有人希望核二、核三廠延役，這其實是一廂情願、昧於事實的願望

文：謝蓓宜（環境法律人協會代理秘書長）

越接近年底公投，社會上對於核電存廢的討論越加熱絡，雖然核四重啟的公投第17案和核電廠是否延役一點關係都沒有，但是許多擔憂缺電而支持核四重啟的人，也希望運轉中的核二、核三廠可以延役，但這其實是一廂情願、昧於事實的願望，並不符合實際情況。

根據《核子反應器設施管制法》，核電廠運轉執照到期，如果沒有依照法律規定的期限，申請延役，那就不能繼續運轉。延役的詳細規定見於《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》，行政院原子能委員會（以下簡稱原能會）規定台電必須要在執照到期前五至15年提出申請。

也就是說，若核電廠機組的運轉執照在2020年到期，台電至少要在2015年就提出延役的申請，才合乎現行法律的規定。

延役審查超過五年，趕不上即將到期的執照

目前台灣三座核電廠，核一廠早在2019年取得除役許可，已經進入除役程序，並拆除二號機聯外電塔，不可能重新啟動發電，所以核一廠目前已經沒有發出任何一度電。而核二廠一號機早已因為燃料池爆滿而無法繼續運轉，二號機將於2023年3月14日運轉執照到期，核三廠兩部機組則分別在2024年、2025年運轉執照到期。

迄今為止，三座核電廠中，台電除了曾經為核一廠申請過延役外，所有的核電廠機組都不曾提出過申請。

核一廠曾經在2009年向原能會申請過延役，雖然最後台電自行於2016年申請停止，但扣掉中間因福島核災而暫停審查的兩年，原能會光是審查核一廠是否適合延役，就花了不只五年，審查的項目包山包海，更不用說最後根本沒有完成審查，實際上所需的時間，必然超過五年。

即使核三廠從今天此時此刻就申請延役，也不可能在運轉執照到期之前就通過審查。更不用說尚未完工的核四廠，必須要花費7+N年以上的時間，重新取得建照、重做環評、重新組成團隊、重新興建、進行安全評估、測試，這之中的每一項，都不是彈個手指就能完成的工項。

成本日漸增加、核安疑慮不減，避免核電風險已是社會共識

侯友宜和朱立倫都曾經公開聲明「沒有核安沒有核電」，說明避免核電風險是社會共識，但擔任國民黨黨主席的朱立倫現在卻立場反覆，竟要民眾同意重啟目前根本不安全的核四，和反對重啟的侯友宜市長、林姿妙市長不同調，誰才是真正為民眾著想的人，高下立見。

地球公民基金會製圖提供

核電興建曠日廢時且成本日益增加，無法跟上台灣能源轉型的腳步。

與其抱著核電，不切實際地將它當成一種永久都能使用的能源，我們更應該好好正視核能發電本身的限制：零件老化的風險、過時的技術、持續增加的成本，並且仔細想想，台灣究竟能否承受核災發生的成本，依美國標準，若核四發生核災，我們是否有能力撤離核電廠周圍80公里範圍內的836萬人？

歸根究底，我們不該抱著核電的美好泡泡，繼續讓台灣社會處於能源爭議的空轉狀態，對公投第17案說不，才是能夠讓台灣社會前進的正確路徑。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航