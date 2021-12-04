中共新疆秘密文件曝光：習近平強調「先發制敵，露頭就打」，成為迫害維吾爾人的政策依據

文：德國之聲中文網

關注新疆人權的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）公布了一批中共的新疆秘密文件，包含習近平在內的共產黨高層自2014年起關於新疆的講話內容。鄭國恩等獨立學者認為，這些講話傳遞的精神，後來都成為新疆政府制定迫害維吾爾人相關政策的依據。

2014年4月習近平曾到新疆考察，並在一個月後主持了第二次中央新疆工作座談會。在此期間，中國官媒對習近平有關新疆的行程活動、發言等有過不少報導。這些公開訊息，也透露出高層嚴厲打擊分離主義、「暴恐勢力」的決心，以及從包括發展規劃、經濟就業、宗教政策等多層面維護新疆「穩定」的思路。

習近平訪南疆與烏魯木齊爆炸襲擊

根據當時報導，習近平訪問了喀什的派出所、居民和學校，就反恐、發展經濟民生等發表了意見。習近平強調「對暴力恐怖活動，必須保持嚴打高壓態勢，先發制敵，露頭就打，打早、打小、打苗頭，以迅雷不及掩耳之勢、用鐵的手腕予以毀滅性打擊。」

新華社還引述習近平在喀什市公安局乃則爾巴格派出所與民警的對話：「看到你們的長警棍，我不由想起明代時戚繼光訓練怎麼打倭寇，他就地取材，把毛竹削尖，很長，5人或7人一組，先用毛竹竿擋住倭寇，使他們近不了身，盾牌兵再上去擊殺，非常有效。我們也要有好的兵法和有效的武器。」

《新京報》2014年4月30日發表評論《習近平南疆之行傳遞治疆新訊號》稱，此行「向國內外傳遞一個重要訊號，即中央政府有決心、願意花大力氣解決新疆當前所突出存在的主要問題。」而其中反恐和經濟是重點。

就在習近平考察新疆期間，自治區首府烏魯木齊還發生了嚴重的爆炸襲擊。4月30日，習近平結束新疆之行的當晚，襲擊者使用爆炸物和刀具襲擊烏魯木齊火車南站，造成3人死亡，79人受傷。這是烏市17年間首次發生爆炸襲擊事件。官媒報導，習近平在事發後作出指示，「反暴力恐怖鬥爭一刻也不能放鬆，必須採取果斷措施，堅決把暴力恐怖分子的囂張氣焰打下去。」

「打破常規，特事特辦」

2014年5月底，習近平在第二次中央新疆工作座談會上發表重要講話，對當前和今後一個時期新疆工作作了全面部署。習近平強調，「社會穩定和長治久安是新疆工作的總目標。必須把嚴厲打擊暴力恐怖活動作為當前鬥爭的重點，高舉社會主義法治旗幟，大力提高群防群治預警能力，築起銅牆鐵壁、構建天羅地網。要並行推進國內國際兩條戰線，強化國際反恐合作。」

他表示，要大力選拔對黨忠誠，「關鍵時刻敢於發聲亮劍、有較強群眾工作能力和應對突發事件、駕馭複雜局面能力的幹部。」對南疆發展，要從國家層面進行頂層設計，實行特殊政策，打破常規，特事特辦。

習近平還強調要堅持就業第一，增強就業能力，「引導各族群眾有序進城就業、就地就近就業、返鄉自主創業。」他還主張推進「雙語」教育，「推動建立各民族相互嵌入式的社會結構和社區環境，有序擴大新疆少數民族群眾到內地接受教育、就業、居住的規模，促進各族群眾在共同生產生活和工作學習中加深瞭解、增進感情。」

在座談會上，國務院總理李克強也在發言中提到積極推進「雙語」教育和職業教育，「幫助新疆各族群眾特別是年輕人學好用好國家通用語言文字，為他們帶來更多發展機遇。」他建議「吸引內地企業向新疆有序轉移，……同時鼓勵新疆群眾到內地就業。」

在2020年9月底召開了的第三次中央新疆工作座談會上，習近平講話則主要總結了過去數年新疆建設取得的成就，沒有再明確提到反恐。他表示「要堅持新疆伊斯蘭教中國化方向，實現宗教健康發展。要深入做好意識形態領域工作，深入開展文化潤疆工程」。在經濟就業方面，「堅持就近就地就業和有序轉移輸出就業有機結合」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航