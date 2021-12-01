鮑爾鬆口通膨不是「暫時性」將加速縮減購債，拜登政府要查零售供應鏈是否造成物價上漲

美國聯準會（FED）正面臨新一輪的挑戰，全球掀起通貨膨脹聲浪，主席鮑爾（Jerome Powell）表示準備要加速撤回寬鬆貨幣政策，從而為明（2022）年上半年升息打開大門，而聯邦貿易委員會（FTC）要求包括亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）在內等零售業者，交出供應鏈相關資料，藉此調查供應鏈瓶頸，對抗通膨巨獸。

通貨膨脹為聯準會加快、縮減購債提供了理由

昨（30）日，鮑爾出席參議院聽證會表示，聯準會適宜於12月14至15日的會議上，考慮加速削減資產購買刺激計劃，他進一步強調通脹上升的金融風險已經增加。

本來外界預計聯準會即將著手對抗通膨，未料，上周在南非發現可能更具傳播性Omicron新冠病毒變異株後，美國經濟又面臨新變局。《華爾街日報》報導指出，聯準會，必須在「穩定通脹」和「緊張勞動力」等棘手的情況上做出相應政策。

自去（2020）年年底以來，全世界的工廠都遇到了短缺問題。在航運、物流的等領域陷入混亂，民眾對筆記本電腦、自行車等商品的需求激增，超出乎許多人的意料。由於商品、服務等需求持續強勁，今年10月的通膨率已經飆破5%（正常為2%）。

報導稱，再加上疫情接續爆發，許多美國人對於找工作始終保持觀望的態度，這樣的情況對聯準會帶來壓力，認為工資、物價壓力可能比最初預期的更頑固。

根據IHSMarkit對企業進行的調查，在美國和歐洲，強勁市場需求與供應短缺問題的疊加，已導致企業成本和售價加速上升。隨著企業繼續將價格漲幅轉嫁給客戶，以歐洲而言，物價創出近20年來最大漲幅。

隨著主要亞洲主要工廠陸續解封，最近幾周已有跡象顯示，供應瓶頸問題已經略有緩解，不過這股物價上漲的趨勢要發生逆轉，還言之過早。德國化工巨頭巴斯夫公司（BASF SE）的發言人指出：「目前還無法預見這種趨勢將在多大程度上穩定下來，以及這將對價格（物價）產生什麼影響」。

鮑爾強調，由於經濟強勁，考慮提前結束縮減購債是恰當的，也許可以提前幾個月。他對通膨問題表示，當初並無預測到供應面問題，這些情況不尋常，也相當複雜、解決難度很大。

鮑爾指出，能源價格上漲、租金上升和工資快速增長，都可能進一步導致通脹升高。過去聯準會曾不斷以「暫時性通膨」表述當前現況，但昨日已經放棄使用該詞彙。他強調：「現在可能是時候放棄這個詞，更清楚地闡明我們的意思。」

聯邦貿易委員會要查物價上漲問題，向亞馬遜、沃爾瑪等索取供應鏈資訊

隨著通貨膨脹風險逐漸升高，聯邦貿易委員會（FTC）發出新聞稿強調，正在向亞馬遜、寶潔（Procter & Gamble Co.）、沃爾瑪（Walmart Inc.）和其他零售商索取相關資料。

新聞稿稱，索取資料是有關這些公司，如何應對供應鏈干擾的作為，也一併了解過去行為是否導致反市場競爭、物價上漲。同時FTC強調，索取文件並不屬於任何執法行動。

其中，FTC要求這些公司詳細說明他們如何應，惡化運輸情況、訂單延遲和價格上漲受到影響的問題。FTC還希望了解，這些公司未來採取了什麼措施來解決問題，以及他們如何在商品短缺時，分配門店中的商品。

面對勞動力和供應短缺形勢未明朗，10月份美國小型企業主的樂觀情緒降至7個月來的最低點。美國獨立企業聯盟（National Federation of Independent Business）於11月9日調查顯示，無論任何企業都面臨二戰以來最嚴重的勞動力危機。

疫情期間脫離勞動力大軍的逾400萬人還沒有回來，儘管一些公司提供更高的薪酬，試圖填補大約1000萬個職位空缺，仍無法達成效果。經濟學家告訴《華爾街日報》，美國國會剛通過的約1兆美元基礎設施，支出有助於提高美國的效率，因其能為工人提供更大的流動性並改善貨物運輸效率。

中左翼智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的交通專家Adie Tomer表示：「從長遠來看，基礎設施法案應該會提高勞動生產率」。投資機構穆迪（(Moody's Analytics）預計，到2026年，該法將累計創造56.6萬個工作崗位，使美國就業總數提高三分之一個百分點。

不過持續增加的工作機會，似乎無法回應缺工的問題。《華爾街日報》報導指出，等待供應鏈問題得到解決，通膨就可以進一步趨緩；盼新的基礎建設法案，能在不會給經濟產能造成壓力的情況下吸收額外的負擔。

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核稿編輯：翁世航