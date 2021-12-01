2021/12/01,
政治

11月底到期的AZ疫苗全數打完，不便返台國人的各類保險資格彈性辦法出爐

11月底到期的AZ疫苗全數打完，不便返台國人的各類保險資格彈性辦法出爐
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

針對出境滿2年，戶籍遷出者，指揮中心今天召集勞動部、財政部、健保局，一同對外說明各類保險或稅制因應疫情之調整狀況。

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增8例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為5例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印尼（5例，案16713、案16716-16718、案16720）、加拿大（案16714）、美國（案16715）及柬埔寨（案16719）入境，入境日介於今（2021）年11月17日至11月29日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

疫苗施打狀況

針對日前外界質疑即期AZ疫苗問題，指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨（30）日共接種26萬7990劑COVID-19疫苗，值得注意的是，11月底到期的59.4萬劑AZ疫苗昨天已全數用罄，沒有丟棄或報廢問題。

指揮中心發言人莊人祥表示，截至目前，全台4款COVID-19疫苗共有547萬劑庫存可提供接種，另有約390萬劑尚未驗收，累計還有937萬劑疫苗可使用。

目前國內疫苗施打，截至本年12月1日止，第1劑覆蓋率達到77.93％，第2劑則來到56.80％，劑次人口比為134.74（劑／每百人）。

1201_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

出境滿2年，戶籍遷出者：國民年金、健保、地價稅與所得稅權益問題

因應疫情導致國人返台不便，指揮中心今日特別召集各部會一同對外說明各類保險資格認定的彈性調整。

國民年金

  • 可持續納保：2020年1月1日當日在保者，因出境2年遭戶籍遷出，致喪失資格，可向勞保局申請自「退保之日」起接續納保，繳納保險費。
  • 老年年金／遺屬年金／身心障礙年金：向駐外館處申請相關文件郵寄到勞保局，審核通過可續領。
  • 老年基本保證年金／身心障礙基本保證年金：從寬採計請領資格。2020年1月1日至2022年12月1日期間，如有戶籍遷出或因疫情未能於近3年內，每年在國內居住滿183天，可向勞保局提出申請從寬採計。

全民健保

  • 可持續納保：2020年1月1日當日在保者，因出境2年遭戶籍遷出，致喪失資格，可向勞保局申請自「退保之日」起接續納保，繳納保險費。
  • 給付權益不受影響：接續納保者，領取慢箋藥物及申請海外緊急就醫自墊醫療費用核對之權益，將不受影響。

勞工保險

  • 投保資格從寬：職業工會（漁會）被保險人投保資格從寬認定。扣除疫情期間（109.3.1到邊境解封日）若未超過兩年者，暫不處理投保資格。若扣除疫情期間仍超過兩年，則會取消加保資格。
  • 年金權益不中斷：請領老年年金給付不受影響。

個人綜合所得稅居住者身分

  • 受疫情影響者，可按原申報居住者身分申報，如有疑義，可向國稅局申請就個案式時從觀認定為居住者身分。

地價稅自用住宅用地優惠稅率（2‰）

  • 土地所有權人受疫情影響，戶籍經遷出，其配偶或直系親屬仍於該地設立戶籍，權益不受影響。
  • 戶籍遷出後輩偶或直系親屬位於該地設立戶籍，於次年9月22日前再遷入戶籍及提出申請，經稽徵機關核准者，當年即次年地價稅均可適用優惠稅率。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：羅元祺


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