2021/12/01,
國際

無法就學、工作與轉移到第三國，滯留印尼阿富汗人自焚抗議聯合國漠視難民

無法就學、工作與轉移到第三國，滯留印尼阿富汗人自焚抗議聯合國漠視難民
11月30日，阿富汗難民在印尼棉蘭市的聯合國難民署外抗議。Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

印尼有約1萬4000名國際難民，超過半數來自阿富汗，北蘇門答臘省的棉蘭是難民聚集的主要城市之一。難民近期在雅加達、南蘇拉威西省錫江市、廖內群島省丹絨檳榔市）、巴淡島、廖內省柏干峇魯市等地，連日上街抗議聯合國難民署處理安置的程序緩慢。

（中央社）長期滯留印尼的阿富汗難民社群昨天再添一起悲劇，一位難民在聯合國難民署駐棉蘭辦公室前自焚，火勢雖即被撲滅，仍受重傷。難民呼籲聯合國正視他們的處境並儘速安置。

根據錄影畫面，昨天上午近10時，難民AS將汽油灑在身上，在聯合國難民署（UNHCR）駐棉蘭（Medan）辦公室大樓外廣場準備自焚，有人試圖拉住他，但沒有成功。AS瞬間點火，上半身著火的他痛苦喊叫，所幸有人拿滅火器將火勢撲滅。

阿富汗難民J今天接受中央社記者訪問時指出，AS今年22歲，他昨天立即被送到棉蘭市的一間醫院急救，臉部、背部以及左、右手臂都燒傷，傷勢嚴重。阿富汗難民社群希望發起募款，讓AS轉到比較好的醫院治療。

J說，AS在印尼超過5年，漫長等待到第3國安置，多年來都沒有進展，讓他的生活陷入苦悶絕境，經常感到焦慮和憂鬱。他曾向聯合國難民署、國際移民組織（IOM）求助，但他們都不正視問題，讓他非常失望而想以自焚結束生命。

印尼有約1萬4000名國際難民，超過半數來自阿富汗，北蘇門答臘省的棉蘭是難民聚集的主要城市之一。難民近期在雅加達、南蘇拉威西省錫江市（Makassar）、廖內群島省丹絨檳榔市（Tanjung pinang）、巴淡島（Batam）、廖內省柏干峇魯市（Pekanbaru）等地，連日上街抗議聯合國難民署處理安置的程序緩慢。

J指出，在棉蘭市，數百名難民自11月1日起就露宿在聯合國難民署的辦公室大樓外，有老年人、女性、小孩，每天忍受日曬雨淋，至今沒有聯合國難民署、國際移民組織的人從辦公室下來聽難民的心聲，在印尼的難民是被國際社會遺忘的社群。

許多阿富汗等地的難民逃到印尼時，多是希望到澳洲安置，澳洲保守派聯盟2013年上台後，緊縮接納難民的名額，導致許多人在印尼滯留超過10年之久。

J說，難民在印尼無法工作、唸書，處境十分艱難，這幾年有超過14名難民自殺。聯合國難民署、國際移民組織應協調國際社會，加速安置難民，但他們只會宣傳為難民做多少事。希望印尼政府和國際組織設法解決難民的困境。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範

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