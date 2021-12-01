壓力破表！「大人」們如何找回「全家」的生活平衡？有撇步！

自新冠肺炎疫情(COVID-19)爆發以來，造成全球人們在生活及飲食習慣上的改變，對於攝取的食物和自我的健康更為重視。其實在日本的每條街口幾乎都能在便利超商裡找到快速提供身體所需的功能型產品，根據調查顯示，日本的各個年齡層相對會選擇更易於食用的功能性飲品，來滿足不同生活方式的需求。相比之下，台灣的功能性RTD飲較為普遍單一。此次「大人の生活」攜手全家將日系機能飲料及食品帶進台灣市場，讓功能輕鬆帶著走。透過獨特的萃取技術加上大江獨家的機能專利配方，與全家便利商店共同推出無負擔、零添加且雙潔淨標章認證的健康型態機能性飲料。

Photo Credit : 大江生活

冬季暖胃飲食，小心油膩與罪惡感破表

台灣人愛吃鍋不分四季早已不是新鮮事，特別入冬降溫明顯有感，讓人忍不住大吃高熱量美食，再加上防疫鬆綁，伴隨著歲末年終即將到來，更時常應酬、聚餐，大啖美食，放鬆的心情常常會讓熱量不小心超標。

「大人の生活」協同全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection，於12月1日聯名推出去油解膩、無糖無香料的『玳玳花油切綠茶』，就要讓消費者搭冬季這波「報復性聚餐效應」的美食熱潮，平衡大魚大肉後的油膩與罪惡感，去油解膩、助消化。走進便利店，就能讓你放膽吃，不罪惡。

『玳玳花油切綠茶』添加東京發明獎金牌『玳玳花』與日本專利茶花萃取，經實驗證實可促進新陳代謝、幫助消化，並與國際評茶師嚴選的新鮮茶葉與玳玳花完美結合，冷萃醞釀的甘甜，升級油切黃金配方，解膩同時更回甘。

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天然植萃來源，強勢覺醒，減輕負擔不傷身

長時間的工作壓力與行程、會議總是持續滿檔，因此提神飲料需求居高不下。其實只要身體能好好休息就會睡得好，自然就能幫助恢復活力，這也是人們需要的。此次応援推出的Energy Plus「Power能量水」加入了日本知名保健品暢銷之一的原料「青棗幼果萃取」，同時也是得到美國發明金牌的天然植萃聖品，搭配100%純龍眼荔枝蜂蜜與檸檬，保留天然營養成分與酸甜風味，無熱量、無糖、無香料，清爽無負擔，持續續航補給、提升戰鬥力，舒緩疲勞感，如飲隨行的陪伴需要度過每個艱難時刻的你。

升級Clean Label！雙潔淨標章認證，為現代人找回生活平衡

疫情造成多數人生活品質、工作和身心狀態失衡，在艱難時刻找回生活平衡，是「大人の生活」希望帶給消費者的訊息。大江生活執行長張睿邗表示：「各大國際品牌開發進軍機能飲料市場已是趨勢，特別在日本已非常普遍。疫情讓全球環境驟變，人們變得更重視身、心、靈的平衡，這次透過『大人の生活』，用全新的角度將保健食品機能訴求飲品化，讓消費者快速有感，健康輕鬆入手，隨時帶著走。未來『大人の生活』還會與全家聯名推出許多機能商品，同時滿足消費者要的機能外，也同步考慮到「健康、安全、無負擔」的需求。」

此次與全家FamilyMart Collection聯名推出兩款「雙潔淨標章」認證的機能性飲品『玳玳花油切綠茶』與『Power能量水』，目的就是為了要讓每位忙碌的「大人」都能找回疫情下失衡的「生活」，一起在人生的酸苦甜裡，品味出屬於「大人の生活」的味道。