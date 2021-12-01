防堵Omicron美國擬加強入境篩檢規定，白宮討論是否要求旅客入境自我隔離7天

為防止COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新變種病毒株Omicron，《華盛頓郵報》（The Washington Post）11月30日報導指出，美國白宮預計加強入境篩檢規定，所有旅客不分國籍、不論是否完整接種疫苗，都須持搭機前1日內的陰性報告。

美國總統拜登（Joe Biden）則在11月29日針對新變種病毒株發表談話，呼籲已完整接種疫苗的民眾盡快施打追加劑，還沒打疫苗的則該迅速施打，並在室內公共區域戴好口罩。拜登也表示如有需要調整疫苗、追加劑配方來因應Omicron，美國會動用所有工具加速研發與配送。

美籍人士擬受新規規範，另考慮要求入境後數天再次接受篩檢

（中央社）為防堵COVID-19新變種病毒株Omicron，《華盛頓郵報》30日報導，拜登政府預計加強入境篩檢規定，不論接種疫苗與否，所有旅客都須持搭機前1日內陰性報告。目前尚不確定新規何時上路，可能在一至兩週內。

COVID-19新變種Omicron逐漸在他國現蹤，全球嚴陣以待。美國雖尚未傳出案例，但總統拜登政府準備加強邊境管制，以防範Omicron傳播，避免美國再邁入另一個黑暗的冬天。

《華盛頓郵報》30至引述3位不具名聯邦衛生官員指出，拜登12月2日將宣布冬季防疫策略，其中一環便是要求所有入境旅客須在搭機前1日內進行篩檢，不論是否已完整接種COVID-19疫苗或出發地為何，美國籍人士也在規範範圍內。

此外，《華盛頓郵報》指出，拜登政府也在考慮要求所有旅客，入境後3至5天再次接受篩檢。

根據美國目前規定，凡是已完整接種COVID-19疫苗的外籍或美籍旅客，搭機前3天內檢驗即可；若未打完疫苗，外籍旅客不得入境，美籍旅客則須持搭機前1天內陰性報告。

自疫情爆發以來，美國從未硬性要求入境旅客隔離，但似乎可能因為Omicron發生改變。《華盛頓郵報》表示，拜登政府內部正在辯論是否要求旅客入境後自我隔離7天，即便他們篩檢結果陰性，並討論是否對不守規定的民眾開罰。

《華盛頓郵報》指出，上述2項篩檢新規都被列入美國疾病管制暨預防中心（CDC）起草的一份公衛命令草稿中，已送交美國衛生部與白宮檢閱。自我隔離規定目前雖未納入其中，但官員指出，之後可能被列入。

《華盛頓郵報》表示，目前不確定新規何時會上路，但根據一名官員說法，有鑒於防堵Omicron的急迫性，有可能在一至兩週內生效。

世界衛生組織（WHO）11月26日將Omicron列為「高關注變異株」（variants of concern），拜登當天就下令29日起禁止來自南非等8國的非美籍旅客入境。

拜登前天發表談話安撫民心，強調美國能對抗並擊敗Omicron

（中央社）新變種Omicron引發全球擔憂，美國總統拜登11月29日試圖安撫民心，表示Omicron雖值得關切，但不須恐慌。他呼籲民眾戴好口罩、接種疫苗，屆時若有需要調整疫苗配方，美國會加速研發配送。

世界衛生組織11月26日將在非洲南部出現的COVID-19新變異株B.1.1.529列為「高關注變異株」，並以希臘文第15個字母Omicron（o）予以命名。

為阻絕Omicron傳播，美國、歐洲與亞洲多個國家迅速對非洲南部多國祭出旅遊禁令，以色列及日本則嚴格禁止外籍人士入境。

拜登11月29日在白宮針對新變異株發表談話。他首先感謝南非迅速向國際通報Omicron的出現，強調此類資訊透明應被鼓勵及讚揚，因為這讓他國較有能力快速因應。

拜登表示，Omicron遲早會在美國現蹤，已完整接種COVID-19疫苗者應盡快施打追加劑，還沒打疫苗的則該迅速施打。美國部分地區雖已解除口罩令，但拜登呼籲民眾，在室內公共區域應戴好口罩，保護自己也保護他人。

新變種病毒來勢洶洶，全球股市重挫。拜登指出，Omicron雖值得關切，但不須恐慌，美國有全世界最好的疫苗、藥物與科學家，也比過去擁有更多能對抗變異株的工具。

拜登也向民眾信心喊話，強調美國會像先前對付Alpha、Delta變異株一樣，對抗並擊敗Omicron。

但屆時若真的有需要調整疫苗、追加劑配方來因應Omicron，拜登表示，美國會動用所有工具，加速研發與配送程序。他也引述白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）指出，他相信現行疫苗對Omicron能提供部分保護力，追加劑則能大幅強化防護力。

拜登說，專家目前還不認為需要採取額外措施，但為確保美國在必要時已做好準備，他的防疫團隊目前正與輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與嬌生集團（Johnson & Johnson）合作制定應急方案。

針對美國是否也可能對傳出Omicron確診的國家祭出旅行禁令，拜登表示，新變種傳播力將影響是否有需要實施旅遊限制，他目前不預期會這麼做，之後再看看。

至於美國國內防疫措施是否會升級，拜登指出，他不會用封城來因應新變種，「如果民眾打疫苗、戴口罩，就沒有封城的需要。」由於下個月聖誕節假期預期將有大量旅遊人潮，被問及是否考慮要求國內搭機民眾也須出示完整接種或陰性篩檢證明，拜登說，專家目前沒有這樣建議。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺

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