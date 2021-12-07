《翻轉你的數學腦》：2016年美國大選民調並未錯得離譜，更是1936年以來最準的一次

文：斯蒂芬・布伊斯曼（Stefan Buijsman）

把握不確定性

不需要詢問每一個人

選舉民調已經存在有段日子了。一個多世紀以來，我們就已經有了數學工具，不需要一一詢問，就可以預測整體選民的投票傾向。

實際上，這個想法相當簡單。設想你想知道認為川普適任的人占多少比例。例如，這可能是人口的40％。要知道這點，你不需要一一詢問每一個人對他的看法，那樣做太過繁瑣了。民調背後的想法是只需要隨機抽取，所以你就只需要調查一小群人。如果每個人被抽中到那一小群中的機會都一樣，那麼照樣會有40％的機會在小群中有人認為川普適任。

換句話說，那一小群人相當好的反映了全國人民的想法。

數學用在民調主要是用來計算其可靠性。你可能選擇隨機抽樣的樣本，結果仍然只抽樣到川粉。抽樣的人群愈多，出現那種情況的機率愈小，結果會愈準確。這是說如果所有事項都正常進行的話，因為要做到真正的隨機挑選是很困難的事。

以1936年美國的總統大選為例，那時候美國正處在大蕭條的尾聲，需要做出很多嚴肅的經濟決策。每個人都想知道民主黨的小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）和共和黨的蘭登（Alf Landon）哪一個會贏。當時深具影響力的週刊《文學文摘》（The Literary Digest），決定對它1000萬的訂戶進行一次民調。這差不多是當時人口總數1萬2500萬的百分之10。這1000萬人中有240萬人參加了民調。

雜誌社隨即發布了這項重大民意調查的結果。他們預測蘭登會以57.1％的機率贏得大選。然而大選結果證明《文摘》的民調完全錯誤，羅斯福以60.1％的得票率取得壓倒性勝利，蘭登只得到36.5％的選票。出了什麼問題？儘管民調的範圍十分廣泛，抽樣卻並非真正的隨機。

《文摘》樣本的取得是根據電話簿、訂戶以及俱樂部與協會的會員名冊。在大蕭條時代只有富人才能負擔得起電話、訂閱雜誌及會費，而且他們也比較可能投給共和黨，《文摘》抽樣的人多數會投給蘭登。

近來，我們還不曾看過如此規模的慘敗——2016年美國大選的民意調查，完全錯誤，專家預測希拉蕊有70％到99％的機會贏得大選。然而，聽起來或許很奇怪，2016年的民意調查卻是1936年以來最準確的一次，它實際上並不像看起來的那麼離譜。

拋開希拉蕊贏得大選的機會，民調顯示希拉蕊得到46.8％的選票，川普得到百分之43.6％。重要的是其間的差異，相差只有3％。最終的結果，希拉蕊得到48.2％的選票，川普得到46.1％。實際選票的差距比預測的略小，只有2.1％。民調正確地預測了柯林頓得到的選票比川普的多。但由於美國選舉制度的本質，川普才得以進入白宮。

總而言之，有三件事情出錯。首先，抽樣並非全然隨機。民意調查隨著時間逐漸改善，然而受過大學教育的人要比沒有的人更願意回應民調，由於這些人更傾向投給希拉蕊，民調錯過了相當大部分的川普選民。就像1936年一樣，要將貧窮及低學歷的選民納入民調，相當困難。

其次，要在讓川普得勝的那幾州進行可靠的民調相當困難。根據民調，賓夕法尼亞州、威斯康辛州及佛羅里達州會投給希拉蕊，他們過去都是這麼投票的。然而2016年，這三州有很多人直到選前一週都還不知道他們會投給誰，幾乎所有這些搖擺州的選民最終都投給了川普。任何一項民意調查都無法預測這件事，選民自己在民調時也不知道這點。

第三，有些人根本不說他們想投給川普，我們不知道他們是否還未決定或者羞於承認。事實就是民調機構經常可以從希拉蕊的選民得到明確的答案。這也不是民調機構的錯，當人們回答問卷時，你無法強迫他們誠實作答。民調中真正的錯誤在於樣本中的教育程度不平衡，其他的因素只是在後來才變得清晰起來。真正出錯的是他們沒能預見賓夕法尼亞州、威斯康辛州及佛羅里達州的轉變。其餘的，他們都對了。

這些例子說明，統計數據並不總能完美呈現我們周遭的世界。即使精確地進行民意調查，也常會出錯。平均值可能會誤導，而完全無關的事物可能有緊密的相關性。這就是為什麼懂點統計學是有用的：知道平均值是如何得出，或意識到相關性只不過說兩個圖看起來相像而已。統計數據可能誤導我們，然而也可以非常有用。

我們看到統計可以用來計算當你檢驗為陽性時，實際上得到癌症的機率。而這個機率可比你沒有計算時所想的要低多了。這麼一來，統計能讓你更好地掌握不確定性。其他的數據，例如平均，對鉅量訊息快速地給出了概觀；它們幫你總結，但並不能完美的顯示情況。我們沒有時間來做這些事，例如，我們無法閱讀所有關於經濟的訊息，那麼幾個平均數讓我們對情況的好壞有了概念，這樣更為有用。

了解這方面的數學是不是很重要？就像微積分，日常生活中你或許不需要親身使用，然而，懂一點這方面的知識很有用。畢竟，我們知道的很多訊息都來自民調及統計數據，它們可能以各種方式誤導我們。檢察總長賽申斯巧妙地利用統計數據，使他的同胞對於國家的安全狀況產生了扭曲的印象。民意調查可能出錯，或許出於偶然，或許出於有意，就看樣本如何抽取。實際上，所有的科學研究都用到統計，以決定實驗結果是否只是巧合。

統計就以這種方式對我們生活產生了極大影響。什麼對你的孩子最好？如何保持健康？下一場選舉的結果如何？什麼造成霍亂流行？還有，電腦如何理解影像的內容？你的電子郵件供應商如何知道哪些郵件是垃圾郵件？只要我們必須處理大量的數據，就會利用統計來理解它們。

到現在為止，這是分析所有訊息的最佳方法，這就是為什麼統計對我們的生活有極大，而且不斷擴張的影響力。你所讀到的每一則數據背後，都牽涉到統計計算。想一想你有多經常在媒體中聽到或看到平均值或百分比，統計數據不是你應該毫不質疑就接受的事實；它們來自某處，如果你知道那則訊息是如何算出來的，又會出什麼錯，你就能以更嚴格的眼光來審視它。

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書籍介紹

本文摘錄自《翻轉你的數學腦：數學如何改變我們的生活》，時報文化出版

作者：斯蒂芬・布伊斯曼（Stefan Buijsman）

譯者：胡守仁

YOUR BRAIN+MATH＞YOUR BRAIN-MATH

寫給每個人的數學讀本，

不管你是喜歡還是厭惡數學，都不能錯過這本書！

數學奇才布伊斯曼帶領讀者穿越歷史，

從兩河文明、古埃及、中國到現代，

聽數學說精彩的故事，

看數學如何改變我們的生活。

改變世界對數學思考方式的奇才，

不用公式、不教計算，

用生動的故事轉變你對數字與數學的思維方式。

正常的情況下，很多人都盡量逃避數學，即便我們都知道數學很重要。

數學究竟如何影響我們的生活，微積分、圖論、統計學跟我們有什麼關係，大家又為什麼要在學校學那麼多公式，這答案卻沒有多少人知道。

斯蒂芬・布伊斯曼在20歲獲得博士學位後，已成為最受歡迎的數學教育專家之一。他在本書中帶著讀者橫跨數千年，踏上環遊世界的旅程，探訪那些對數學有著全然不同概念的傳統社會、原始部落，讓大家知曉不同數學領域意想不到的起源，以及數學有什麼用。

布伊斯曼在幽默風趣的敘述中讓我們看到數學的重要性，並以簡單易懂的方式讓我們理解微積分如何應用在自動駕駛、自動溫控，還有圖論如何讓Google 地圖與Netflix越來越好用，以及大數據年代，統計學如何動搖我們的認知……幫助人們比以往任何時候，對數學能有更好的掌握，並深刻感受對數學有更好的理解可以讓我們更了解這個世界。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航