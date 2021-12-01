【串流推片單】《艾蜜莉在巴黎：第二季》「傻白甜」回歸、Netflix三部奧斯卡等級作品上線

度過了院線熱潮回暖、Disney+正式進軍台灣的11月份，2021年就這樣在疫情持續地召喚之下，迎向終局。

串流世界受到迪士尼王國大舉攻掠，許多效應與結構變化正在發酵，第一線台灣觀眾們最直接的感受之一，或許就是過去兩年已在北美發生的「節目版權快速流動」。

像是Netflix近期宣布12月底有多部經典情境喜劇將要下架，其中包括《追愛總動員》、《摩登家庭》、《俏妞報到》等陪伴無數劇迷大段人生的長壽系列，順手一查，不難發現這些節目已在Disney+默默守候，靜待觀眾目光移轉。

而近年被西方媒體持續關注的「漫威疲勞」（Marvel Fatigue）現象，更是在院線與串流左右夾攻之下，讓觀眾追劇追到「密集恐懼」——短短半年內，院線連番上陣《黑寡婦》、《尚氣與十環傳奇》、《永恆族》；隨著串流降臨，Disney+也接連推出《汪達與幻視》、《獵鷹與酷寒戰士》、《洛基》、《假如⋯？》、《鷹眼》等漫威衍伸系列。

至於年底的《蜘蛛人：無家日》，可能更是驗證「漫威疲勞」是否正式來到的指標，而就算不是此時，也難保來日不會發生。

再看到本土影劇產業，在小螢幕成為兵家必爭之地以後，台灣的「戲劇」和「電影」品質分野逐漸模糊，下半年的《茶金》、《俗女養成記2》、《斯卡羅》、《逆局》，甚至是近期在Netflix佔據觀眾眼球的《華燈初上》，幕前卡司、幕後陣容、質感成果，無不令人感受到從業人員和資方對戲劇版圖的重視，串流的存在著實瓜分了電影的資源與注意力，而這樣的趨勢不再可逆。

2021年的【串流推片單】專欄最終回，一樣要與讀者一同發掘值得關注或未演先熱的話題之作，歲末年終之際，你想選擇哪些精神糧食進補身心呢？

《犬山記》（The Power of the Dog），Netflix播映，12月1日上線

相較於坎城影展對Netflix素有的微妙情結，威尼斯影展則態度向來開放，2018年不僅讓艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）的《羅馬》抱回一座最高榮譽金獅獎，2021年第78屆威尼斯影展，也把最佳導演獎頒給同樣來自Netflix的珍康萍（Jane Campion）《犬山記》。

這也是自1998年「最佳導演銀獅獎」被正式定義為「表揚在正式競賽單元中的傑出導演」後，第二度由女導演獲得，上一次則要回溯到2009年的伊朗裔導演詩琳娜夏特（Shirin Neshat）。

要談珍康萍在世界影壇的歷史地位，不可不提的還有曾於1993年以《鋼琴師和她的情人》，成為首位擒下坎城最高榮譽金棕櫚的女性導演，且竟在相隔了28載的今年，才有第二位女導演獲此殊榮，是即將在台上映的法國導演茱莉亞迪古何諾（Julia Ducournau）的肉體恐怖電影《鈦》，本屆揭獎時除了令眾人相當驚喜，也感慨於女性導演長久以來的「缺席」。

《犬山記》是珍康萍睽違超過10年執導的劇情長片，攤開紀錄，上一次的《璀璨情詩》竟已是2009年的作品，雖然期間有她主創、編導的電視影集《謎湖之巔》兩季問世，並且獲得極高讚譽，《犬山記》的出現仍讓粉絲等待多時，況且本片作為Netflix在獎季的重點發行之作，自然更引起許多關注。

而台灣觀眾除了能藉由串流平台欣賞，也有部分影迷已透過今年金馬影展的珍貴放映，在大銀幕上見證了大師級的影像魅力。

改編自同名小說的《犬山記》，故事背景設定於1920年代的美國蒙大拿州，經營牧場的伯班克兄弟，哥哥菲爾硬派粗鄙、弟弟喬治溫和有禮。面對弟弟即將成婚，菲爾卻對寡婦弟媳心懷不滿，更看不慣她纖弱兒子的性別氣質，明裡暗地百般羞辱母子倆人。不過隨著對俊美姪兒產生微妙情愫，一向謹守「雄性風範」的菲爾，也開始對自己產生懷疑，揭開內心深埋已久的秘密。

班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）一下展演牧場硬漢、一下流露複雜情思，實力有目共睹；頗受情緒勒索之害的弟媳，則由克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）扮演，這也是她再度與先生傑西普萊蒙（Jesse Plemons）同框飆戲，表現亦受好評。

在美國西部荒野之上、塵土飛揚之間，珍康萍將鏡頭對準被層層堆疊卻逐漸模糊的陽剛氣質，保守風氣之下的無奈靈魂，就這樣被禁錮在崇山峻嶺之間。

她細膩拆解卻又穩健捕捉，並選擇賜死父權結構底下的悲劇人物，可見當皮肉已被突破、浸染於被皮革包裝的「有毒男子氣概」之中，一旦見血就勢必半死不活，畢竟在這壓抑時代中被視為「異變」的靈肉，就算活著，也等同迎接社會性死亡；即便未被賜死，難以擁抱真實自我的菲爾恐也會自判死刑，餘生痛苦。那些鏡頭之中沒被說破的，令人屏息。

《上帝之手》（The Hand of God），Netflix播映，12月15日上線

同樣由Netflix原創、發行，於本屆金馬影展大銀幕搶先放映的《上帝之手》，也是影迷們在影展開售時爭相搶票的熱門之選。

曾以《絕美之城》榮獲奧斯卡最佳外語片的義大利導演保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino），帶觀眾回到1980年代的拿坡里，提煉兒時記憶、以影像書寫半自傳情書，不僅將年輕主演菲利波史科提（Filippo Scotti）捧上本屆威尼斯影展新演員獎寶座，被媒體比作「義大利版甜茶」；索倫提諾更從奉俊昊領軍的評審團手中，領回評審團大獎的榮耀。

故事發生在八零年代的拿坡里，少年法貝托與家人關係緊密，大家族之中有形色各異的親戚，而從未真實現身，卻活躍於電視畫面中、貫穿全片的球星馬拉度納則永遠是餐桌上最熱話題。法貝托對足球和電影充滿興趣，在轉播中看見「上帝之手」的經典一「踢」，更讓他對未來滿懷想像。然而懞懂歲月裡突如其來的巨大轉變，迫使少年面臨恐懼與成長。

《上帝之手》在炎熱潮濕的夏季時光裡，探索年少的萌芽與悸動，青春期男孩對性、家庭、死亡、電影與未來的多重迷惘，在導演創作生涯以來最私密的手筆之下，動魄出彩。

本片被外媒喻為是「索倫提諾的《阿瑪珂德》、《日以作夜》、《新天堂樂園》、《痛苦與榮耀》」，濃重深情已然力透紙背，向成長時代與背景完全不同的各地影迷們遞出邀請，也成功令我毫無門檻地融入屬於他的童年往事。

這部返璞歸真之作，除卻了《絕美之城》、《年輕氣盛》等片的唯美隆重，去繁從簡的攝影和風格依然引人入勝，甚至別有風味，在刻意褪去繁複技巧之後，仍能透過寥寥數場風景運鏡就令觀眾大飽眼福、深覺值回票價，實屬不易。電影後段更有「如夢似幻」的魔幻時刻，引起影迷思辨虛實，頗值得玩味。

「上帝之手」在此不再只是體壇世紀之爭，更是對人生中難以定義的悲苦甜喜的投射，往往在尚未回過神來之時，命運已經轉動，如今的名導或許是透過影像回應年少的自己：你不必理解、亦毋須絕望，上帝之手已自有掌握。

《雪降花》（Snowdrop），Disney+播映，12月18日首播

要抓住亞洲觀眾的心，先以「韓劇／韓影／韓綜」征服他們的脾胃——Disney+作為堂堂串流大勢力，自然不會不明白此等道理，在已釋出的12月節目片單中，就有兩部作品能藉此抓住廣大粉絲目光。

首先是12月15日上線的《BLACKPINK: The Movie》，就是為了慶祝韓國流行女子音樂組合BLACKPINK成立5週年而特別製作的電影，內容包括未曾曝光的採訪片段、10多場現場表演，甚至包含2018年演唱會〈IN YOUR AREA〉、最新2021年的演唱會〈THE SHOW〉。

同樣有BLACKPINK身影的，是12月18日起與韓國同步、每週六日獨家上線的原創韓劇《雪降花》，由韓國一線演員丁海寅和BLACKPINK成員金智秀（Jisoo）主演，並由2019年話題韓劇《天空之城》製作團隊打造，明確定調為浪漫時代劇。

故事背景設定在1980年代末的首爾，某天大學生林秀浩突然闖進女子宿舍，於是女大生殷英路冒著被監視的危機，藏匿並醫治秀浩，兩人進而發展出大時代之下的情感，卻在墜入情網後發現彼此深陷動盪與複雜的謎團。

《雪降花》有唯美、虐戀、高顏值卡司，看來賣相頗佳，但早先卻在南韓爭議不斷。首先，部分網友認為劇情設定有「美化間諜」的疑慮，甚至訴諸青瓦台請願，希望停止製作這部影集，鬧到電視台JTBC官宣澄清不會有「美化」一事發生。

再者還有觀眾指控該劇首款海報有抄襲《樂來越愛你》之嫌，紫色調的背景搭配男女主角深情對視、一手揚天的舞姿，太為相似。

除此之外，更有網友表示對女主角Jisoo的演技沒有信心。不過上述爭議似乎在南韓國內討論最為激烈，海外市場目前並未受到太多負面聲量影響。

比起女主選角有不被看好的聲音，男主丁海寅的表現就普遍受到粉絲正向期待，影視雙棲的他，在2018年憑藉同為JTBC電視台的劇集《經常請吃飯的漂亮姐姐》打響名號，人氣扶搖直上，自此的《春夜》、《一半的一半》和《D.P：逃兵追緝令》皆為領銜主演，從過去多為配角和客串演出的星路脫胎換骨，更被封為「國民年下男」（年下男指姐弟戀情中，年齡比女性小的男士）。

無論如何，兩人在《雪降花》的螢幕火花能否破除質疑？Disney+的原創韓劇眼光是否精準？仍相當值得關注。

《艾蜜莉在巴黎：第二季》（Emily in Paris: Season 2），Netflix播映，12月22日上線

2020年10月在Netflix甫上線，人氣就快速攀升、霸佔流量排行榜的高熱度影集《艾蜜莉在巴黎》，無疑是去年「口碑兩極」的有趣代表案例，即便評價複雜、有不少觀眾對劇中形塑的刻板印象表示不滿，從收視表現來看，仍證明了「點閱是誠實的」——它不僅成為2020年Netflix觀看次數最高的喜劇影集，且上架不久後，官方即宣佈確定續訂第二季，如今等候約一年，將在2021年12月與劇迷再度見面。

首季劇情開展於任職芝加哥公關公司的女主角艾蜜莉，工作專長是社群行銷操作，由於公司買下一間位於法國巴黎的公關公司，臨時被託付代表前往花都，除了要面對態度高傲的主管、與自己作風大不同的團隊，還得應付各種文化衝擊，並且陰錯陽差地捲入情感糾葛的三角戀。

第二季的艾蜜莉在巴黎一步步紮根，決心埋首工作，專心處理日漸繁雜的業務。她也在法語課上認識了同是外派的同學，暗自覺得這人雖然很常激怒人，倒也有些有趣。

這部令人眼花撩亂、目眩神迷的豪華浪漫喜劇，是由《慾望城市》編劇達倫史塔（Darren Star）所開創，他亦擔任本劇之共同編劇、節目統籌（showrunner）。《艾蜜莉在巴黎》同樣以女性為主角、刻劃都市叢林中的情愛慾念，主角身上依然有一套套治裝不手軟的時尚穿搭，讓人很難不將其與《慾望城市》互文觀照。

不過雖是出自同位編劇之手，開播於九零年代末期的《慾望城市》反而讓女性角色的性觀念更為大膽，相形之下艾蜜莉的人設趨於保守，對法國人的開放程度總是訝異，相隔20年卻如此設定，頗值得玩味。

不過，角色性格的設定不是本劇最受爭議之處，《艾蜜莉在巴黎》呈現出美國人對法國人陳舊成見之集大成，劇中法國人亦對來自美國的艾蜜莉「不遑多讓」地投以刻板印象，加上亞裔閨蜜的《瘋狂亞洲富豪》式土豪形象，無不令人啼笑皆非。

劇集開播不久，就引來《紐約時報》下重筆評價——以〈荒謬可笑：法國人對《艾蜜莉在巴黎》的反應〉為主標、〈達倫史塔最新影集對真正的巴黎人來說就像是走味的紅酒〉為副標，大力抨擊作品中高調張揚的陳腔濫調。

即便如此，莉莉柯林斯（Lily Collins）仍憑此劇再達演藝生涯巔峰，在她纖細身形上的套套裝扮依然讓人目不暇給，人氣絲毫不被影集的兩極口碑影響。

若先暫且不談（許是刻意的）不合時宜的刻板印象，艾蜜莉一角即是廣大女性觀者的投射對象，她在浮華浪漫的「流動饗宴」之中體驗豔遇和性愛、在講求外型的社群世界裡贏得勝利，身在異地的「成長痛」亦總能在浪漫邂逅中被紓緩撫慰。

這種令人邊看邊罵、心生嚮往的「Guilty Pleasure」（罪惡的愉悅），不正是前來觀賞的粉絲們預期所得？做不成真實人生裡的時尚女王，就在腦海裡當一回眾星拱月的艾蜜莉吧！

目標明確、定位清晰，供需雙方互相滿足，就是《艾蜜莉在巴黎》最簡單卻最有效率的成功之道，說它投機也好、取巧也罷，但這樣的精準確實值得來自市場角度的肯認。

回到達倫史塔的人生代表作《慾望城市》，睽違多年的全新續作影集《慾望城市 : 華麗下半場》也將於本月在HBO GO播映，雖然主創名單中已無達倫史塔，但光秀出莎拉潔西卡帕克、辛西亞尼克森與克莉絲汀戴維斯的合體陣勢，絕對也會引起騷動。

《慾望城市》之地位重要，就連遠在東洋的2017年超夯日劇《東京白日夢女》都要向它致敬：女主倫子將《慾望城市》視作自己踏上編劇之路的啟發與圭臬，在飢渴求愛之時，理想對象對《慾望城市》的貶低和不理解，甚至成為她下定決心斬斷情絲的最後一根稻草，覺得自己整個人生都遭受否定。或許，《慾望城市》還會再影響好幾個世代也不一定呢。

《千萬別抬頭》（Don't Look Up），Netflix播映，12月24日上線

《千萬別抬頭》是在各方面以「萬眾矚目」來形容都不過份的作品，光是星光熠熠的全明星卡司，就足夠讓眾影迷引頸期盼，甚至能吸引更多過去對政治諷刺喜劇並不熱衷的觀眾，被好奇心驅使而前來一探究竟。

本片領銜主演的是奧斯卡影帝后李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），據《浮華世界》報導，光花在兩人身上的片酬就分別高達三千萬美金、兩千五百萬美金。

不過同樣身為主演卻同工不同酬，珍妮佛勞倫斯對此的回應是：「李奧納多比我更具票房號召力，我對我的演出條件已經感到很幸運與開心，」但她同時也坦承，「在其他情況下，當獲得同工同酬成為必須要求的事情時，是令人極為不舒服的。而當你對顯為不公的現象提出質疑時，往往會被告知這與性別差異無關，但他們也無法明確告訴你到底原因是什麼。」

除了李奧納多和珍妮佛，其他參演演員還包括梅莉史翠普（Meryl Streep）、喬納希爾（Jonah Hill）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、克里斯伊凡（Chris Evans）、泰勒派瑞（Tyler Perry）、馬克勞倫斯（Mark Rylance）和亞莉安娜（Ariana Grande）等人，個個大有來頭、自帶星光。

自編、自導、自製本片的亞當麥凱（Adam McKay），曾憑《大賣空》獲得最佳改編劇本獎，其編導的《為副不仁》則拿下奧斯卡最佳妝髮設計，這兩部作品也都受到提名奧斯卡最佳影片和導演獎的肯定。同樣取材自現實社會，亞當麥凱接下來還要再度與珍妮佛勞倫斯合作，推出改編自矽谷「惡血」案的劇情長片，強強聯手值得期待。

《千萬別抬頭》講述凱特迪比雅斯基在研究所攻讀天文學，她的教授藍道敏迪博士發現了一顆在太陽系內繞行的彗星。本該是令人震驚的好消息，卻有個大問題：這顆彗星正筆直朝地球撞來。

更麻煩的是，所有人都毫不在意，原來地球可能毀滅竟然是一件這麼難以讓大眾正視的事！於是兩人展開媒體巡講、進入總統辦公室，也上了晨間節目接受主持人訪問，努力的過程笑料十足，但究竟要做到什麼地步，才能讓全世界的人抬頭看一下呢？

《千萬別抬頭》在外媒已陸續釋出第一波評價，有媒體認為本片會是很有潛力的北美獎季競逐者，但也有影評為電影提出擔憂，認為就算網羅了李奧納多、珍妮佛勞倫斯等實力演員，但這部作品對於奧斯卡主流口味來說，是否會過於「好笑」（too funny）？道出喜劇在大獎項的素來弱勢。

不過整體看來，目前《千萬別抬頭》的迴響仍是正面居多，無疑令人更加期待串流上架的到來。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航