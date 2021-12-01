【編輯嚴選】12月串流片單推薦：《鬼滅之刃 遊郭篇》重磅登場，Disney+也將掀起「韓流」

經過11月份的金馬獎與金馬影展，影迷們在大銀幕過足了戲癮。然而，時序走入12月，代表即將揮別2021年，在這個月份串流平台也陸續推出重磅作品，無論是聖誕節，或是誇年，都有佳作陪伴觀眾度過嚴冬。

這個月份最引人矚目的，當屬Netflix的作品，其中有貼近普羅大眾的影集《艾蜜莉在巴黎：第二季》，莉莉柯林斯（Lily Collins）的「傻白甜」遊巴黎及經回歸；而影展大師如珍康萍（Jane Campion）《犬山記》、保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）《上帝之手》、亞當麥凱（Adam McKay）《千萬別抬頭》等三部瞄準奧斯卡的電影也將上線。

光是上述這四部作品，就能滿足不同需求的影迷朋友。

而上個月在台盛大開站的Disney+，這個月也推出國家地理原創系列《探訪超凡地球》，由全球知名影星威爾史密斯，深度踏上千載難逢的冒險體驗，並探索無人知曉的地球奇景。且Disney+也瞄準亞洲的「韓流」，推出《雪降花》、《BLACKPINK: The Movie》，試圖將目標群眾範圍拉得更大。

台灣本土串流平台CATCHPLAY+，也將推出《鬼滅之刃 遊郭篇》、《熙娣想聊》等話題作品應戰。

以下片單並非各串流平台全數的12月上架作品，僅是以編輯角度，篩選編輯認為有趣的作品提供參考，實際的上架片單，還請各位讀者於各平台逛逛，說不定能發現意外驚喜。

Netflix

12月1日

《犬山記》（電影）

《JoJo 的奇妙冒險：石之海》（動畫）

12月2日

《剩單響叮噹》（電影）

12月10日

《失控的聖誕節：喪禮》（影集）

12月14日

《未來日記：第1季》（影集）

12月15日

《上帝之手》（電影）

12月16日

《我們的奈式聖誕》（電影）

《加州聖誕戀曲：絢爛都會》（電影）

12月17日

《獵魔士：第2季》（影集）

12月22日

《艾蜜莉在巴黎：第2季》（影集）

《真愛難題》（電影）

《毒梟：墨西哥：第3季》（影集）

12月24日

《千萬別抬頭》（電影）

《寧靜海：第1季》（影集）

12月31日

《最親密的陌生人：第1季》（影集）

Disney+

12月1日

《最後的決鬥》（電影）

12月3日

《遜咖冒險王》（動畫）

12月8日

《探訪超凡地球》（影集）

12月15日

《BLACKPINK: The Movie》（電影）

12月18日

《雪降花》（影集）

12月29日

《波巴費特之書》（電影）

Apple TV+

12月3日

《瑪麗亞凱莉續展耶誕魅力》（電影）

12月17日

《天鵝之歌》（電影）

CATCHPLAY+

12月5日

《鬼滅之刃 遊郭篇》（動畫）

12月8日

《超越無限2分鐘》（電影）

12月9日

《心靈遊戲》（動畫）

《慾望城市 : 華麗下半場》（影集，HBO GO專區上架）

12月16日

《抓狂演訓班》（電影）

12月22日

《高玩殺手》（電影）

12月23

《熙娣想聊》（綜藝節目）

friDay

12月2日

《亂世浮生》（電影）

12月3日

《革命前夕的摩托車日記》（電影）

12月10日

《女畫家與偷畫賊》（電影）

12月17日

《親情解鎖》（電影）

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺