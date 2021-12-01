公投倒數：民進黨衝刺「黃金週」總動員強化論述，國民黨批用政府用納稅錢「洗腦民眾」反公投

12月18日的公投剩下最後17天，民進黨今（1）日召開中常會，副秘書長林鶴明表示，近期各民調的結果，顯示過去一個月的密集宣傳「四個不同意」已看到成效，接下來將會繼續衝刺並在選前一週的「黃金週」總動員強化論述；而國民黨今天則召開記者會批評，民進黨用人民納稅錢「洗腦民眾」反對公投，違反行政中立。

民調結果顯示努力有效，民進黨最後階段將再衝刺

為了在1218公投催出「四個不同意」票，民進黨近一個月全台黨公職紛紛動起來，積極舉辦說明會，除了較大型的場次會由蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人親自到場宣傳之外，像是副秘書長林飛帆，台北市黨部主委吳怡農等，也積極展開「全島巡迴」，到處進行宣講。到這週為止，公投宣講辦了100場左右，算是進入第一階段的尾聲。

國民黨青年部今天也總結過去一個月「進擊的國務青」街頭宣講成果，北、中、南、東、離島共11個縣市，舉辦15場公投街講，平均2天就有1場。

青年部主任蔡蔡沐霖並預告，公投倒數18天，全國街講將會持續進行，另將針對各別題目規劃主題式的行動街講，還會推出「國務青到你家」限時專案，讓「國務青」走進台灣更多角落，誠懇說明「四個不同意」的內容。

副秘書長林鶴明受訪時則表示，在最重要的投票前一晚，將在北、高舉辦大型宣傳活動造勢衝票。民進黨主席、總統蔡英文也預計於下週三（8日）宣布，公投前「黃金週」以全國串連站路口、菜市場宣傳方式，進行最後衝刺。

林鶴明表示，近日民間所公布之4項公投民調，都是往「不同意」多於「同意」的方向發展，顯現情勢有所翻轉，目前對民進黨而言較有壓力的是美豬及三接議題。

最後黃金週會加強溝通、論述，除了既有黨系統組織，下週三宣布「總動員」後，會鼓勵並規劃讓全台的黨公職在路口、街口、菜市場這些地方掃街，這都是跨過同溫層、加強往外拓展的活動；執政縣市首長也規劃將「站路口」向民眾直接請託。

國民黨：民進黨用納稅錢洗腦人民反公投

國民黨今日早上則召開「為人民荷包把關！反對民進黨用納稅錢洗人民腦！」記者會，會中重批民進黨行政不中立、用公帑反公投。

立委陳玉珍表示，自從蔡英文總統下令公投大戰開打以來，民進黨編列5800萬宣傳公投；甚至毫不避諱使用公帑做行政不中立行為，比如行政院副院長沈榮津在參加泛公股漢翔公司主持的「F-16維修中心廠商聯誼會」時，竟公開宣傳「四個不同意」。

陳玉珍也舉例，僑委會11月與台商總會長舉行視訊會議，討論對台美經貿關係及台灣加入CPTPP的議題，委員長童振源會後於臉書提及，世界台商憂心禁萊豬進口，將阻礙台灣參與CPTPP。然而，視訊會議應是討論如何幫助中華民國加入CPTTP，童振源將議題導向「反萊豬公投」，台商「被表態」反萊豬，破壞台商總會成立28年「獨立自主、不涉入政治、不分藍綠」的傳統精神。

文傳會副主委鄭照新也指出，民進黨治理下的中油，公然違反行政中立、刊登廣告，宣傳藻礁公投不同意票。另外最近也在雜誌上，發現一篇文章以「美牛美豬一樣健康」配上肉品和美國國旗的照片，乍看是外國肉品商的廣告，結果仔細一看，竟是行政院的宣傳。

國民黨主席朱立倫日前就表示，民進黨動用府院黨各種資源，透過各種的方式，來製造很多假消息；國民黨推動的「反萊豬」和「公投綁大選」，以及民間推動「珍愛藻礁」和「重啟核四」，會全力協助跟支持。

國民黨接下來除了12日將和民間團體共同在凱道「大會師」之外，公投投票前夕，朱立倫也打算夜宿自由廣場，進行最後衝刺宣傳。

不過昨天台灣民意基金會董事長游盈隆指出，台灣民意基金會在民調時詢問民眾，「民進黨主張投『四個不同意』，請問您贊不贊成？」，結果有五成九的民眾表示「不贊成」；不過同樣的，對於國民黨「四個同意」的主張，也有五成五的民眾表示「不贊成」。

游盈隆認為，這代表年底四大公投的結果很可能介於四個同意與四個不同意間，這呈現出台灣公民的自主性，「沒有被兩大黨牽著鼻子走」。

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核稿編輯：翁世航