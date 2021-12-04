【小說】艾莉絲孟若〈半個葡萄柚〉選摘：中學生活危機四伏，每個人隨時都有可能遭到羞辱

文：艾莉絲．孟若（Alice Munro）

半個葡萄柚

玫瑰參加升學考試，跨過橋，進入中學就讀。

教室牆上有四面乾淨大窗，以及嶄新的日光燈。這堂是健康輔導課、一項新計畫。男女混班上課直至聖誕節，屆時他們將分班繼續家政課程。健康輔導課的老師年輕樂觀，穿著時髦紅色套裝，傘狀下襬蓋住臀部。她上下走動，穿梭於各排課桌椅之間，要大家說說早餐吃了什麼，看看他們是否遵守「加拿大飲食指南」。

城鄉差距當下顯而易見。

「炸馬鈴薯。」

「麵包和玉米糖漿。」

「茶和麥片粥。」

「茶和麵包。」

「茶、煎蛋、醃豬胛肉。」

「葡萄乾派。」

教室裡響起些許笑聲，老師擺出譴責的表情，但徒勞無功。她走到班上的城市區。教室自動維持著一種粗略的分隔，城市區的學生說，早餐吃了橘子果醬吐司、培根、蛋、玉米片，甚至鬆餅淋糖漿，其中幾人說喝了柳橙汁。

玫瑰坐在城市區其中一排的後方座位，西漢拉第的代表只有她，她極切地想背棄出身的地區，結交城市區的學生，並加入那些超然的鬆餅—咖啡族群以及家中設有早餐用餐區且見多識廣的同學。

她放膽回答：「半個葡萄柚。」這個答案是其他人始料未及的。

事實上，芙蘿認為，早餐吃葡萄柚跟喝香檳一樣糟糕，她的店裡甚至沒賣葡萄柚。他們很少吃新鮮水果，頂多吃一些長了黑斑的香蕉及外表不起眼的小柳橙。芙蘿和許多鄉下人一樣，認為沒煮熟的食物對胃不好。他們早餐也喝茶和麥片粥，夏天則改吃脆米香 。夏日第一個早晨的脆米香輕如花粉，撒入碗裡時散發歡樂氣息，振奮人心，就像雪融後的第一天，不必穿防水鞋便可走在堅硬的路面上，或是一敞開大門，便可迎接冬霜與夏蠅之間短暫美好春日的第一天。

玫瑰因為想出「葡萄柚」這個答案以及大膽卻自然地脫口而出顯得沾沾自喜。儘管她在學校沉默不語，嗓音卻總是乾啞，心臟像顆球怦怦地跳，幾乎是卡在喉嚨，汗水溼透上衣，以致緊貼著手臂。她焦慮不安。

幾天後，她正步行過橋回家，此時聽見有人大喊，對方不是喊她的名字，但她知道那在叫她，因此她放輕踏在木板上的步伐，凝神細聽。那聲音似乎從下方傳來，雖然她低頭透過縫隙往下看，卻只見到湍流。一定有人躲在橋樁旁。那聲音流露著嚮往，並掩飾得極為巧妙，她無法判斷對方是男孩或女孩。

「半個葡萄柚！」

此後經年，她不時會聽見那人從小巷或暗窗大喊，她從未向他人透露聽見那聲音，但一聽見那聲音，她必須立刻擦臉，抹去上唇的小水珠。人們總會因為矯揉造作而冒汗。

這還不算最糟。中學生活危機四伏，在光天化日下，任何事都逃不過他人的眼睛，每個人隨時都有可能遭到羞辱。玫瑰可能就是遺失那片「靠得住」衛生棉的人，那也可能是某個鄉下女孩弄丟的，她將衛生棉放在口袋或夾在筆記本內頁，當天稍晚會用到。住得遠的人很可能這麼做，玫瑰就是如此。女廁有一部「靠得住」衛生棉自動販賣機，但裡頭總是空空如也。它會吃掉一角硬幣，卻不會吐出任何東西。有件事眾人皆知：兩個鄉下女孩約好一起在午餐時間找工友，請他補滿自動販賣機，也只是徒勞。

「妳們哪一個需要衛生棉？」經他這麼一問，她們當下落荒而逃，還說他在樓梯下方的房間有張骯髒的舊沙發和一具貓咪的骨骸。她們發誓所言不虛。

那片「靠得住」衛生棉一定是掉到地上，或許落在衣帽間，然後某人撿起後，再伺機放進大禮堂的獎盃展示櫃裡，因而引起眾人注意。經過折疊與攜帶，衛生棉看起來不再嶄新，表面受到磨損，由此可以想像它貼著身體而變得溫暖。天大的恥辱。朝會時，校長提到，出現一個噁心的東西，他矢言要揪出、揭發、鞭打、開除肇事者。學校的所有女孩都說不知情，各種猜測紛紛出現。玫瑰深恐自己可能就是那片衛生棉的失主，以至於當最後矛頭指向一名身材魁梧、鬱鬱寡歡的鄉下女孩時，玫瑰簡直如釋重負。女孩名喚穆莉爾．梅森，穿著人造纖維的居家服上學，渾身散發著狐臭。

如今，男孩會跟在她背後大喊：「穆莉爾，今天妳包衛生棉了嗎？」

「如果我是穆莉爾，我會想自殺。」玫瑰聽見某個高年級女生在樓梯間對另一個女同學這麼說。「我一定會自殺。」她的語氣並非同情，而是不耐。

每天玫瑰回家後，她會把學校發生的事一五一十地告訴芙蘿。芙蘿很喜歡「靠得住」衛生棉事件，她會詢問最新進展。芙蘿從未聽過半個葡萄柚的事，玫瑰絕對不會提起自己屈居下風或牽扯在內的事。玫瑰和芙蘿不約而同認定，別人才會傻得落入陷阱。玫瑰一離開學校，走過橋，就搖身一變成為說故事的人，這番改變極為顯著：她不再戰戰兢兢，而是嗓門多疑且尖銳，穿著紅黃格紋裙扭腰擺臀，略顯一絲趾高氣昂。

芙蘿和玫瑰的角色已互換。現在玫瑰才是把故事帶回家的人，而芙蘿知道每個出場人物的姓名，一逕地等著聽故事。

豪斯．尼克森、戴爾．費布里奇、藍特．切斯特頓、佛羅倫斯．多迪、雪莉．皮克林、露比．卡魯瑟斯。芙蘿每天都等著聽他們的事，還稱他們是「活寶」。

「嗯，今天那幾個活寶又做了什麼蠢事嗎？」

她們會坐在廚房聊天，通往雜貨店的門大敞，如果客人上門，她們才看得見；樓梯口的門也打開來，倘若玫瑰臥病在床的爸爸大喊，她們也聽得到。芙蘿會煮咖啡，或吩咐玫瑰從冷藏箱拿出幾罐可樂。

玫瑰帶回家的故事大致如下：

露比．卡魯瑟斯個性淫蕩，一頭紅髮，嚴重鬥雞眼（以前的人根本不在意鬥雞眼或外斜視，更別說牙齒重疊或暴牙，至少鄉下和西漢拉第這類地方正是如此，這是過去和現在的其中一個巨大差異。）露比為經營五金生意的布萊恩茲家工作，她幫忙做家事換取食宿，他們不在家時，她就幫忙看家。而他們經常不在，或者出門看賽馬、曲棍球賽，或者前往美國佛羅里達州。有一次，她獨自在家時，戴爾．費布里奇、豪斯．尼克森、藍特．切斯特頓這三個男孩去找她。

芙蘿插嘴道：「看看他們能撈到什麼好處。」同時，她抬頭望向天花板，然後要玫瑰放低音量；她爸爸無法容忍這種故事。

戴爾英俊又自大，但不太聰明。他說自己會先進屋說服露比跟他做那檔事，如果他有辦法說服她跟他們三人上床，他也會開口的。而他不知道的是，豪斯早就和露比約好在陽臺下方幽會。

「裡面可能有蜘蛛，但我想他們不在意吧。」芙蘿補充道。

當戴爾在黑暗的屋裡四處摸索、尋找露比，露比和豪斯正在陽臺下方。整個計畫裡，藍特負責坐在陽臺的階梯上把風，他必定專注聽著肉體撞擊聲及喘息聲。

片刻後，豪斯爬了出來。他說要進屋找戴爾，不是為了讓他知道實情，而是看看這個惡作劇進行得如何，對豪斯而言，這可是此事最重要的部分。他發現戴爾在食品儲藏室偷吃棉花糖，於是說今天不屑上露比，他要回家了。

同時間，藍特爬進陽臺下方，上了露比。

「天啊！」芙蘿驚呼。

接著豪斯走到屋外。藍特和露比都聽見頭頂傳來豪斯正走在陽臺上的聲響。露比問：那是誰？藍特說：喔，那只是豪斯．尼克森。露比說：那你究竟是誰？

天啊！

玫瑰懶得說完故事。後來露比的心情跌落谷底，她坐在陽臺的階梯上，衣服和頭髮沾滿陽臺底下的泥土。她拒絕抽根菸或共享一包杯子蛋糕（事到如今，可能都被壓扁了），那是藍特從放學後打工的雜貨店裡偷來的。他們調侃她，要她告訴他們怎麼回事，最後她說：

「我想我有權利知道自己跟誰做了那檔事。」

芙蘿富於哲理地說：「她活該。」其他人也這麼認為。很多人一旦誤拿露比的東西，尤其是運動衣或慢跑鞋，都會立刻去洗手，以免得性病。

玫瑰的父親在樓上一陣狂咳。陣陣咳嗽讓人絕望，但她們已漸漸習慣。芙蘿起身到樓梯下細聽，直到咳嗽聲停止。

「那些藥對他完全無效，那醫師連個絆創貼也不會貼。」她說著，最終她還是把玫瑰父親的病痛怪在藥物及醫生頭上。

「如果妳隨便跟男生做那檔事，妳就完蛋了。我是說真的。」她緊接著說，玫瑰頓時氣得臉脹紅了起來，她說自己寧死也不願那麼做。

「但願如此。」

書籍介紹

本文摘錄自《妳以為妳是誰（二版）》，木馬文化出版

作者：艾莉絲．孟若（Alice Munro）

譯者：廖綉玉

「妳說得對，那裡是垃圾場，妳一定很慶幸能擺脫那裡。」

玫瑰當下覺得，他不該說這種話。

十篇故事交織出一名女人的一生

短篇小說大師 艾莉絲．孟若既溫柔又殘酷的窺視

「在我拜讀過的所有小說家之中，她是最野蠻的，同時也是最溫柔的、誠實及最敏銳的。」——傑佛瑞・尤金尼茲

西漢拉第，貧困的小鎮，玫瑰一家人生活在這裡。芙蘿是玫瑰的繼母，經營著一間雜貨店，她打扮老氣，用過往的經歷與鎮上傳言警惕著玫瑰外頭世界的危險，不過當玫瑰開始上學，她們的角色已然互換。現在玫瑰才是把故事帶回家的人。

一次當學校老師在學校調查同學們早餐吃的是什麼的時候，玫瑰不假思索地說道：「半個葡萄柚！」這個答案是他人始料未及的。玫瑰以為如此便能假裝自己是來自城市區的孩子，藉以與他們結交朋友。當然這是謊言，她們家根本沒有葡萄柚，這答案也遭人嘲笑。

帶著質問、懷疑、嘲諷，似乎所有人都認為她必須學會這個教訓：

「妳以為妳是誰？」

但希望活得幸福就是自命不凡嗎？。

孟若以十篇小說探究了一名女人在不同時刻的人生心境，從女孩到青少年、成年到逐漸老去，歷經離家、情欲、事業、婚姻、事業、成為母親、離婚，可以說是寫盡了女性在一生中可能面對到的難題。當主角玫瑰離開了漢拉第，那個總是與繼母芙蘿爭吵的家，她該如何拿從這小鎮學到的一切，去面對一個更兇險、充滿複雜道路的世界？到頭來，她只是希望能擁有那種勇氣與力量——成為自己喜歡的模樣。

Photo Credit: 木馬文化

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航