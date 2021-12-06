閱讀曾詠聰：在破碎之城，學懂拒絕的堅強和溫柔

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

「全世界都有暴動的青年／但香港幾時先出現？」My Little Airport的歌詞，如今讓人聽起來更惆悵。城市像人，創傷處理不妥，容易壞死長蟲，腐爛發出惡臭，長存不散，隨時向鼻孔襲來。

在我們乘坐號稱飛天棺材的，亡命小巴時。街頭行走，玻璃閃爍的光芒，刺入眼中。擁抱、告別，機場的勉作豪語，與抽泣。一切讓我們感知，太多事尚待調整和面對。

三十出頭，香港詩人曾詠聰，伴你我同行。他是煩惱詩社創社成員，出版詩集《戒和同修》，提及「包含了規律、和諧，以及共同修行的意味」。而朱光潛曾說，悟道之法眾多，文藝何嘗不是其一。

圖片來源：匯智出版

〈折射〉 黃昏的光寫入玻璃裂紋裡

它曾在深夜，急速剪碎

幾道掠過的影

看著他們被追逐，箝制

壓在肩膀上，在頭顱上

頻頻直視鏡面，呼喊自己

半張快要給撕走的臉

散落，霧靄中，等待陌生人認領 是的，其實城市並不需要皮膚：

磚頭、麻雀、路牌、眼神，一列

空洞的人，全都鑲嵌到玻璃

比較現實的一面

可能有一天，足夠填補成

一座大型博物館

歷史片段投映在上面，斷斷續續

可能有外人拼湊僵冷的碎片還原

可能有人回來大哭一場

可能擁抱，可能不再道別 在這玻璃折射

我們逃走的

很多個黃昏以後 二〇一九年十二月十日

黃昏的光，照在佈滿裂縫的玻璃，觸景傷情。物象本為死物，唯主觀感性之心，能寫入、回憶，讀懂城市破碎的秘密，深夜無數追逐、箝制。世界是巨大文本，唯獨城中人掌握門匙。

鏡原能照清事物，如實反映真相，或照妖，鏡面的折射卻因外力衝擊、毀壞，映像扭曲。再無完膚之城，一列街景， 及空洞的人。鑲嵌到玻璃，是否終有一日，成就真相？

現實的無數可能，許多傷痛，都源於那些在玻璃折射的身影，匆忙逃命之後，很多個黃昏以後，我們仍能喚起過去。

〈拒絕〉 我不想我們擁抱的此刻

外面有人忙著輕生 我不想瞥見合照

把眼睛逐一郵遞出去 我不想教小孩以指頭

數算永恆 我不想讀完一首好詩

作者瘦得像隱喻 我不想影子

比隱沒的太陽更加沉重 但我更不想死去以後

拒絕我的包含棺木和土壤 還有那些早早離去

拒絕一切生活勾當的人 二〇二一年六月廿九日

亂世之中，能夠堅守自我，學懂拒絕。〈拒絕〉如詩人獨白，顯淺但有力。讓人想起林覺民〈與妻訣別書〉，願天下人一起平安。倖存者的內疚，是我們必須背負的包袱。

當平安擁抱時，會想及尚有人輕生。合照的眾人各散東西，小孩沒有希望，指頭數算永遠的等待。作品遍佈密碼，作者隱而不見，餘下影子，無數禁忌。

反覆強調「不想」，重疊出血與淚，甚至假想日後身死，會否拒絕故鄉之土。詩人身土不二，生於斯，長於斯的堅持，因而拒絕，因而願意歌於斯，哭於斯。

〈不應該〉 那是不應該的，雨

不應該明天落下

未來不應該在陰天晾曬

天不應該藍，晚上不應該帶光

要堅強，像快將壞死的流星 一部棄置的舊電腦

不應該記得密碼

鎖鑰不應該熟悉每道門柄

拐彎，不應該碰上任何人

不愛說話就乾脆連聆聽都拒絕

反正耳蝸是迷宮，不應該

容易離開 出口不應該有亮燈

按鈕不應該安置睡房旁

不應該失眠又想看書，文字

也不應該只得一種筆順

然後渴望被人讀懂 我的說話不應該誰來翻譯

那是不應該的，當你也喜歡

完成一些沒意義的事

譬如現在 二〇一七年八月十日

〈拒絕〉是堅決的，〈不應該〉則浪漫。城市還未破碎，詩句理想得任性妄為，未來不應該在陰天晾曬 ，多麼溫柔。就像少女的祈禱，告訴世界我的渴望。

棄置的舊電腦，不必再度開啟勾起塵沙；鎖鑰只要能夠打開，重要的事物就好；走在路上，獨佔安靜，其他人切勿干擾，大不了左耳入，右耳出，連聆聽都拒絕。

詩作結尾，更將此種戲謔玩味，昇華。解讀如歧路迷宮，不應只有一種讀法，偏偏，這種沒有答案的事情，你也喜歡。詩人「不」的象徵，能剛強，也可如此溫柔。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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