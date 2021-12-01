北約外長會議：俄羅斯大軍集結烏克蘭邊境，布林肯警告若發動侵略將面臨「嚴重後果」

（中央社）針對俄羅斯當局在鄰國烏克蘭邊界軍事集結，北大西洋公約組織（NATO）各國外長11月30日會商尋求反制。美國警告，俄國若對烏克蘭發動侵略，將面臨「嚴重後果」。

法新社報導，北約外交首長會議在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行，這場籌劃已久的會議適逢北約集團東側情勢動盪之際。北約盟邦也正設法處理東歐地區移民危機，西方指控這場危機是俄國當局支持的白羅斯所激起。

以美國為首的西方國家擔心，俄國當局可能正計畫入侵烏克蘭。他們先前指控，俄國當局在邊境附近集結數萬部隊及重型裝甲車輛。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在北約外長會議前告訴記者：「俄國任何升高情勢的行動都會引起美國極大關注……任何再次侵略都將引發嚴重後果。我們已多次看過俄國的劇本上演。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）30日強調，烏克蘭是北約「高度重視」的夥伴，北約將提供烏克蘭政治及實質上的支持。

另一方面，烏克蘭國防部長30日表示，俄國在兩國邊界一帶集結部隊，可能是意圖在俄國總統普亭（Vladimir Putin）未來會晤美國總統拜登（Joe Biden）時，增加自身議價地位。

白羅斯國防部則指出，白羅斯及俄國戰鬥機30日在白羅斯邊界一帶巡邏飛行。白羅斯當局29日宣布，將與親密盟友俄國進行聯合軍演。

北約秘書長點名中國挑戰，將強化亞太夥伴合作

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格30日表示，當前俄羅斯與中國正在破壞以規則為基礎的國際秩序，安全議題不再只限制在特定區域，北約將強化與澳洲、日本等亞太夥伴的合作。

史托騰柏格30日訪問拉脫維亞，並發表對制訂北約2030年戰略概念的想法，其中並特別強調應對中國的挑戰。

他表示，戰略概念是北約最重要的指導文件，目前相關文件正在討論中，與過往相較當前國際情勢進入體制競爭的時代，俄羅斯和中國正在破壞以規則為基礎的國際秩序，不僅改變國際權力平衡，民主自由也面臨沉重壓力。

他說，當前局勢發展令人不能再將和平與安全視為理所當然，除俄羅斯政權在烏克蘭邊境的增兵令人擔憂外，中國共產黨正在利用經濟和軍事實力來脅迫其他國家和控制自己的人民，而且將力量擴展至網路和太空領域。

史托騰柏格說明，為確保安全，北約2030年戰略必須包括如何保護西方價值觀、強化軍事力量、在全球內行動以及是歐洲和北美之間的連結等。

他強調，安全議題不能只限制在特定區域，遠處發生的事情對北約也很重要，北約未來將強化與澳洲、日本等亞太夥伴的合作。

烏俄開戰風險增，烏克蘭：2022舉行10場國際軍演

烏克蘭軍方30日表示，將在2022年舉行10場大型國際軍演。俄羅斯與其代理人的敵意活動增加，升高烏、俄這兩個前蘇聯鄰國開戰的風險。

路透社報導，俄羅斯一直在俄烏邊界附近集結部隊；烏克蘭、美國與北大西洋公約組織已表示，擔憂俄羅斯可能發動攻擊。

烏克蘭軍方指出，至少將有2萬1500名烏克蘭軍人與1萬1000名美國、英國、波蘭、羅馬尼亞等國的軍人參與軍演。

烏克蘭軍人也將參加在烏克蘭境外舉行的16場軍演。

烏克蘭軍方的情報單位負責人本月表示，俄羅斯已在烏克蘭邊界附近集結9萬2000多名軍人，準備在明年1月底或2月初發動攻擊。

俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）27日表示，這類說法是「美國惡意的宣傳手法」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航