【四個公投的公民課】複雜的社會議題應該是「申論題」，但進入公投就只能變「是非題」

學者比昂(W.R. Bion)則提到capacity to suffer,主張「能夠忍受挫折與不完美,才能思考並形成知識」,認為「無法忍受挫折與不完美」failure to suffer意味著「沒有能力進行思考、形成知識」inability to know。依此,過於簡化/理想化的公投訴求,正表現了failure to suffer(添加物與環境影響)與inability to know(關於經貿與乾淨發電)。

Photo Credit: 人本教育札記

公投設計:是非題 vs. 申論題

事實上,訴諸公投解決複雜的政治社會議題,本身就往往是過於理想化(拒絕不完美的代議民主)的行動。關於此,柯文哲難得說對了「公投題目實在很爛⋯⋯不應該是是非題、而應該是申論題」;但是他忽略了:進入公投就只能是是非題,只有在議會裡、或是透過審議式民主(仍須回歸議會議決),才有申論題的可能。

值得注意的是,「申論」就意味著不同主張的妥協,也就是曾被覺青們(尤其時代力量)汙名化的「喬」(事情)。相對的,在公投連署期間,許多理想主義者宣稱的「透過公投促進溝通、得到最好的解決方案」,只是美好的神話。