] 《空氣污染防制法》規定，中央應依空氣品質狀況將各縣市分為三級空污防制區，除國家公園及自然保護區等法定的一級防制區，符合標準為二級防制區，未符合區域為三級防制區。