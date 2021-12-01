前ISIS成員虐待亞茲迪女童致死，德國法院首度以「種族滅絕」罪名判終身監禁

2014年，伊斯蘭國（ISIS）大舉進攻伊拉克西北部，迫害亞茲迪教信徒，同時將許多亞茲迪人當作奴隸販售。當時前ISIS成員Taha Al-J買了1位5歲的亞茲迪女童，除了經常施暴，之後更將女童鎖在屋外，曝曬於烈日之下，導致女童渴死。

對於這件事，德國法蘭克福地方法院11月30日作出判決，指出Al-J的行動意圖是根除亞茲迪人，因而犯下種族滅絕罪。法官科勒（Christoph Koller）表示，這是首次將ISIS成員以種族滅絕的罪名定罪。

前ISIS成員虐待亞茲迪女童，德國法院判種族滅絕

德國法蘭克福地方法院11月30日做出判決，宣判前ISIS成員Taha Al-J犯下種族滅絕罪。法官指出，Al-J將1位5歲的伊拉克亞茲迪女童買來當奴隸，不但經常虐待她，後來更將女童綁在屋外，活活渴死。

除此之外，法院也宣判Al-J犯下危害人類罪和戰爭罪，判處終身監禁，並勒令賠償女童的母親5萬歐元（約新台幣156萬元）。法官科勒指出，這是首次將ISIS成員以種族滅絕的罪名定罪。

人權律師阿拉穆丁（Amal Clooney）指出，這起判決是「亞茲迪人一直在等待的一刻」，因為「等待7年後終於聽見，法官認定ISIS對亞茲迪人犯下的罪刑是種族滅絕。」

2018年諾貝爾和平獎得主穆拉德（Nadia Murad）也是亞茲迪人，曾經遭受ISIS迫害。她認為這個判決是「種族滅絕、性暴力倖存者，還有亞茲迪人的勝利」，不但稱許德國法院，也鼓勵各國引用普遍管轄權，來審判違反人權的重大罪刑。

儘管受害者和被告都不是德國人，犯罪地點也不在德國，不過德國法院是根據普遍管轄原則進行審判。過去德國法院也曾經使用這個原則，來審判犯有危害人類罪的敘利亞官員。

Al-J做了什麼事？

《衛報》報導，德國檢查官指出，2015年的時候Al-J買了1位亞茲迪婦人以及她5歲的女兒來當奴隸。當時他不但強迫他們按照ISIS嚴格的伊斯蘭律法生活，更經常毆打並虐待這2位亞茲迪女性。

2015年底，因為女童尿床，Al-J用鐵鍊將女童栓在窗戶的欄杆，曝曬於攝氏50度的溫度下。後來女童被活活渴死。對於這件事，德國法院認為，Al-J把女童關在門外，讓她渴死，行動意圖是根除亞茲迪人，因而犯下種族滅絕罪。

10月份的時候，Al-J的妻子就因為目睹這件事卻坐視不管，被德國法院判處10年有期徒刑。

亞茲迪人與ISIS

《BBC》報導，ISIS曾在2014年8月大舉進攻亞茲迪教的聚集地——伊拉克西北部的辛賈爾（Sinjar）地區，以宗教理由迫害這群少數族群。當時ISIS槍殺亞茲迪男性，同時也綁架婦女，作為「戰利品」帶走。《BBC》也指出，當時ISIS共殺害了3000多位亞茲迪人，並俘虜了6000人。

後來逃脫的亞茲迪婦女指出，她們遭ISIS公開出售，或是送給聖戰士當「禮物」。她們更指出，在被ISIS綁架之後，長期以來經常遭不同的男性性侵。

目前聯合國負責調查ISIS的小組正在蒐集案件資料，希望協助各國起訴ISIS成員。

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新聞來源

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺

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