【四個公投的公民課】選舉「投廢票」是一種意見表達，但用在公投上可能與你想的不一樣

下個月即將迎來公投法修法後，第一次與選舉脫鉤的公民投票。隨著各政黨的表態，公投也開始被媒體渲染成宛如是另一場選舉。也因此，有些人開始對公投產生煩膩感，甚至想以「投廢票」來表達自己對公投的不認同。那麼，「投廢票是否也是一種意見表達呢？」有沒有想過，你以為的廢票跟實際投廢票的意義是不一樣的⋯⋯

我們需要了解公投不是選舉。

大家所熟悉的公職選舉，是一個民眾授權的程序，透過選舉機制，挑選出某個黨或某個人來代表選民行使政治方面的權利。因此在選舉過程，會有許多「候選人」出現，爭取選民的認同，希望能跨過當選門檻。

從選民來看，就是用選票「挑選」哪一個人能夠代表自己。在「多人選一人」的情境下，確實會有些人故意投下「廢票」，表達對所有候選人的不認同。

特別是在只存在一個候選人的「同額競選」的時候，由於沒有「不同意」的選項，因此「廢票」所傳達出來的「不滿意」的訊息，會更為清楚。例如2018年時，雲林縣麥寮鄉長選舉就發生過同額競選，但廢票數比當選票數還高出將近一倍的情況。

公投是民眾對「單一公投主文」表達「同意或不同意」，不存在多個方案選一個的情境。因此，當你想投下廢票表達不認同時，必須先自問「你想對什麼表達不認同」？ 是對公投提案人的說法表達不認同？ 是對政府的回應表達不認同？ 還是對公投程序表達不認同？

我們就以第三天然氣接收站（下稱三接）公投為例，來談談「不認同」的表達方式。

公投提案人訴求三接應從現有的場址，遷離出大潭海岸，以保護藻礁。隨後經濟部則在兼顧「以氣減煤減空污」與「保護藻礁」這兩個目標下，提出「接收站外推方案」的新案來替代舊案，並且將外推方案送至環保署做環評審查。而11月16日藻礁公投聯盟與國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨立委，共同召開記者會，重申三接必須遷離，以及提出「遷移到台北港」作為選項。

從這短短的敘述當中，可以看到媒體上出現了數個選項：

方案1：三接遷離大潭 方案2：三接遷離大潭，去台北港 方案3：經濟部提出的三接外推方案 方案4：位在原址的舊方案（方案4已經受到經濟部改採方案3而停止）

目前剩下三個方案在網路與媒體上討論不止，但這不意味著我們有三個選項可以選擇，仍只有「同意」與「不同意」可以蓋章。那我們該如何表達立場呢？ 這時必須回到三接公投主文來看。

主文：「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」

從這段來說，三接公投就只是對「方案1：三接遷離大潭」表達同意或不同意。倘若你認為「藻礁保護應優先於天然氣取代燃煤的期程，且同時認為保護藻礁最好的方法就是不該有任何人工物」，那就是投下同意票。

倘若你認為「藻礁保護與減煤減空污必須同時兼顧考慮，而且保護藻礁的方式還可以進一步在科學基礎上討論」，代表著不論你是支持方案3：三接外推、方案4：舊方案，甚至是支持搭配在海上的浮動式天然氣接收站（FSRUs），你的投票選擇就只有投下「不同意票」。

比較特別的是方案2。倘若你認為「因為有台北港可以做替代，所以應該離開大潭」。在你的思考判斷中，是將替代選項是否有可行性來當作前提的話。則需要先考慮到台北港替代可行性不高，而且台北港也不在投票選項當中。

為什麼我不論支持哪一個方案，都只能投不同意票呢？

因為依據現行公投門檻的規定： 只要同意票高於不同意票，且同意票票數超過投票權人人數的25%，這個公投就算通過。而公投的設計就是只針對「單一方案」來表達同意與否。至於其他方案，則不在投票的範圍內。因此只要公投主文不是你的首選，那就只有積極表達「不同意」，才能反映出你的偏好主張。

Photo Credit: 人本教育札記

手中神聖的一票所代表的不同意義

因此投廢票的行為就會變得相當難以理解。我們來試想幾個情境：