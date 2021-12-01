打造農村遊樂園——綠合農場帶領親子探索大自然，實踐永續教育
我們想讓你知道的是
在桃園的「綠合農場」一群熱血青農，帶領親子透過一系列趣味的農遊活動走訪農村探索大自然，凝聚親子之間的情感。同時邀請青年踏入農村，從孩童、青年到家庭實踐永續發展教育的理念，同時帶動農村發展。
在日常忙碌高壓的生活中，各位爸爸媽媽們是否也曾經面臨，小朋友越來越著迷於3C產品中，不太愛跟父母對話，覺得親子關係愈來愈疏遠的煩惱？想要找尋富有教育意義又可以親子共玩共學的活動。
優樂地永續這次來拜訪在桃園大溪的「綠合農場」。這對年輕夫妻很不一樣，大部分的年輕人都覺得農村生活很辛苦、費體力、賺得錢又少，不太願意參與農業。但這裡卻有一群「青農」，脫離原先大家羨慕的高薪忙碌工作，踏入農村，改變大家對農事活動的想像，創造趣味好玩的食農教育。
他們在從事有機農業的過程中發現「農村」是一個非常適合進行生態與親子教育的場域。找到在地10個農場合作，組成「跟著農夫田裡鬧」團隊，從「生態教育」與「親子教育」兩大方向出發推出豐富的農遊活動，搭配趣味的學習包、學習歷程手冊等工具，邀請爸媽們帶著孩子一起到農村走走。
爸媽與孩子們在農事活動中認識生態，創造親子溝通，成功改善許多親子關係，吸引許多家庭爭相到訪。還有粉絲家長在一年內帶著孩子造訪高達20次！「跟著農夫田裡鬧」從田園教育帶動親子教育的行動，正呼應了聯合國的永續發展目標（SDGs）第四項──優質教育。
SDG目標4.7.「確保所有學子都學得必要的知識與技能而可以促進永續發展，包括永續發展教育、永續生活模式」
大自然就是最好的教材，思考自己的「永續生活模式」
一天的農遊體驗會從「走哩鬧」開始，綠合農場的創辦人邱照明，人稱「阿明」，開始用他宏亮的嗓音帶領大家導覽整個聚落的生態。除了沿途介紹動植物，阿明偶爾也會出考題考考大家「從光蠟樹皮被啃食的痕跡你可以猜到獨角仙啃食樹皮的方向嗎？」、「一百多年前沒有塑膠，漁民捕魚的網子怎麼來的？」答案就在身旁的環境中，不需要任何課本或講義，園內豐富的生態就有說不完的故事。
農遊活動更加入觸覺、嗅覺與味覺的多元體驗學習，認識園內有機栽種的數十種根莖瓜果。在「紅寶鬧」活動，大家到農田裡親手採摘洛神花，再回到廚房將洛神萼去籽、熬煮，製作成果凍後品嚐成果，過程搭配精彩的解說了解洛神花的特性，帶大家邊玩邊學。
談到「為什麼想要推廣農遊活動」？阿明表示，希望不論是大朋友還是小朋友，都能透過實地觀察與接觸來認識這片土地，建立與土地的情感，引領孩子們找到與自己生活的連結，進一步願意在日常生活中去思考如何愛護環境，發展自己的「永續生活模式」。
讓爸媽陪伴孩子一起完成任務，增進親子感情
阿明注意到許多農遊體驗，家長多扮演在旁觀看的角色，甚至自行開起大人聚會。即便親子一起出門活動，卻仍然缺少互動溝通。
在「跟著農夫田裡鬧」的活動中，家長也是主角之一。在出發前兩週，家長就會收到豐富的學習包，預吿即將開始的農遊之旅。透過「活動學習歷程手冊」事前先在家與孩子進行問題討論、事後共同紀錄成果，並在過程中逐步寫下感受，透過這些溝通了解孩子的想法、培養默契，和孩子一步步共同完成任務，在不知不覺中強化親子關係。
像在姐夫農場的「咕雞鬧」，小朋友可以認養照顧小雞，家長則須負責設計小雞成長紀錄本，陪伴孩子紀錄小雞的成長歷程，並一起討論解決在過程中遇到的困難；或是在享樂蜂蜜的「實境蜂糧鬧」，孩子要穿上裝備完成餵食蜜蜂的任務，家長則要在孩子旁邊協助克服恐懼，陪伴完成艱難的餵食任務。
除了希望讓農村成為親子互動的橋樑，阿明更希望在探索的過程中，可以幫助家長找到適合自己引導孩子探索的方式，讓教育可以持續延伸到每一個日常行為中。「如果沒有系統性的帶領，爸爸媽媽也很辛苦，不知道怎麼向孩子介紹農村的美好。」一位參與活動的家長對阿明說，讓他印象非常深刻。
疫情期間 轉型線上推動田園教育
2021年臺灣深受新冠肺炎疫情的衝擊。點子十分豐富的阿明，立刻轉型舉辦「線上農遊體驗」。事前先寄送豐富的體驗材料包，讓孩子跟著線上課程動手實作。線上課程再結合「農村體驗任務卡」，融入17種不同的圖表工具，引導孩子在活動體驗前、中、後，透過圖像思考分享自己的想法與感受，加深學習共感，鼓勵孩子的自主行動。
優樂地永續觀察，在「永續農業」、「地方創生」等議題持續推動下，越來越多社會大眾開始關注「友善土地的生產方式」、「永續的消費與生活行動」。農遊體驗，不只適合親子教育，更是好玩的永續旅遊。透過實際的觸摸、品嘗、觀察生態環境的改變，讓人們發自內心選擇想要打造什麼樣的未來生活與環境，在日常中做出永續的行動。往往比任何的環保法令、呼籲，來得更有影響力。
永續發展這項議題，沒有任何人是局外人。更多時候，人們是因為不了解、沒有比較，沒有選項，不知道如何開始做出改變。「綠合農場」與「跟著農夫田裡鬧」團隊，以趣味好玩的特質，把永續農業、親子教育融合為一體，將永續生活的種子散在每個家庭的心中。
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