江戶前壽司為什麼貴成這樣（一）：類似套餐的「おまかせ」點餐方式，如何成為主流？

這10年來的江戶前壽司與以前的有著極為明顯的變化，其中包括了おまかせ（omakase）的點餐方式變得理所當然、酒餚的比重大大地提高、能用お好み的方式點餐的店家減少、壽司店單價暴增、使用赤醋的舍利變得普遍等。

在這些變化之中，おまかせ的點餐方式不但是變得理所當然，甚至成了許多壽司屋不可憾動的唯一點餐方式。雖然おまかせ並非什麼新出現的點餐方式，但在過去，通常是先請師傅出幾道簡單兩、三樣酒餚後，就開始吃握壽司；然後吃握壽司的過程之中，如果又想吃點下酒菜，再和師傅追加酒餚。也就是說，雖然是おまかせ，但是顧客有著很高的點餐自由度。

與之相對，現在的おまかせ幾乎變成師傅給客人吃什麼，客人就照單全收的幾近套餐的型式。你與臨坐的客人出餐順序一樣，吃的東西也一模一樣，而且酒餚和壽司的比重也變得一樣，甚至於更多，而這種情形不管是在日本或是台灣，越新開的店就越為符合。

所謂的おまかせ，原本的意思是，讓壽司職人按照順序幫客人握製壽司。而以前比較常見的お好み（okonomi），則是按照客人自己的喜好來點壽司。

江戶時代的壽司是以屋台，也就是攤販的型式營業。一個壽司屋台的長度約為180公分，一次可以容納四、五位客人立食。而客人則是自己隨意地點幾貫壽司，迅速吃完之後，再把位子讓給下一位客人。這樣的習慣到了大正時代，壽司店由屋台轉變為店舖之後，也延續了下來。

現在去的壽司屋，客人多半不知道店家今天有哪些魚料。不過在以前的日本，鮪魚等鮨種的名稱，都會寫在店內牆上的木條上，讓客人看到當日的食材，然後再按照自己的喜好來點餐。

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至於おまかせ的誕生，則是在二戰之後，食材的流通方式更加便利，鮨種的種類也大大增加了之後。變得種類如此多元的鮨種，客人一方面益加地不容易記得各種魚的名稱；另一方面，隨著銀座與日本橋的高級壽司屋的增加，成了接待與聚餐的場所，お好み這種一個一個的點餐方式由於會不斷地打斷大家的交談。因此讓師傅決定適當的食材直接出餐的おまかせ的方式，就開始在壽司店滲透與擴散了。

1980年代後半的泡沫經濟時代，おまかせ變得更加普及。畢竟，如果是招待客戶或是聚餐，每個人點個幾貫握壽司，不到30分鐘就結束了的話，根本談不了什麼公事。

而且對於比較少上壽司店和對魚料不是那麼熟悉的的客人而言，おまかせ這種點餐方式是比較安心的。於是，到了2000年左右，日本的おまかせ與お好み就已經演變為各佔約5成，分庭抗禮的局面了。

日本酒與壽司的關係

壽司屋中酒餚比例的增加，自然是為用來下酒。不過，吃壽司配酒這樣的習慣是二戰之後才出現的。二戰之前，吃壽司是配茶的，而在壽司還是屋台型態的時代，更是完全不賣酒。

1953年「銀座すし屋の堪八」首先打造出會上酒餚的風格，還被美食家北大路魯山人在書中數落。一直到了1989年，位於東京四谷，由中澤圭二親方主理的「すし匠」，則是劃時代地開啟了酒餚與握壽司交替出菜的おまかせ。

雖然二戰後壽司屋開始賣酒了，也頂多只賣個兩、三種。而且冷酒就是「賀茂鶴」，熱燗就是「菊正宗」。在2002年一篇對銀座20間壽司屋的介紹裡，有賣「久保田」和「十四代」的店居然只有一間。

之所以會這樣，是因為當時的習慣是吃完壽司就離開，而不會在壽司屋中久坐。更何況，銀座不管是酒吧或是俱樂部都是雲屯霧集，想喝酒的話必是轉移戰場，自然就不會在店內久坐了。

後來，雖然這股焼酎熱潮逐漸淡去，但酒與壽司的結合已成不可逆之勢，只不過這時店裡的酒換成了日本酒。自此之後，壽司職人們與許多他們迄今才知道的酒藏和日本酒接觸的機會大增。這些壽司職人和過去比起來，也更加重視店裡的日本酒的美味程度。

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當おまかせ成為壽司店的主流後，日本酒在選擇上的考量也更多更廣。這是因為除了握壽司之後，還有刺身、珍味、燉煮類與燒烤類等的酒餚。如此多樣性的餐點，也增加了品飲日本酒的變化與多樣性。不過，正因為如此，餐點與酒喝起來合不合、搭不搭，也就更為明顯了。而且白飯很難配酒，但混合了鹽和醋的醋飯則不同，是吃了會讓人想喝酒的。

此外，由於釀酒的商家老闆「蔵元」（くらもと）的世代交替，也使得這10年來美味的日本酒大大地增加。繼承家業的許多年輕酒藏老闆，有的在大學就主修釀造學，有的甚至還念了釀造學研究所，有的則是曾經在不同的酒藏修業過，累積了關於釀酒的豐富知識和經驗。

在這種情況下，有越來越多了年輕藏元身兼釀酒工作的最高負責人「杜氏」（とうじ）。雖然因為年輕，在經驗上造成了他們的障礙；不過也因為他們有著年輕人挑戰新事物的精神，而開啟了日本酒更多的可能性。

像是有著400多年歷史，元和元年（1615）就開業山形縣的「高木酒造」（たかぎしゅぞう）第15代的高木顯統先生，原本唸的是東京農業大學農學部的釀造科，畢業後則在東京知名百貨工作。

直到平成五年（1993），他的父親高木辰五郎先生當選山形縣議會議員後，他才回到山形縣，接下了第15代的位子，也是現在的專務兼杜氏。在大學恩師穗坂賢教授的指導下，綜合了家傳釀酒技術，在隔年（1994）釀造出了被譽為改變日本酒時代的「十四代」（じゅうよんだい）。

愛知縣名古屋市的萬乗醸造，則是在寬正元年（1789）創業後一直只是個小酒藏。不過在其第14代藏元和老杜氏相繼病倒後，直第15代的年輕老闆久野九平治和擔任杜氏的佐藤彰洋共同在平成9年（1997）釀造並推出「醸し人九平次」後才一舉成名。

不過原本久野九平冶和曾是同班同學的朋友佐藤彰洋都不是做日本酒相關行業，久野九平治工作是模型製作與劇團團員，佐藤則是工程師。而「醸し人九平次」在2006年，還被巴黎的米其林三星餐廳Guy Savoy列入酒單。

另外一個例子，是三重縣木屋正酒造的「而今」。第代的藏元大西唯克先生原先的是從事乳業工作，他拜師於但馬杜氏，將其酒造的工法全面翻新，提昇酒質。於2005年推出「而今」這個品牌後，很快地就成為了入手困難的人氣日本酒。

對於這些年輕的藏元來說，以前那種單純的甘口、辛口的單純說法，已經不足以區分日本酒，而還必須加入包括了「酸味」、「旨味」、「餘韻」等的全新概念。他們所釀造和追求的日本酒，也不僅僅是喝起來好喝就好，而是要求每一款酒都有著各自獨特而鮮明的個性。

另一方面，隨著日本酒的進化，理解其魅力的壽司職人們，也變得會去摸索和研究能夠與不同日本酒搭配的酒餚。於是，除了原本以刺身為主的酒餚外，燉煮類、燒烤類、酒蒸類，以及清口的湯品與茶碗蒸等品項也增加了。

而且燒烤類不但不只有鹽燒，還採用了像是西京燒或幽庵燒等和食的技法。約末由2010年開始，壽司屋的酒餚種類開始急速地增加，就是由於日本酒與酒餚之間的搭配性的知識擴散使然。

雖然很難斷定到底是日本酒的增加造成了酒餚的增加，還是酒餚的增加造成了壽司屋中日本酒的多樣化。但若是有客人喝的是熱燗的話，自然是搭配溫熱的酒餚比較合。如此一來，客人就會和店家要求要吃點熟食。

在順應這種態勢的情形之下，除了適合以冷酒方式飲用的日本酒外，店家也會準備適合熱飲的日本酒。如此一來，一方面日本酒增加了，而相應用以搭配的酒餚也增加了。加上花工夫精心製作酒餚的店家成為話題，有著豐富酒餚與日本酒的店家也凝聚了人氣。久而久之，壽司屋的酒餚比例也就隨之提高了。

基本上，在おまかせ的前半部是以酒餚為主，讓後半場出握壽司前不會吃的過飽。現代おまかせ的型態，多為先出10種酒餚之後，再出10貫的握壽司。

「日本橋蛎殻町 すぎた」的板前杉田孝明，認為和壽司合的日本酒，必須喝起來俐落暢快，旨味不可太過強烈，而且要貼近醋飯的味道。杉田孝明的店裡常備的日本酒有30種，而從一開始搭配前菜的啤酒開始，從酒餚到握壽司結束的おまかせ中，他則是推薦了8款日本酒，分別是：

秋田縣福祿壽酒造的「純米吟釀・一白水成」；靜岡縣磯自慢酒造的「純米吟釀・山田錦磯自慢」；栃木縣せんきん的「クラシック仙禽・雄町2019」；秋田縣新政酒造的「貴釀酒・陽乃鳥」；福島縣廣木酒造的「特別純米・飛露喜」；奈良縣今西酒造的「純米大吟釀・山田錦・みむろ杉」；富山縣清都酒造的「純米酒・勝駒」；宮城縣平孝酒造的「日高見・超辛口純米酒」。

第一隻，秋田縣福祿壽酒造的「純米吟釀 一白水成」用以搭配前菜之後的刺身，口感柔和，並且可以略略嚐到米本身的甘甜味。而刺身之後的是味道稍微強烈一些的酒餚白子，這時則改為磯自慢的純米吟釀。

再接下來的酒餚，是甜味比較強的煮章魚和帶子蝦蛄，以クラシック仙禽・雄町 2019搭配之。而接下來的貴釀酒・陽乃鳥則是專門用來搭配鮟鱇魚肝，二者之間在甘味上有著絕妙的加乘效果。特別純米・飛露喜和油脂豐富的烤紅喉，或是香氣十足的烤白帶魚，都是一拍即合。

在進入握壽司後，打頭陣的是純米大吟釀・山田錦・みむろ杉，是完全不會妨礙的壽司整體味道的一隻酒。壽司上到中段的時候，上場的純米酒・勝駒入口柔和，但味道會在口中擴散開來。接下來一直到最後，則由日高見・超辛口純米酒坐鎮，因為它鎮得住亮皮魚和鮪魚這些味道強烈的壽司。

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本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航