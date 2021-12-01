2021/12/01,
藝文

【編輯嚴選】12月串流片單推薦：《鬼滅之刃 遊郭篇》重磅登場，Disney+也將掀起「韓流」

【編輯嚴選】12月串流片單推薦：《鬼滅之刃 遊郭篇》重磅登場，Disney+也將掀起「韓流」
Photo Credit: CATCHPLAY+提供

我們想讓你知道的是

時序走入12月，代表即將揮別2021年，在這個月份串流平台也陸續推出重磅作品，無論是聖誕節，或是誇年，都有佳作陪伴觀眾度過嚴冬。

經過11月份的金馬獎與金馬影展，影迷們在大銀幕過足了戲癮。然而，時序走入12月，代表即將揮別2021年，在這個月份串流平台也陸續推出重磅作品，無論是聖誕節，或是誇年，都有佳作陪伴觀眾度過嚴冬。

這個月份最引人矚目的，當屬Netflix的作品，其中有貼近普羅大眾的影集《艾蜜莉在巴黎：第二季》，莉莉柯林斯（Lily Collins）的「傻白甜」遊巴黎及經回歸；而影展大師如珍康萍（Jane Campion）《犬山記》、保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）《上帝之手》、亞當麥凱（Adam McKay）《千萬別抬頭》等三部瞄準奧斯卡的電影也將上線。

光是上述這四部作品，就能滿足不同需求的影迷朋友。

而上個月在台盛大開站的Disney+，這個月也推出國家地理原創系列《探訪超凡地球》，由全球知名影星威爾史密斯，深度踏上千載難逢的冒險體驗，並探索無人知曉的地球奇景。且Disney+也瞄準亞洲的「韓流」，推出《雪降花》、《BLACKPINK: The Movie》，試圖將目標群眾範圍拉得更大。

台灣本土串流平台CATCHPLAY+，也將推出《鬼滅之刃 遊郭篇》、《熙娣想聊》等話題作品應戰。

以下片單並非各串流平台全數的12月上架作品，僅是以編輯角度，篩選編輯認為有趣的作品提供參考，實際的上架片單，還請各位讀者於各平台逛逛，說不定能發現意外驚喜。

Netflix

12月1日

  • 《犬山記》（電影）
  • 《JoJo 的奇妙冒險：石之海》（動畫）

12月2日

  • 《剩單響叮噹》（電影）

12月10日

  • 《失控的聖誕節：喪禮》（影集）

12月14日

  • 《未來日記：第1季》（影集）

12月15日

  • 《上帝之手》（電影）

12月16日

  • 《我們的奈式聖誕》（電影）
  • 《加州聖誕戀曲：絢爛都會》（電影）

12月17日

  • 《獵魔士：第2季》（影集）

12月22日

  • 《艾蜜莉在巴黎：第2季》（影集）
  • 《真愛難題》（電影）
  • 《毒梟：墨西哥：第3季》（影集）

12月24日

  • 《千萬別抬頭》（電影）
  • 《寧靜海：第1季》（影集）

12月31日

  • 《最親密的陌生人：第1季》（影集）

Disney+

12月1日

  • 《最後的決鬥》（電影）

12月3日

  • 《遜咖冒險王》（動畫）

12月8日

  • 《探訪超凡地球》（影集）

12月15日

  • 《BLACKPINK: The Movie》（電影）

12月18日

  • 《雪降花》（影集）

12月29日

  • 《波巴費特之書》（電影）

Apple TV+

12月3日

  • 《瑪麗亞凱莉續展耶誕魅力》（電影）

12月17日

  • 《天鵝之歌》（電影）

CATCHPLAY+

12月5日

  • 《鬼滅之刃 遊郭篇》（動畫）

12月8日

  • 《超越無限2分鐘》（電影）

12月9日

  • 《心靈遊戲》（動畫）
  • 《慾望城市 : 華麗下半場》（影集，HBO GO專區上架）

12月16日

  • 《抓狂演訓班》（電影）

12月22日

  • 《高玩殺手》（電影）

12月23

  • 《熙娣想聊》（綜藝節目）

friDay

12月2日

  • 《亂世浮生》（電影）

12月3日

  • 《革命前夕的摩托車日記》（電影）

12月10日

  • 《女畫家與偷畫賊》（電影）

12月17日

  • 《親情解鎖》（電影）

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核稿編輯：羅元祺

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