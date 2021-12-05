夫妻同房鎖門睡覺，在毫無隱私的巴基斯坦鄉間是「驚天動地的勾當」

「不要把門鎖起來喔。」

已經入夜，一大宅子的家眷都睡了．拉納阿敏好整以暇、躺在床上、覷著聲音說。

「討厭！哪有人睡覺不鎖門的啦！」

剛從洗手間回來，正轉身要鎖門的我，皺眉頓足地嘀咕著。

「唉唷，妳知道的，他們會亂想啦！」

只要聽到拉納阿敏的這句話，腦海立刻浮出那一個個探門進來的面孔，再怎麼不願意，也得心甘情願地把已經就要扣上的鐵鏈，輕聲地扳下。

在旁遮普鄉間的大宅院生活，一點隱私都沒有，筆者從台灣帶去巴基斯坦的各式用品，只要行李箱一打開，便是一個「你的就是我的」；這種共享文化，衝擊著筆者多年，直到後來已經麻木，不管再怎麼不願意，也已接受「我的就是他們的」這件事。看得到、摸得到的有形物品如此．看得到、摸不到的空間隱私亦然。

說到這，一定不能不提在巴基斯坦第一年夏天裡讓筆者永難忘懷的兩個寶。第一位就是拉納阿敏的堂哥：牛奶哥。

在印巴國家有個特殊的民情就是，他們很流行兄弟與姐妹結婚。

因此，這位牛奶哥，從公公那邊的關係算來我們要叫堂哥，從婆婆那邊的關係算來要叫他表哥。

牛奶哥家裡有一個規模不小的養牛場，大大小小牛隻十幾頭，當時五個兄弟中有兩個在阿拉伯國家工作、一個已經去世，最小的則年輕愛玩。所以，偌大的養牛場都是他和父親兩人像陀螺般不斷團團轉地在張羅；他每天的生活就是在自家的農場擠牛奶，然後再到附近農家收牛奶。到了黃昏，調完牛奶比例後，接著就是騎著他的野狼一二五到鎮上去賣牛奶。

由於拉納阿敏的表、堂兄弟實在太多，實在無法記得所有人名字，為了讓筆者容易區別每個人，拉納阿敏每次提到不同的人，便以不同的特徵來強調他們的個別性，於是，這位每天在牛奶裡打轉的表兄弟，就成了我們口中的牛奶哥。

在牛奶哥成為負心郎前的那幾年裡，我和拉納阿敏經常在前往鎮上的坑洞路途中遇見牛奶哥，他總是賣力地踩著腳踏車要去賣牛奶，或是賣完牛奶正要回家；每當我們或坐車、或騎車後從牛奶哥身邊揮手、呼嘯而過時，想起他那受寵的弟弟應該正騎著他們家唯一的摩托車到處遛達，心中多少有些不忍，但牛奶哥看起來甘之如飴。

牛奶哥的前額已經禿了，總是穿著夏瓦爾・卡米茲兩件式傳統男生套裝的他，褲管永遠上下不齊地捲著；有次陪拉納阿敏在鎮上刮鬍子，牛奶哥很高興地突然跑進來打招呼，看他一副鄉巴佬模樣，筆者不禁搖頭說著：「把褲管放下啦，這樣真的很醜，像是種田的。」

沒想到，牛奶哥既靦腆又不失樸真地笑著說：「沒關係，我本來就是農夫。」

在旁遮普鄉間，有許多家庭至今維持十分古老的生活方式，例如用牛糞升火煮飯｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

牛奶哥從小是爹不疼、娘不愛的，尤其掌握這個大家庭權力的母親是個「牝雞司晨」，不但不是一個公平的好媽媽，也不是善待媳婦的好婆婆。

同一屋簷下的待嫁女兒們，個個是驕寵的掌上明珠，娶進門的媳婦，則被當作是前來分享家族利益的外人。

當時才剛新婚不久的牛奶哥夫婦，非常不幸地，既是被冷落、不受重視的兒子，又是被排斥的新來媳婦。

筆者至今記得，第一年到他們家作客時，整個宅院裡，當老的、少的、女人、小孩全都一個個跑到中庭來圍著我開心比畫的時候，牛奶哥那新來的媳婦，卻只能窩在屋裡，透過門扉半遮面地窺看我們玩鬧。

也難怪，整日在養牛場團團轉、一天裡和自己媳婦相處不過幾小時的牛奶哥，卸下繁重的農場工作後，總要在夜半時分尋找心靈的補給，才能寬慰地返家入眠。

每天下工後，非常準時地，大約十一點左右（台灣的凌晨兩點），牛奶哥就會來按我們家門鈴；每晚，只要聽到大門外的鈴聲響起，原本已在房裡歇下的我跟拉納阿敏，不管當時再怎麼濃情蜜意、享受新婚的繾綣，也得趕緊整衣躺正、平行臥床，因為，不消幾秒鐘，就會聽到牛奶哥往我們房間直直撞來的聲響。

那年夏天，夜半裡的門鈴聲，幾乎成了筆者反射性的夢魘。

「喀喀喀！」

當牛奶哥發現我跟拉納阿敏竟然鎖著門睡覺時，他的反應不是識趣地轉身離開，而是加倍用力地敲響門板，那急促狀，仿若擔心我跟拉納阿敏在房裡有什麼不測似地；等房門打開後，牛奶哥總還定睛瞧瞧我倆當時樣貌，此時眼神則像是我倆做了什麼見不得人的事情。

時值炎炎夏日，牛奶哥在養牛場累積了一整天的淋漓汗水，渾身臭氣與熱氣，剛好在氣溫已經下降的此刻開始疏散，整個斗室內，頓時都是牛奶哥令人刺鼻的汗酸味，總燻得筆者望著天花板翻白眼。

接著，總在確定我跟拉納阿敏沒有什麼「異樣」之後，牛奶哥便倚在我們床邊，開始聒聒咕噥。

像個女人似地多情，牛奶哥時而牽撫拉納阿敏的手、時而挑撥拉納阿敏衣角，時不時又會突然關切地隔空對著躺在拉納阿敏另一邊的我喊聲：「亞瑟蘭，妳好嗎？」（當然不好，筆者只敢心裡暗叫。）總要熬到子時的打更聲響起，而筆者也已經陷入半夢半醒的狀態了，牛奶哥才甘心起身離去。而拉納阿敏總也是有情有義地起床陪牛奶哥走出房間、送到門口。再次鎖上大門時，通常都已經子夜一、兩點了。

因為牛奶哥的暗夜扣門實在是「聲勢驚人」，很快地，全家人都知道我跟拉納阿敏鎖著房門睡覺，幾次之後，拉納阿敏就不好意思再闔上我們房間那兩葉咖啡色木門了；就算兩人偶爾想親熱一番，也只能躡手躡足、悄聲把門閂上，等雲雨結束，再輕輕卸下鐵環，並刻意打開門縫，呈半掩門狀態，然後才能假裝什麼事都沒發生，「心安理得」地上床睡去。

鞦韆、繩床、客廳、起居室，旁遮普鄉間毫無隱私的生活空間，有許多人家，只要一進，整個居家就可一目瞭然｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

不這麼做實在也是不行，因為，每天早上我們都還有另外一位固定的訪客，就是筆者要說的第二個寶：「poor uncle」。「poor uncle」是表舅公和他的二太太所生的七個兒子中，最小的一個。

表舅公雖然家境不錯，可以供養兩個太太、兩個宅院，但因為二太太來自窮苦人家、嫁妝很少，宅院明顯寒磣；而他們的么兒是個長短腳，走路一跛一跛的，個性又唯唯諾諾，從小總是被奚落。所以，我跟拉納阿敏私下總是用很不厚道的英語雙關喊他「poor uncle」（既窮又可憐），有時，甚至不小心直接就在他的面前喊溜嘴。

在輩份上，雖然poor uncle是拉納阿敏的表叔，但倆人年紀差不多，從小玩在一塊兒；那時，他還單身未婚，對於契闊家鄉一年多的外甥，突然娶個外國媳婦回來住在小村莊裡，感到新鮮得不得了。

每天早上，魚肚白的天際線才剛出現，poor uncle就騎著他的野狼機車，從鄰村飛奔來敲我們房門；一會兒說他爸爸想見我們，一會兒說他同父異母的哥哥們要找我們去城裡，總有各種藉口。

有時，明明家人已經告訴poor uncle我們還在睡覺了，poor uncle也還是不死心地要來撞門，總要聽到拉納阿敏從房裡應聲了，才心滿意足地說他待會兒再來。

發現我們不再鎖著房門睡覺後，poor uncle便從此直接從門縫探頭進來，一邊用力敲響門板，一邊窺看我們的睡相，再又一邊覷聲問早，就怕我倆不知他的到來。

鄉下人起得早，我跟拉納阿敏則維持著在台灣的晚起習慣，不到日上三竿是不會睜開眼睛的，也因此，poor uncle從門縫探頭進來問早的時候，通常我跟拉納阿敏都還相擁而眠中。

鄉村的宅院生活裡，沒有自己的隱密空間可言，大部分的家眷，都是枕在繩床上睡覺，每到睡覺時間，繩床一字排開，誰睡哪兒，一目了然。因此，夫妻關門睡覺對他們來說已是「奇聞」，更別說是相擁而眠這種「驚天動地的勾當」了。

繩床，白天是坐椅，晚上是睡床。一字擺開，誰睡哪都看得到｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

許是一傳十、十傳百，不知何時開始，每天早上，我跟拉納阿敏的房門口總有不同面孔伸長著脖子在張望。有時是嘰嘰喳喳的小朋友，有時是唧唧咕咕的鄰居老嫗；接著，跟拉納阿敏感情較好的堂表兄弟、堂表叔嫂，乃至於鄰村的舅媽、舅公……，無不都要來探頭一窺究竟。連前夜才依依不捨著離開的牛奶哥，偶爾也還要再來湊湊熱鬧、打打招呼，然後才心滿意足地去養牛場上工。

「野狼來了」的故事大家都聽過，一次、兩次、三次……之後，漸漸地，我們了解到，即使跛著腳也要騎著野狼機車、勤奮來回地奔波於兩村之間的poor uncle，每次都把門板敲得又急又響，卻原來也不過就是一早無聊而已，於是，漸漸地，我和拉納阿敏也就對他的叩門聲免疫、不再回應了。

然後，原本只要聽到門邊有外人的聲響，就會趕緊放開彼此、轉身分頭側睡的我與拉納阿敏，隨著來人的時間愈來愈早、愈來愈多，就連拉納阿敏也分辨不出是哪們親戚已經就在門外了，於是，總還在睡眼朦朧中的我倆，便也就不再閃躲；到了後來，甚至已經可以反射性地閉著眼睛回覆來人的問早，直到起床後，才聽家眷們說一早誰已經來過、誰又來邀請我們去作客……

那年夏天，在闃暗的夜裡，筆者不下N次問著枕邊的拉納阿敏關於睡覺這件事：「你們巴基斯坦人口黑壓壓地一、兩億，在全世界排行前好幾，夫妻睡覺卻不能鎖門，我看了那麼久，似乎也沒有看到哪對夫妻睡在一起，到底這麼多的人口是怎麼生出來的啊？」

拉納阿敏總是語帶玄機地回覆：「他們有他們的方法呀！」

「那你可不可以問一下，你的爸爸和媽媽是怎麼生下你們八個小孩的？」

咚！

拉納阿敏總是非常用力敲下我的額頭：「不要想太多，睡覺！」

就這樣，許多年過去，看著旁遮普鄉間那一戶戶毫無隱私可言的宅院，筆者至今想不清：巴基斯坦的一、兩億人口到底是怎麼來的？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航