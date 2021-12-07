【四個公投的公民課】複雜的社會議題應該是「申論題」，但進入公投就只能變「是非題」

文：陳俊光（新光醫院精神科主治醫師）

年底四大公投案的訴求，都在否定執政黨的既定政策。然而，其中的「護藻礁」與「禁萊豬」獲得不少親綠社運人士的支持。在爭辯公投議題時，他們或痛罵民進黨背叛、或標舉自身的道德正當性。總之，公投被形塑成理想與ＸＸ（妥協、投機⋯⋯）的對決。

經過這段時間的討論，我們知道，對於公投正方揚言要捍衛的價值（生態、食安），政府已做了許多努力；而如果被迫修改決策（建三接減空污、對美公平貿易），台灣人民將付出慘痛代價（行政院說帖）。而這些都被拒絕妥協的發起人有意無意地忽略。

人類在食物中使用添加劑由來已久，食鹽與食糖都使用數千年、可能致死或致癌的硝酸鹽／亞硝酸鹽也已被使用數百年。考慮到劑量與飲食習慣，這些添加物（還有其他許多種）對人體健康的危害遠大於只添加在飼料中的萊克多巴胺。同樣的，任何人類的活動都必然對生態環境造成影響，護藻礁團體所訴求的絕對標準根本不可能實現。

然而，這樣的提案也會獲得眾人支持，因為它們符合人們最省力的心智運作模式。

人們在解決問題時，過份樂觀的「享樂原則」

佛洛伊德指出：嬰兒的心智運作會遵循無意識／本我（Unconsciousness, Id）的初級歷程，專注於需求（慾望、願望）的滿足、而無視於邏輯的矛盾或現實的限制，此即「享樂原則」。個體在成熟過程中，會發展出次級歷程，學會考慮現實狀況，此即「現實原則」。依據以上陳述，成年人的思考應該都會依循現實原則。

但是，當成人必須負起思考並解決問題的責任時，很有可能會退化回初級歷程，畢竟「享樂原則」更輕鬆愉快。這幾個月我們經常聽到公投正方說：「尋找替代方案、維持充分供電（發展經貿關係、準時結束投開票程序、處理核廢料⋯⋯）是政府的責任。」正是這樣的退化表現。林為洲委員說：「應該嚴肅思考不開放萊豬也能加入CPTPP的策略。」卻不提出可行方案，也是類似的心態。

製圖：人本教育札記

面對身體病痛或其他不可慾的事物，精神分析學者漢娜・席格（Hanna Segal）提出了兩種態度：「to have」vs.「to suffer」。to have意指「把它視為外來且可以排除的」，與另一位精神分析學家梅蘭妮・克萊恩（Melanie Klein）提出的「paranoid-schizoid position」有關，是較為原始的反應模式；to suffer意指「把它視為與己有關、必須被思考涵容、不可能完全排除」，與克萊恩提出的「depressive position」有關，對事物有較完整的認識，是較為成熟的反應。

依此，這次公投提案正表現了「to have」的態度，好似人類可以完全不使用添加物、可以完全不對自然環境造成影響；而政府決策則體現了「to suffer」，努力減少不可能完全避免的傷害、並從中謀取最大的公共利益。