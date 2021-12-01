打造農村遊樂園——綠合農場帶領親子探索大自然，實踐永續教育

在日常忙碌高壓的生活中，各位爸爸媽媽們是否也曾經面臨，小朋友越來越著迷於3C產品中，不太愛跟父母對話，覺得親子關係愈來愈疏遠的煩惱？想要找尋富有教育意義又可以親子共玩共學的活動。

優樂地永續這次來拜訪在桃園大溪的「綠合農場」。這對年輕夫妻很不一樣，大部分的年輕人都覺得農村生活很辛苦、費體力、賺得錢又少，不太願意參與農業。但這裡卻有一群「青農」，脫離原先大家羨慕的高薪忙碌工作，踏入農村，改變大家對農事活動的想像，創造趣味好玩的食農教育。

他們在從事有機農業的過程中發現「農村」是一個非常適合進行生態與親子教育的場域。找到在地10個農場合作，組成「跟著農夫田裡鬧」團隊，從「生態教育」與「親子教育」兩大方向出發推出豐富的農遊活動，搭配趣味的學習包、學習歷程手冊等工具，邀請爸媽們帶著孩子一起到農村走走。

爸媽與孩子們在農事活動中認識生態，創造親子溝通，成功改善許多親子關係，吸引許多家庭爭相到訪。還有粉絲家長在一年內帶著孩子造訪高達20次！「跟著農夫田裡鬧」從田園教育帶動親子教育的行動，正呼應了聯合國的永續發展目標（SDGs）第四項──優質教育。

SDG目標4.7.「確保所有學子都學得必要的知識與技能而可以促進永續發展，包括永續發展教育、永續生活模式」

Photo Credit:綠合農場 綠合農場創辦人阿明，用趣味的方式帶大家認識大自然生態，將農村變好玩。

大自然就是最好的教材，思考自己的「永續生活模式」

一天的農遊體驗會從「走哩鬧」開始，綠合農場的創辦人邱照明，人稱「阿明」，開始用他宏亮的嗓音帶領大家導覽整個聚落的生態。除了沿途介紹動植物，阿明偶爾也會出考題考考大家「從光蠟樹皮被啃食的痕跡你可以猜到獨角仙啃食樹皮的方向嗎？」、「一百多年前沒有塑膠，漁民捕魚的網子怎麼來的？」答案就在身旁的環境中，不需要任何課本或講義，園內豐富的生態就有說不完的故事。

Photo Credit:綠合農場 在「紅寶鬧」活動中，帶領親子到洛神花田裡親手採摘再親手熬製成果醬。

農遊活動更加入觸覺、嗅覺與味覺的多元體驗學習，認識園內有機栽種的數十種根莖瓜果。在「紅寶鬧」活動，大家到農田裡親手採摘洛神花，再回到廚房將洛神萼去籽、熬煮，製作成果凍後品嚐成果，過程搭配精彩的解說了解洛神花的特性，帶大家邊玩邊學。

談到「為什麼想要推廣農遊活動」？阿明表示，希望不論是大朋友還是小朋友，都能透過實地觀察與接觸來認識這片土地，建立與土地的情感，引領孩子們找到與自己生活的連結，進一步願意在日常生活中去思考如何愛護環境，發展自己的「永續生活模式」。

讓爸媽陪伴孩子一起完成任務，增進親子感情

阿明注意到許多農遊體驗，家長多扮演在旁觀看的角色，甚至自行開起大人聚會。即便親子一起出門活動，卻仍然缺少互動溝通。

在「跟著農夫田裡鬧」的活動中，家長也是主角之一。在出發前兩週，家長就會收到豐富的學習包，預吿即將開始的農遊之旅。透過「活動學習歷程手冊」事前先在家與孩子進行問題討論、事後共同紀錄成果，並在過程中逐步寫下感受，透過這些溝通了解孩子的想法、培養默契，和孩子一步步共同完成任務，在不知不覺中強化親子關係。

像在姐夫農場的「咕雞鬧」，小朋友可以認養照顧小雞，家長則須負責設計小雞成長紀錄本，陪伴孩子紀錄小雞的成長歷程，並一起討論解決在過程中遇到的困難；或是在享樂蜂蜜的「實境蜂糧鬧」，孩子要穿上裝備完成餵食蜜蜂的任務，家長則要在孩子旁邊協助克服恐懼，陪伴完成艱難的餵食任務。

Photo Credit:綠合農場 「咕雞鬧」帶大家了解如何照顧小雞，並提供「出租小雞」服務，讓學習更有感。

Photo Credit:綠合農場 「咕雞鬧」帶大家了解如何照顧小雞，並提供「出租小雞」服務，讓學習更有感。

除了希望讓農村成為親子互動的橋樑，阿明更希望在探索的過程中，可以幫助家長找到適合自己引導孩子探索的方式，讓教育可以持續延伸到每一個日常行為中。「如果沒有系統性的帶領，爸爸媽媽也很辛苦，不知道怎麼向孩子介紹農村的美好。」一位參與活動的家長對阿明說，讓他印象非常深刻。

Photo Credit:綠合農場 疫情期間綠合農場仍透過有趣的線上實作課搭配圖像思考持續推廣農遊體驗。

疫情期間 轉型線上推動田園教育

2021年臺灣深受新冠肺炎疫情的衝擊。點子十分豐富的阿明，立刻轉型舉辦「線上農遊體驗」。事前先寄送豐富的體驗材料包，讓孩子跟著線上課程動手實作。線上課程再結合「農村體驗任務卡」，融入17種不同的圖表工具，引導孩子在活動體驗前、中、後，透過圖像思考分享自己的想法與感受，加深學習共感，鼓勵孩子的自主行動。

優樂地永續觀察，在「永續農業」、「地方創生」等議題持續推動下，越來越多社會大眾開始關注「友善土地的生產方式」、「永續的消費與生活行動」。農遊體驗，不只適合親子教育，更是好玩的永續旅遊。透過實際的觸摸、品嘗、觀察生態環境的改變，讓人們發自內心選擇想要打造什麼樣的未來生活與環境，在日常中做出永續的行動。往往比任何的環保法令、呼籲，來得更有影響力。

永續發展這項議題，沒有任何人是局外人。更多時候，人們是因為不了解、沒有比較，沒有選項，不知道如何開始做出改變。「綠合農場」與「跟著農夫田裡鬧」團隊，以趣味好玩的特質，把永續農業、親子教育融合為一體，將永續生活的種子散在每個家庭的心中。

本文章內容由「優樂地永續」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。