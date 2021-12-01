蘋果iPhone 13系列暢銷，Q3重回全球手機市占率第2，睽違6年重返中國市場龍頭

蘋果在iPhone 13系列暢銷下，第三季手機出貨達5150萬支，季增20.8%，重回全球手機市占率第2名，三星（Samsung）蟬聯第1。其中蘋果在中國市場戰功豐碩，10月智慧手機市場出貨量月增46%，擠下本土品牌小米（Xiaomi）、Vivo與榮耀（‎Honor），以市占率22%重新站上中國手機第1的寶座，為6年來首見。

小米衰退幅度大，全球市場退居第3、中國則名列第4

根據CINNO Research的報告顯示，10月中國手機市場蘋果銷量登頂，助攻蘋果搶下全球市占第2的位置，而除榮耀（‎Honor）外，中國生產手機廠商，相較於同期均有不同幅度的下跌，其中又以小米降幅最大。

數據指出，就中國市場而言蘋果iPhone 13系列在上市當月，便帶動月增32.5%，相較於去年同期達到43.6%；而來到10月，其銷量數目進一步大躍升，達到了650萬台，出貨量月增46%。雖然整體上iPhone 13系列並未帶來較大的革命性變化，但是其起售價格有所降低，整體價格下降，使民眾更容易入手，銷量爆棚。

在中國品牌手機方面，榮耀手機歷經從華為獨立後的低潮後，在中國市場倒吃甘蔗超越小米手機的銷量，成為該市場近來唯一出貨成長的廠商；而小米則表現不佳。中國媒體《新浪財經》報導指出，由於小米下半年推出的新機競爭力較弱，顯然無法和其他對手抗衡。

報導稱，小米如同過山車般大起大落。早些時候，小米公布第二季度財報，成績太過於亮眼，無論營收、盈餘均創下歷史新高。其中，更令其創辦人雷軍激動不已的是，小米手機市占率居然「擠身全球第2位」。

雷軍當時於演講中忍不住說：「是一個天大的好消息，我們都非常激動，」於是他又矢言，小米將在3年內拿下全球第1的寶位，尤其在中國市場節節敗退的情況下，如今看來難度可能非常大。

然而，小米「這幾個月」的各項數據每下愈況，直到連中國市場也被榮耀所超越，回到了第4的位置。而根據11月23日，小米最新公布的202年第三季度財報顯示，該季營收和淨利，則分別下降了11.1%和18.1%。

小米受到中國市場拖累，在第三季公布的全球的市占率為13.5%，在各大手機品牌中，全球排名落於第3；相較於前季的16.7%排名第2，成績明顯下降許多。對此小米集團總裁王翔就直言「小米第三季度市占率下降，與iPhone13表現強勢有關」。

蘋果強佔中國手機市場，研究員：在座沒一個能打的

「我不是針對誰，在座的（中國手機）沒有一個能打的。」中國產業研究員李孟對於蘋果強佔中國市場感到痛心，他說這是繼2015年12月以来，蘋果又再一次攻佔中國手機市場。

李孟表示，蘋果在中國的起售價格降低了，但是在配置上還是新增了電影追焦功能，這個技術相較於中國手機來說，具有相當優勢。他說就連身邊朋友想要換手機，無論是要一台人民幣4500的價位（約新台幣2萬）、抑或是追求拍照、性能的手機，他內心建議都是iPhone。

他進一步強調，中國手機要搶回市占率必須從外觀、電池上著手，回歸最底層的本質需求；以及晶片、系統的技術突破，才能挽救中國民眾的信心。

李孟強調，雖然中國手機相機功能配置很高，但該要考慮的是實質的功能，例如大光圈應用等。他甚至不諱言指出，中國玩攝影的愛好者（拍抖音等短視頻），都偏向選擇iPhone。

李孟再三重申：「放下尊嚴、放下執著，」可以在策略上學習iPhone。他強調，一年只推出一款旗艦產品，徹徹底底做好系統，做好設備，做好基礎優化才是正確的策略。

隨著蘋果在手機市場持續站穩腳步，《彭博社》的記者Mark Gurman報導指出，蘋果計劃於明（2022）年推出首款AR裝置，但並不會立刻發售，可能跟初代iPhone、iPad或Apple Watch一樣，在一場發布會中亮相後，再一段長時間才正式上市。

著名蘋果分析師郭明錤對此分析，蘋果將於2022年第四季度推出新款AR頭戴設備，它擁有與Mac相同計算能力的處理器，其晶片設計將是蘋果AR頭盔與競爭對手最顯著的區別。

展望手機後市，研究調查機構TrendForce認為，全球市場觀察重點除了疫情發展是否進一步削弱需求外，國際間的政治角力、晶圓代工產能分配與全球通膨危機，也可能對市場需求產生衝擊。

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核稿編輯：翁世航