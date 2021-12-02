大安區的房價可以住30年飯店，你願意花多少錢住「退休宅」？一圖看懂租金收費表

文：游筱燕

去年最美麗主持人白嘉莉回台定居，住在飯店逾一年，就有人試算，70多歲的白嘉莉，日後住飯店30年的費用，相當於台北市大安區房價，且飯店有服務、不用煩惱打掃、用餐、修繕等問題，帶來一種新的退休宅思考。

超高齡社會來了！退休宅需求，邁入快速成長期

潤福的住戶吳紫瑛，今年86歲，當年和丈夫賣掉台北市和平東路的房子，一住潤福就住了17年，「以前大家說我瘋了，現在都羨慕我能卡位進潤福。」吳紫瑛解釋，在潤福不用擔心倒垃圾、負擔房子各式開支和維修，先生往返醫院多年，半夜急診都有護理師陪同，「我敢說，郭台銘家的客廳都沒有我們大，首富再有錢也不可能請60幾名員工24小時服務，」退休老人宅才是趨勢。

台灣第一波退休宅流行潮始於於1990年代，1996年由潤泰集團所營運、興建的「潤福新象」；接著2005年台塑集團創立「長庚養生村」。20多年過去，也僅此知名的兩處退休宅順利營運下來，後續甚少再聽到大型投入的業者。

不過，從去年到今年，退休宅市場突然又熱絡起來。指標之一，長庚養生村主任戴興業證實，養生村當年的投資金額約80億元，多年來因市場接受度未如預期而虧損，但就在這兩年，隨著入住長輩逐漸增加，「目前960位住戶是打平，預計3年內住戶將成長至1200人，期許轉虧為盈。」整體社會對於老年住宅的接受度趨於開放。

台南去年10月開幕「俊傑館全齡養生宅」，原本是三新紡織廠房，後作為停車場多年，如今也投入退休宅行列。爾後，已知大企業規畫中的退休宅至少有兩案，像是聲寶準備攜手日本銀髮住宅業者，在新北市土城舊廠興建「橘色園區」，以及台糖預備在台南東區蓋的銀髮住宅，皆400戶起跳。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，台灣住宅發展從第一波的平房，第二波的五層樓公寓，第三波的電梯大樓，到後來第四波具有物管、服務、公設的大樓、豪宅興起，隨著台灣邁入老年社會，台灣房地產正式邁向第五波「健康地產」時代。也因看好老人商機，「未來除了新竹關西，也會在全台積極獵地，籌備第二個、第三個健康地產。」

Photo Credit: 財訊

退休想像大不同：高薪青壯族群，漸成商機引爆點

《財訊》與波仕特線上市調合作「退休宅認知與接受度」消費者線上調查，針對「退休之後，請問下列哪些是您理想的住居樣貌？（可複選）」，雖然仍有高達8成比率喜歡住在自己家，但第二順位是住在「提供生活機能服務的私人退休住宿機構」，達22.8%；14.8%選擇政府提供的老人住宅，想選擇私人的退休機構大於公營的。有趣的是，在白嘉莉的帶動下，也有7.1%的人想住飯店。

波仕特線上市調總監董彥欣分析，60歲是居住觀念轉變的分水嶺。60歲以上的人，喜歡熱鬧，較不願意自己獨居，寧可與子女同住，或是住在子女家附近。30至59歲的人，則較能接受與好友住，有較高的意願住在「提供生活機能服務的私人退休住宿機構」。

董彥欣分析，調查顯示，民眾的居住觀念由早期以家庭為主，比較傳統的風氣，漸漸轉變成以個人為主的務實思維。而公共交通方便、商業消費便利，及靠近醫院是住戶選擇退休宅的前3大重點。

總結來說，願意住在「提供生活機能服務的私人退休住宿機構」的受試者中，女性高於男性；50至59歲的意願最高，而60歲以上意願最低；北部人比中南部人高；年收入在100萬元以上者意願較高；接受繳交月費者，高於自購者。

隨著市場需求增加，觀察近年來北中南皆有退休宅推出，可歸納出三大趨勢。

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讓長者接觸人群：建設外部共生圈，促進青銀共居

趨勢ㄧ：青銀共居、共享時代來臨

推出「合勤共生宅」的合勤健康事業董事長李柏憲表示，共生宅裡提供不同服務的公司，在該空間中互相支援，飯店品牌「康茵行旅」，搭配在共生宅內，以無障礙設施的設計，來提供長、短租；同時成立彩色曼陀羅咖啡及73號手作烘焙坊，這些店鋪可對內對外營運。

另外將二、三樓空間規畫為市立圖書館東昇分館及民間日照中心，方便長者閱讀，有短暫失能狀態也能就近去日照中心。

而外部的共生圈，則從地方創生出發，由外圍客戶、社區居民自住宿或活動帶入，像是固定會有課程及會議場地空間外借，有時長者和鄰居皆能一起參與，腦力激盪、激發火花。

至於台中沙鹿的「好好園館」試圖建立一個青銀共居「好好安心家園」示範基地場域，找來附近多所大學的學生來陪老人聊天，另外也提供打工換宿，或是實習的機會。

Photo Credit: 財訊 台中合勤共生宅，有新興的創新模式，在1樓開設農夫市集、咖啡坊等銀髮族商店，對外營業

讓子女方便陪伴：增建類飯店、商場，探望父母像度假

趨勢二：更多元的住宿與服務模式

日勝生不老莊園是台灣第一個做如此大規模投資的退休宅，日勝生銀光計畫營運長蔡芳文指出，共建造六棟，其中含一棟類似飯店的規畫，也是首創，考慮到華人的孝道，可讓子女陪伴父母兩、三天，早上與父母一起早餐，下午一起逛北海岸，晚上各自回房及飯店住，「就不用趕著回程，長輩也不像是被遺棄。」

也由於平時社區住著800、900人，加上探視的親友可能就高達1000多人，可產生規模經濟，有利於經營餐廳、咖啡廳的生意，也能結合日勝生經營京站商場的經驗，打造來三芝旅遊的遊客成為必吃、必逛的新景點。

而如此多老人群聚，也正好提供一個實驗場域，像蔡芳文目前正在和工研院、老人醫學科等單位，請樂陶居老人提供意見，試驗出一套抗衰老研究；或是如何透過AI智慧與科技結合開創銀髮商機，不老莊園都會是很好的場域，研發出的產品、系統，甚至可以外銷海外。

Photo Credit: 財訊 亞洲健康智慧園區房內有跌倒偵測及地面求救鈴等貼心設計

Photo Credit: 財訊 退休宅的公設麻將室常常一位難求，長輩喜歡打牌話家常

長庚養生村的自助餐廳，菜色多樣，住戶可自行選擇是否搭伙

讓退休安心養生：溫泉、花卉療癒，郊區選擇更多

趨勢三：受限整體預算，郊區環境選擇更多

台灣房屋在新竹關西推出「亞洲健康智慧園區」，正對南山，視野遼闊，6000坪的基地主打溫泉、花卉療癒，儘管單戶售價上千萬元，開賣不久就售出逾9成。而日勝生則在北海岸新北三芝推出出售的「日初不老莊園」，以及出租的「三芝樂陶居」的退休宅，推出超過800戶，五個月就賣出100餘戶。

可以想像，未來你我都能活超過80歲，你想好退休要住哪兒了嗎？台灣在2020年人口正式轉向負成長，2025年台灣就進入超高齡社會，退休宅需求也將進入快速成長期。

Photo Credit: 財訊

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航