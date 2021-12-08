【四個公投的公民課】過去反對、現在同意就是「雙標仔」嗎？對議題的掌握度，可能導致立場大變

文：楊博安（台中二中公民與社會科老師）

2021年12月將舉行「反瘦肉精豬隻」、「遷建第三天然氣接收站」、「公投大選同時舉行」與「重啟核四」四項全國性公民投票案。在討論相關公投議題時，不時能看見「雙重標準」的質疑。

例如，有人質疑民進黨在2012年時非常反對台灣開放含有「萊克多巴胺」的豬肉，但在八年過後卻宣布開放。又或是2017年，民進黨主導《公民投票法》修法，明文規定「公投綁大選」，稱本次修正案是「人民作主，還權於民」的表現，但在2018年對執政黨不利的幾項公投案紛紛通過後，決定於2019年再度修正《公民投票法》，將「公投與大選脫勾」。這兩種行為，都被指稱是「雙標」。

而「雙標」一詞拿來攻擊對方通常效果拔群，畢竟這可以讓對方看起來像個立場不一的騙子。但，在民主討論的過程中，質疑或指責對方「立場轉變」是否為不同意對方觀點的充分理由呢？接下來筆者藉由和讀者們分享兩個在高中教學實務上帶領學生進行公共議題討論的案例，一起共同思考這個問題。

對議題的掌握度，可能導致立場大變

其中一個例子是學生在「探究與實作：公共議題與社會探究」課程中所提出的行動方案。這一門十二年國教課綱新增的選修課程，本校的課程規劃是讓學生從生活周遭挖崛值得改善或解決的公共議題，透過蒐集資料分析問題的現況與成因，以及掌握得以解決問題的權責單位，最後嘗試提出可行的改進方案，並擬定後續的行動計畫。

看起來複雜，但學生們現場做起來卻非常有趣。筆者學校的一組學生便以自身的困擾出發，比如若沒吃到午餐只剩下泡麵一種選擇、在福利社買到的早餐都已冷卻、冬天想喝熱飲暖身體⋯⋯希望能吃到熱騰騰食物的願望，設定了「爭取設置熱食部」這個主題。

但當他們開始蒐集其他學校的經驗、並且實際與校內的合作社溝通後，才發現熱食部的設置需要符合消防、衛生、建築法規等規範，且可能需要多餘的經費購買器材、聘請工作人員，甚至還可能造成午餐團膳招商不易，反而影響學生權益。而販賣微波食品、開放學生至校外購買等替代方案，也或多或少存在另外的問題。

最後，學生們嘗試提出「開放外訂」的方案，並以其他學校已在實行的方法持續與校方溝通。