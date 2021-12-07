【四個公投的公民課】複雜的社會議題應該是「申論題」，但進入公投就只能變「是非題」
我們想讓你知道的是
為什麼不可能實現的提案（像是…不開放萊豬也能加入CPTPP）也會獲得眾人支持呢？精神科主治醫師陳俊光提到當成人必須負起思考並解決問題的責任時，很有可能會退化回初級歷程…
文：陳俊光（新光醫院精神科主治醫師）
年底四大公投案的訴求，都在否定執政黨的既定政策。然而，其中的「護藻礁」與「禁萊豬」獲得不少親綠社運人士的支持。在爭辯公投議題時，他們或痛罵民進黨背叛、或標舉自身的道德正當性。總之，公投被形塑成理想與ＸＸ（妥協、投機⋯⋯）的對決。
經過這段時間的討論，我們知道，對於公投正方揚言要捍衛的價值（生態、食安），政府已做了許多努力；而如果被迫修改決策（建三接減空污、對美公平貿易），台灣人民將付出慘痛代價（行政院說帖）。而這些都被拒絕妥協的發起人有意無意地忽略。
人類在食物中使用添加劑由來已久，食鹽與食糖都使用數千年、可能致死或致癌的硝酸鹽／亞硝酸鹽也已被使用數百年。考慮到劑量與飲食習慣，這些添加物（還有其他許多種）對人體健康的危害遠大於只添加在飼料中的萊克多巴胺。同樣的，任何人類的活動都必然對生態環境造成影響，護藻礁團體所訴求的絕對標準根本不可能實現。
然而，這樣的提案也會獲得眾人支持，因為它們符合人們最省力的心智運作模式。
人們在解決問題時，過份樂觀的「享樂原則」
佛洛伊德指出：嬰兒的心智運作會遵循無意識／本我（Unconsciousness, Id）的初級歷程，專注於需求（慾望、願望）的滿足、而無視於邏輯的矛盾或現實的限制，此即「享樂原則」。個體在成熟過程中，會發展出次級歷程，學會考慮現實狀況，此即「現實原則」。依據以上陳述，成年人的思考應該都會依循現實原則。
但是，當成人必須負起思考並解決問題的責任時，很有可能會退化回初級歷程，畢竟「享樂原則」更輕鬆愉快。這幾個月我們經常聽到公投正方說：「尋找替代方案、維持充分供電（發展經貿關係、準時結束投開票程序、處理核廢料⋯⋯）是政府的責任。」正是這樣的退化表現。林為洲委員說：「應該嚴肅思考不開放萊豬也能加入CPTPP的策略。」卻不提出可行方案，也是類似的心態。
面對身體病痛或其他不可慾的事物，精神分析學者漢娜・席格（Hanna Segal）提出了兩種態度：「to have」vs.「to suffer」。to have意指「把它視為外來且可以排除的」，與另一位精神分析學家梅蘭妮・克萊恩（Melanie Klein）提出的「paranoid-schizoid position」有關，是較為原始的反應模式；to suffer意指「把它視為與己有關、必須被思考涵容、不可能完全排除」，與克萊恩提出的「depressive position」有關，對事物有較完整的認識，是較為成熟的反應。
依此，這次公投提案正表現了「to have」的態度，好似人類可以完全不使用添加物、可以完全不對自然環境造成影響；而政府決策則體現了「to suffer」，努力減少不可能完全避免的傷害、並從中謀取最大的公共利益。
學者比昂（W.R. Bion）則提到capacity to suffer，主張「能夠忍受挫折與不完美，才能思考並形成知識」，認為「無法忍受挫折與不完美」failure to suffer意味著「沒有能力進行思考、形成知識」inability to know。依此，過於簡化／理想化的公投訴求，正表現了failure to suffer（添加物與環境影響）與inability to know（關於經貿與乾淨發電）。
公投設計：是非題 vs. 申論題
事實上，訴諸公投解決複雜的政治社會議題，本身就往往是過於理想化（拒絕不完美的代議民主）的行動。關於此，柯文哲難得說對了「公投題目實在很爛⋯⋯不應該是是非題、而應該是申論題」；但是他忽略了：進入公投就只能是是非題，只有在議會裡、或是透過審議式民主（仍須回歸議會議決），才有申論題的可能。
值得注意的是，「申論」就意味著不同主張的妥協，也就是曾被覺青們（尤其時代力量）汙名化的「喬」（事情）。相對的，在公投連署期間，許多理想主義者宣稱的「透過公投促進溝通、得到最好的解決方案」，只是美好的神話。
尤其，無論是「藻礁 vs. 三接」或「食安 vs. 經貿」，民選政府努力設計許多措施、試圖在衝突的價值中取得平衡，這些行政措施也還可以在國會再次檢討。
可惜國民黨放棄國會議員的權利與責任，不進行深入的政策辯論、不提出可行的替代方案，反而把議場當街頭、並企圖藉公投案鬥爭執政黨，甚至是企圖製造缺電或經貿危機、製造人民與政府雙輸的治理困境。這樣的做法，更是「以直接民主之名、行破壞民主之實」。
關於直接民主（公投）被濫用的風險，學者法比奧（Udo Di Fabio）說道：「是一種帶著副作用的解藥（針對代議民主之不足）。」我們當然不能因為副作用就廢除解藥，否則正落入了前述的failure to suffer。
但我們也必須謹慎使用。期許仍然珍惜民主的意見領袖們，將公投保留為不得已（民主秩序或國家主權遭到重大威脅時）的救濟手段。在其他間接民主有所不足之時，則以審議式民主補救。庶幾能將副作用減到最小。
至於那些存心破壞民主的野心政客與境外勢力，道德呼籲自然無用，只能訴諸適當的民主防衛機制（如台灣基進倡議的「外國代理人登記法」），才能避免公民投票被惡意濫用。
本文經人本教育札記授權刊登，原文發表於此
原標題：公投案的理想與現實—後設心理學的觀點
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航