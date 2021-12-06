【關鍵專訪】《魔法阿媽》導演王小棣：我相信對大家來說，這是一部親切的電影

睽違23年的台灣原創動畫片《魔法阿媽》以4K修復版重新回來了，電影以台灣民間信仰與祖孫之間的互動為主題，1998年上映後至今仍為台灣最經典的動畫電影。「每一個人都有個阿嬤，雖然性格不一樣，但對孫子的慈愛，卻都是相同的。」

「當時編劇黃黎明（藝人黃仲崑的二姊）剛看完宮崎駿的吉卜力工作室製作的《螢火蟲之墓》及《魔女宅急便》作品後，開始對動畫片改觀，非常想製作一部描述自己的媽媽鄭彩霞與自己的姪子黃遠、祖孫之間互動的作品。」導演王小棣接受《關鑑評論網》專訪時透露《魔法阿媽》的由來。「我看到妹妹節子吃水果糖的畫面，那時候真的好喜歡，我們才發現動畫可以這麼活靈活現，並不像小時候看到的美國式卡通。」

2014年因癌症過世的編劇黃黎明，在1996年夏天接到鄭彩霞打來的電話，媽媽在電話中抱怨照顧孫子時遇到的麻煩狀況。講完電話後，黃黎明腦海裡浮現了一個故事靈感，劇情是「孫子不肯接受阿嬤，想要把阿嬤賣掉」的內容，片中創造出不少台詞，難以替代的經典金句「我要把你阿嬤賣掉！」也成為世代共通語言。

「當時黃遠跟阿嬤相處融洽，可是只要爸媽其中一個人來了，他就會哭得好傷心，這時候誰來安撫黃遠都可以，就只有阿嬤不行，那種感覺就像是如果世界上沒有阿嬤，爸爸媽媽就會帶我一起走了。」於是黃黎明將媽媽與黃遠的相處過程延伸發想，因考慮到以現實戲劇手法不好表現「要把阿嬤賣掉」的橋段，因此黃黎明決定以動畫片形式呈現。

「因為我們台灣長年都在做動畫代工，但很多做動畫的朋友已經累積了二、三十年的實力，因此他們很希望可以做自己原創的東西。很多人來找我們談合作，他們都在拍廣告的，因為資金跟市場發行的問題，讓大家有一點卻步。」王小棣談起當初決定拍攝成動畫的原因，及拍攝過程的艱辛。「整部製作過程讓我整個人都變成灰色的，全靠著我們的無知跟莽撞的勇氣。」

導演王小棣形容動畫電影是在故事之外，每每用造型節奏無限自由幻化的可能，觸及與釋放了兒童們還說不清楚、卻非常深刻的一些感受。「兒童在家庭裡的人生學習也會有很多幽微的情緒，包括他們還無法表達的羨慕、嫉妒、愛、佔有、不安、不平、快樂、恐懼或是壓力等情緒。」

Photo Credit: 稻田電影工作室 王小棣

《魔法阿媽》敘述小男孩豆豆因故到基隆鄉下與阿嬤同住。剛開始豆豆沒有辦法跟阿嬤好好相處，覺得阿嬤都做著一些他無法理解的迷信行爲。某次豆豆意外放出了一條專做壞事的惡鬼，惡鬼附身在阿嬤養的貓咪酷羅身上，還告訴豆豆可以把阿嬤賣掉回到原來家裡的方法，起初豆豆想辦法把阿嬤賣掉，但在經歷過各種奇妙事物後，豆豆對阿嬤的情感慢慢產生了改變…最後阿嬤與豆豆一起對抗惡鬼，及時放出好兄弟們，讓他們趕在中元節回家。豆豆也在相處的過程中對阿嬤改觀，更認為阿嬤家是世界上最酷的地方！

王小棣形容鄭彩霞是台灣早期會被稱為「黑貓」的女性，「年輕時漂亮又能幹，18般武藝俱全，到了帶孫子的時候，還會一起扭蛋，找四驅車的電池。」黃遠憶及以往與阿嬤之間的相處，「小時候我吃飯很慢，因為都會一邊看電視卡通，有時候吃個飯會花三、四個小時都沒吃完，但阿嬤卻從來沒有打過我。」

電影上映時黃遠才七歲，提及當時片中鬼怪魔王出沒的廢墟最讓他存有陰影，「看完之後跟朋友出去玩，碰到廢墟就會有點怕。」黃遠回想自己與豆豆最相似的地方就是愛哭，「小時候我常放聲大哭，而且是哭到啞掉。」當時黃遠睡覺時都要抓著阿嬤身上的某一處才能安心，也與片中的豆豆一樣。

《魔法阿媽》由王小棣執導、監製，黃黎明編劇，漫畫家麥仁杰負責造型設計、場景設計與分鏡，史擷詠擔任配樂及插曲創作，並請歌手許景淳演唱插曲〈會飛的寶貝〉，文英、許傑輝等替動畫人物配音，以逗趣手法巧妙描寫祖孫之間的年齡代溝與互動，融合台灣傳統的民間信仰，打造出台灣第一部以迪士尼卡通製作手法完成的原創動畫電影。「《魔法阿媽》就是團隊合作，拿掉其中一部分就不完整，劇本、動畫、特效、音樂、配音等缺一不可。」

Photo Credit: 稻田電影工作室

「永遠不要忘記人與人之間最單純的情誼！」曾獲台北電影獎首獎的《魔法阿媽》刻畫出台灣小鎮的溫暖人情味，中元普渡、放水燈等台灣傳統民間信仰，展現濃濃的台灣味。因考慮到講話嘴型與面部表情之間的配合，《魔法阿媽》仿效迪士尼製作方式，是在作畫之前先以真人表演進行配音流程，再依據錄製好的聲音段落配合繪製動畫畫面，細膩的作工與本土取材的內容在當時期相當罕見，也成為至今心中無法替代的感動。

劇中阿嬤的配音由已故的資深藝人文英擔任，長期合作的許傑輝則擔任被惡鬼附身時的黑貓酷羅，當時他們是在動畫畫面尚未繪製的情況下，靠著王小棣在旁指導來想像劇中情節畫面而配音。小男孩豆豆的聲音由12歲的莊博文配音，七歲的弟弟莊建昱則是演出劇中被壓扁的小蛇小扁。而文英阿姨難以仿效的口氣語調與聲線，至今仍人感到親切又懷念，更讓這部足以傳世的經典深埋進大家的內心裡。

「那個年代的阿嬤真的是像身上有魔法一樣，面對變動的環境，在變動時代中知道如何讓小孩好好成長，如何推動自己、鼓勵自己，阿嬤的嘴巴都很厲害，嘴裡沒有什麼好話，但是會為你做一切事情。」《魔法阿媽》的阿嬤強悍又溫柔，充滿強烈的熟悉感，是一位總把自己放在子女後面的堅強阿嬤，存在於每一個台灣小孩的童年中，如同我們家中都有的那位超級阿嬤。

「電影裡的阿嬤心胸更開闊，會憐惜好兄弟，學會善待別人悲天憫人的心，惜福感恩的心。」《魔法阿媽》展現對台灣阿嬤的敬愛，片中呈現的鬼怪世界，因主角阿嬤而有了更多通曉人情世事後的溫暖與果斷，除了收服惡鬼，也和異次元的鬼怪們和平共處，更引渡離開人世的生命。電影不只真摯動人的祖孫情很好看，蛇幽靈小扁、黑貓庫羅、大白狗西羅等可愛的配角，也相當受到影迷的歡迎。

導演王小棣與編劇黃黎明投注了許多心血，兩人胼手胝足開墾人生首部原創動畫長片，電影製作預算約4000萬元，因稻田電影（王小棣工作室）並非動畫公司，最後在品質考量下選擇了韓國Plus One Animation。當時預算不足以支付對方費用，因為Plus One Animation負責人李春滿肯定影片劇本內容，願意改透過用購買版權方式解決預算問題，而承包影片的動畫生產。

「台灣跟韓國都在幫好萊塢做動畫代工，但是面對事情的態度不一樣，台灣老闆就說把劇本交給我，我在公司給你弄一個房間，你就時時來看一下做的狀況就好了。但韓國老闆會告訴你，我們的厲害就是做代工，一切都要講得清清楚楚，雖然老闆李春滿自己就是動畫導演，但原創就要講清楚，原創最重要的就是IDEA，連那個顏色的指定不清楚都不行。」同樣做代工起步，現在的韓國動畫已遙遙領先台灣，王小棣忍不住提起當時台灣面對動畫的態度就是不一樣。

「我那時候是很大的感慨，我們從代工走到原創到底缺少哪一步，明明台灣會動畫的人這麼多，但你一定是有缺什麼，我不知道是什麼，但起碼我看到兩者的態度就截然不同，像我們跟韓國老闆接洽，雖然我們語言不通，但是他們安排兩天要我們把故事講清楚，即便他們只是做代工，但他們覺得需要清楚知道原創的故事才能把事情做好，就算溝通很不方便，語言不通還要找翻譯，他們還是堅持要做這件事情，他們不是像台灣就給你一個房間，我們就把事情做好交給你，就是兩種截然不同的態度。」

Photo Credit: 稻田電影工作室

至於23年後的台灣動畫環境是否有所改變，王小棣坦言非動畫專家並不太清楚。「時代在改變，動畫的工具也不一樣，所以我不知道現在的情況，但我知道現在年輕人有很多好棒好棒的創意，大家要珍惜，不要只看動畫長片，短片也要看。」

她認為這個社會有時太勢利了，常用草莓、22K薪水去看待年輕人。「這幾年我因工作認識許多年輕人，他們很有想法、很真誠，也有實踐能力，好多優秀的年輕人，對好多事情都願意努力。」

「當時製作的時候因為很無知，完全不知道怎麼做動畫，簡直是一切都得重頭學起，只能盡全力超過自己能力來做。現在動畫市場不一樣，你可以看到很多優秀的年輕人，動畫不是只有長篇，很多重要短片都做得很棒，動畫其實有自己不一樣的。」王小棣主動提到台中動畫影展及高雄電影節有許多優秀的動畫短片，值得大家期待。

當年《魔法阿媽》曾經入圍第35屆金馬獎最佳動畫片，但被評審認為內容宣揚迷信，牽涉怪力亂神等因素而未獲獎，最終最佳動畫片為「從缺」。近年許多影迷一直都為《魔法阿媽》抱不平，認為是被金馬獎辜負的台灣經典，美國《綜藝》周刊更公開稱讚《魔法阿媽》 : 「電影擁有活潑的氛圍，並且把將古老習俗轉換成能讓年輕世代容易理解的優點。」

「《魔法阿媽》跟那個年代的阿嬤一樣經歷很多坎坷，當時金馬獎的評審跟我一樣應該都沒有看動畫跟卡通，他們印象中都是湯姆貓與傑利鼠、唐老鴨這些好萊塢的卡通片，所以他們不了解這麼醜的阿嬤跟畫的方式怎麼跟迪士尼動畫差很多，為什麼會跟他印象中的動畫有這麼多的差距。」提到《魔法阿媽》很難會忽略掉金馬獎從缺這一塊，事過境遷，王小棣已能大方地侃侃而談當年的憾事。

Photo Credit: 稻田電影工作室

「但是這麼多年你就會知道對阿嬤的情感，因為很多人都是給阿嬤或外婆帶大的，評審是用他們自己看卡通的標準來看《魔法阿媽》，以及台灣當時的氣氛是這樣子的，但是我們到歐洲參加影展的時候，影展的人都覺得很好，因為我們沒有模仿美國、沒有COPY好萊塢動畫，因為這種原創的情感跟片子裡面的一切都很棒。」

雖然《魔法阿媽》在金馬獎鎩羽而歸，卻被評選為台北電影節年度最佳影片，還曾經代表台灣參加國際各個大小影展，名揚海外，最後獲得美國芝加哥兒童國際電影節動畫影片佳作大獎。「當年我們得到台北電影節首獎，卻在金馬影展從缺，但你知道現在大部分人接受《魔法阿媽》是沒有問題的。」

「當時我們不知道這應該是被珍惜的，而不是被用好萊塢的標準來認定又醜又怪，畫動畫的方式不一樣。像韓國的公司會跟我們討論有沒有色差或動作，以我們的預算只能走日本方向、不能走好萊塢迪士尼等等，很認真地看待《魔法阿媽》。我猜那個時候評審沒有看過太多原創動畫，或是台灣原創的動畫，我用體諒的心情來說，可能那時候評審很少看過好萊塢以外的動畫。」

「當時在網路上看到這麼多人深入的討論時，我也嚇一大跳，他們是很認真的研究，還把評審對話公佈出來，我心想不是我、不是我。」王小棣笑著表示。「後來我想了應該是年輕人對原創不能被接受的憤怒，他們看見時代的落差，他們覺得《魔法阿媽》明明就是寫到我的心砍裡，因為他們就是阿嬤帶大的，『從缺』是什麼意思呢？『從缺』是不是不合格的意思？」

「我認為年輕人只是對於原創的作品，或是貼近自己的作品是較真的，他們是認真的。所以當年金馬獎從缺的事我也只是嚇一跳，就從缺這樣子而已。我們要做的事情已經完成了，所以也不會在意他說我們怪力亂神。我相信《魔法阿媽》對大家來說，就是部親切的電影。」

「《魔法阿媽》2019年的時候就很多人找我們來說電影快20年了，是不是應該再做續集了。」王小棣深刻感受到《魔法阿媽》上映至今，已經累積了兩代以上的兒童觀眾，「這些當年的兒童現今已經進入各行各業，我們都曾經短暫的面對面，聽到他們表達當年的鮮明記憶。」

Photo Credit: 稻田電影工作室

《魔法阿媽》重啟修復過程，保存歷經長達23年的底片因時代久遠而受到自然的破壞，膠卷帶上有許多細小的髒點、缺陷、刮傷與諸多受傷之處，皆需要花費一番功夫一一去除髒汙、修補，為了重現影片畫質及視覺美感，進行修復的工作人員更是不斷重覆檢查、整飭，光是要打造阿嬤的「無暇肌」就已經是一段困難重重的艱辛旅程，上映時還要以4K修復絕美高清畫質還原經典風貌。

《魔法阿媽》同時宣布進行23週年電影數位修復發行集資計畫，與文策院合作啟動IP計畫，推出LINE動態貼圖，並陸續與服飾、時尚、生活用品、出版產業等結合開發IP，推出更多生活化的產品。王小棣指出，啟動修復計劃或者開發第二部作品，皆非突然一念之間，而是長期情感累積的孵化，也是啟動新世代對動畫產業的新觀感。

「這回修復上映，除了冀盼這份感動能延續到新世代，也希望大家看了《魔法阿媽》後，眼前皆能呈現冰淇淋般的童趣色彩。」

「這幾年我思考自己的工作，越來越覺得講故事太重要，編劇要有策動故事的能力，創作也是一種傳承的孵育。」2016年起，王小棣以總監製的身分，與一群導演共同培育24位新人，拍攝一系列的電視單元劇《植劇場》，除了培訓新演員，也強化新生代編導的共創機會。

「現在很多人喜歡講『魷魚』，其實你不知道台灣這個行業限制跟摧殘了多少有創意的人，你不知道在這麼多年台灣的環境抹煞了多少有創意的編劇，他想的故事沒有人要拍，或是他想了卻拍不出來，或是沒有人要投資，或是沒有收視率就拍不成…多少你不知道這些東西，剝奪踐踏了多少人。」身兼編劇的王小棣，對於前陣子議論紛紛的「台灣缺編劇」有一套自己的看法。

王小棣略帶激動地表示，台灣的大環境對於編劇這個產業並不友善。「所以我每次聽說台灣沒有編劇，我都一笑置之，因為你沒有機會讓他成長，也沒有培養，因為編劇要有很多實戰的力量與經驗，就跟當導演一樣，編劇是一個上戰場的工作，不可能的就是在學校教一教就會了，其實是你沒有給他成長進步的機會。」

王小棣認為，一部好看的影片絕不是因為導演一人，演員、編劇、燈光、特效等，每個工作人員都很重要。「我覺得言教不如身教，拍片時我喜歡跟大家一起腦力激盪，我們要用踏實的態度，親力親為。」

《魔法阿媽》是一部充滿魔力的台灣經典動畫，修復計畫還原的不僅是一部動畫電影，更是重建一份屬於台灣人的記憶，用更好的影像與聲音重溫屬於我們的童年故事，也找回與阿公阿嬤之間無法取代的緊密連結，重拾記憶中的美好畫面。我們每個記憶中都有一個「魔法阿媽」，一起找回屬於我們的共同回憶吧！

Photo Credit: 稻田電影工作室

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航