銀髮海嘯強勢來臨 首要積極打造永續樂齡社會，台灣安進攜手產官學加速推動公私協力 拓展「預測與預防」思維 促進健康老化

根據國家發展委員會報告1指出，台灣預計將於2025年邁入超高齡社會。為確保台灣醫療體系與社會經濟永續發展，台灣安進三度攜手台灣美國商會與康健人壽，今年更首度與美國在台協會和吉立亞醫藥合作，共同舉辦第三屆健康樂齡論壇，以「公私協力、打造永續樂齡社會」為主題，特別邀請中華民國副總統賴清德、美國在台協會處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)、衛生福利部常務次長石崇良、衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋、衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗、中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山、臺北榮民總醫院院長許惠恒、台灣安進總經理李宜真、中央研究院院士陳培哲、義大醫院肝膽腸胃科主任許耀峻、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、中國醫藥大學附設醫院消化醫學中心院長林肇堂、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、吉立亞醫藥總經理彭國書、康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)、鳴醫股份有限公司創辦人暨執行長謝懿和台灣美國商會執行長魏立安(Andrew Wylegala)跨界對談，針對高齡常見疾病之骨質疏鬆症、肝臟疾病和心理健康主題，為國家健康政策現況與規畫提出多項具體建言與解方，聚焦公私協力合作加速落實國家健康政策，打造行動自如與心理健康之永續樂齡社會，促進長者健康福祉之目標。

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國人平均餘命超過80歲2，然根據衛福部統計3，國人不健康年數高達8.47年，顯示台灣民眾有10%的壽命是在不健康的狀態，高齡常見疾病將為社會帶來諸多挑戰。中華民國副總統賴清德於論壇開幕致詞表示：「為解決高齡化問題，政府實施多項健康促進政策，現今長照中心也扮演串連一級預防、二級治療、三級復健的功能，銜接健康促進與疾病治療。而透過公私協力模式，政府與民間共同合作推動健康促進，以延續政府高齡化社會政策，幫助民眾得到優質醫療照顧，邁向台灣永續樂齡社會。」美國在台協會處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)亦表示：「台灣擁有非常健全的健保制度，並在長者醫療保健政策上深富遠見。高齡社會需更著重在疾病的預防並增進心理健康，健康樂齡論壇為公私部門提供交流平台，廣納產官學界各方觀點，深入探討樂齡健康相關措施。政府應持續強化並即時投入與民間的合作，以帶領台灣建構更完善的樂齡社會。她並期許美台合作將可以擴展更多資源幫助更多需要的人民。」衛生福利部常務次長石崇良也呼應：「人口急速老化，最重要的是如何減少長者失能問題，透過公私協力，鼓勵長者健康的運動、攝取足夠營養，改善老年生活，促進長者健康。」

超高齡社會近在眼前 強化長者行動力勢在必行

台灣安進「Predict & Prevent預測與預防」公私協力促進高動力永續樂齡社會

衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗指出，台灣高齡化速度遠快於其他先進國家，長期照顧需求人口每年以2萬人數激增4，串聯醫療體系以提供更精準的照護、預防失能，是目前積極努力的方向。台灣安進總經理李宜真表示：「安進自2017年首度提出『Predict & Prevent預測與預防』思維，盼轉變傳統『Break & Fix生病後接受治療』概念，積極攜手產官學整合資源專業，驅動『Public-Private Partnership公私協力』，聚焦高齡社會下的骨質疏鬆議題，自2019年攜手中華民國骨質疏鬆症學會和彰化縣衛生局，首創全台第一個社區巡迴骨質密度篩檢車計畫，已在彰化縣各鄉鎮協助近4000名65歲以上長者接受骨質密度檢測。2020年亦與臺大醫院雲林分院、臺灣楓城骨科學會共同合作打造雲林縣日長照骨鬆醫療照護網計畫，為數千名長者骨骼健康把關，充分體現政府民間公私協力精神。」中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山則強調，台灣高齡化速度遠高於世界，其中女性髖部骨折率更是高居世界第九、亞洲第一5,6，高齡長者的骨鬆骨折防治已是首要課題不容忽視，強化65歲以上長者之骨鬆篩檢勢在必行。同時，黃兆山理事長也建議將FRAX®十年骨折風險評估納入慢性病風險評估平台，並合理開放健保骨質疏鬆藥物治療，以期促進高行動力永續樂齡社會。台灣安進李宜真總經理更表示很開心預測與預防的概念已逐步喚起各界重視，未來台灣安進將持續深化跨界合作，幫助高齡長者活得更健康更有行動力。

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肝臟疾病、心理健康亦為樂齡社會重要一環

積極跨界整合以加速落實政策，打造健康樂齡社會

本屆論壇更是同時聚焦於肝臟疾病、心理健康的疾病進行探討，邀請台灣公衛及肝病相關專家，探討台灣如何在良好的國家政策基礎上，打造一個更完整的國家B肝防治政策，讓高齡者能遠離肝癌，肝硬化的風險，並達到WHO的肝炎管理目標。同時如何透過科技及跨界合作，改善老年與照顧者良好的心理健康照護。康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)分享，迎接超高齡社會，心理健康也是不容忽視的重要議題。康健人壽長期以來透過「360康健指數」調查報告，深入了解國人身心靈各面向的健康狀態，也發現台灣民眾的壓力指數普遍較其他國家高，今年因為疫情的衝擊，「心理健康」更成為民眾最關切的議題，當台灣邁向超高齡社會，長者們和其照顧者的壓力指數和心理健康都不容忽視。提供專業心理諮商服務的遠距抱抱平台，鳴醫股份有限公司創辦人暨執行長謝懿進一步針對台灣的心理健康概況以及數位科技可以如何提供解方進行分享。他表示，長期心理上有情緒低落或其他問題的10人中，僅有4人有病識感，但僅有3人願意採取行動求助專業7，資訊不明確、缺乏信任感、或交通距離等能力問題，都是抗拒心理諮商的可能原因，遠距抱抱平台的建立，即是運用數位科技來協助有需求民眾，讓更多長者和照顧者擁有更良好的心理健康照護，以迎接樂齡社會。台灣美國商會魏立安亦強調，台灣美國商會深信公私協力將是加速落實政策打造永續樂齡社會的強大基石，期許持續透過健康樂齡論壇平台，凝聚政府、民間團體及產業界力量，共同確保台灣醫療體系與社會經濟之永續發展。