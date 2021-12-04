魷魚遊戲幣、gm代幣這些「百倍幣」：有些錢，智商高於50都賺不到

文：ethrobber（政大學生兼幣圈投資人）

在以太坊網路上，任何人都可以用極小的代價（一美元），自行鑄造代幣。而gm，就是這麼一個加密貨幣，短短三天內，它的總市值從零飛升至兩億美元。但gm背後沒有項目、沒有官網，什麼也沒有。

事情發生在今年11月8日晚上，一則「this "gm" thing in crypto is unbelievably stupid」的Twitter貼文拉開了序幕。

this "gm" thing in crypto is unbelievably stupid — sam lessin (@lessin) November 8, 2021

什麼是gm？

在區塊鏈世界中，gm是good morning的縮寫，幣圈人以gm作為日常問候。 gm也因爲特定的使用語境，而帶有濃濃的幣圈色彩。這條嘲諷gm文化的貼文，是由一位Facebook的產品副總裁發出的，網路上隨即對此引發無數批評，該貼文底下吸引超過3000則留言，逾600則轉發，包括數位加密貨幣圈子的KOL（key opinion leader）。

其中一位KOL表態：「説gm是每個人的自由」，隨即將整件事情的熱度推到更高，引發更多網友參與Twitter討論。而某位不知名網友，敏銳地把握住了gm的討論熱度，旋即在以太坊上發幣。

gm代幣誕生了。

一夜暴富，旋即腰斬

gm創辦人隨即新創了一個Twitter帳號，宣稱gm是為了全世界的發言權而戰。希望團結全世界的幣友，對抗傳統世界傲慢的精英。幾天內，在幣圈熱度加持下，gm成為了一個meme（迷因）代幣，在發行三天內漲幅高達100倍。

但當時gm背後除了一個Twitter帳號外，什麼也沒有。

弔詭的是，儘管知道這個代幣背後什麼都沒有，還是有前仆後繼的投機客一無反顧地衝進去買，把價格推到更頂，沒有人覺得自己會是最後一個接盤者。

Photo Credit: TradingView gm在11月9日上線後，於12日漲破百倍，但目前價格只剩下最高點的三分之一

幾天後，gm日內重挫了60%，一如往日每個跌下神壇的meme幣。

Meme文化

每個meme幣背後都有個故事，透過背後的敘事邏輯，加上蹭時事熱點，讓這個meme得以被廣泛傳播，進而有了更大的社群共識。

例如，狗狗幣為了嘲笑比特幣；柴犬幣是Tesla老闆Elon Musk寵物的品種；魷魚遊戲幣蹭到了影集魷魚遊戲的熱點。

這樣看來，gm也算是捍衛幣圈文化的象徵。

傳統世界中，人們會因為個人價值觀的偏好，購買喜愛歌手的專輯、喜愛球隊的紀念品、相同理念公司的股票以示支持；隨著加密世界的發展，人們也越來越會為該代幣背後的意義、其背後社群的理念而買單，meme逐漸從娛樂層次走向更高的信仰層次。

在未來的幣圈，Meme幣的傳奇還將繼續書寫。

筆者與一位圈內投資大佬聊到這件事時，大佬感嘆：

有些錢，智商高於50都賺不到。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航