【四個公投的公民課】煽動恐懼、破壞施政、製造民怨，在野黨如何操縱公投成為得利工具？

前（2019）年1月，彰化田尾南曾村架基地台，鄉長、村長號召村民舉布條抗議；去年5月，彰化和美柑井里村民認為基地台導致十多人罹癌，要求拆除基地台；同年，斷訊後深感不便，要求重新架設基地台。

今年6月，嘉義水上鄉有三個村子的基地台因抗爭拆除，事後又重設。今年9月，金門金沙鎮何厝村傳百餘住戶抗議三個多月，要求拆基地台。

實際上環保署指出，國內基地台的電磁波，功率都在國際標準值內，不危害人體。不過假使發動公投拆除住家附近基地台，能否成案？以最近兩次公投來看，確有可能。2018年國民黨副主席郝龍斌發起公投反日本核食，儘管日方檢驗標準嚴格，公投仍成功禁止進口。

煽動恐懼是最容易的手段

今年國民黨立委林為洲發起公投反萊豬，即使台灣迄未驗出美豬含萊劑，食安恐懼卻深入人心，公投有效連署達四十六萬餘份。以至林為洲原本宣稱反萊豬進口，不會影響台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），公投前一個月卻改口說：已申請加入CPTPP而未核准的有我國、英國、中國。英、中都禁萊豬，「應該嚴肅思考不開放萊豬也能加入CPTPP的方案策略，因為公投有可能會過」。

他突然發現拆除基地台後會無法上網、手機不通了嗎？當然不是。只是等群眾發現真相後，他難免成為砲灰，得先買份保險「到時別怪我沒說」。

造謠的另一個例子是，今年11月疫情指揮中心公布，75歲以上長者第一劑疫苗接種率僅72.3%，為各年齡層最低。老人感染武肺最易演變為重症，為什麼最需要打的人卻不打？朋友告訴我，兄弟姊妹苦勸，鄉居的母親始終拖延接種。好不容易答應，過陣子又說「觀音說不要打」。原來是宮廟、社交群組的謠言。同時，新聞鋪天蓋地將老人溺死、噎死都說成接種導致死亡，其實老人會怕才是正常。

謠言寄生於對未知、不確定威脅的恐懼。近年來各國極右派只要將移民、難民、同志、墮胎作為代罪羔羊，抹黑對手，煽動群眾恐懼、憤怒，往往高票當選。《真相製造》一書談到，2017年法國總統大選，極右派政黨民族陣線的候選人讓瑪麗・勒朋（Marine Le Pen）利用選前封關，造謠說對手馬克宏將引伊斯蘭入關滅絕法國人、聯手銀行團進口古柯鹼等。

俄媒說馬克宏是美國間諜、靠同志金主壯大。即使荒誕不經，都有群眾深信。背後是俄國每年投資10億美金在海外製造假新聞，貸款給勒龐970萬歐元。普亭會面支持勒龐，而勒龐也支持普亭入侵克里米亞。

英國脫歐公投方造謠「移民搶走工作」、「土耳其入歐盟後，八千萬土耳其人、中東難民會湧入英國，恐攻肆虐」，原本不排外的人也赫然發現倒楣都是移民害的。公投通過後，對移民施暴同比增加一半至七成。今年九月因為缺乏移民充任運油司機，全英加油站汽油荒，政府被迫提供五千份簽證。

台灣的公投同樣惡毒，只要為「福島鄰近地區食品」貼上「核食」標籤，不用投票就已經製造了群眾恐懼。護家盟造謠「同婚法案若通過，台灣將絕子絕孫，有人會跟摩天輪結婚」推動通過反同公投。尤美女立委表示，公投通過後同志自殺、被霸凌大增。但是國民黨無動於衷，因為公投反同聲勢帶動國民黨選戰大勝。重心不在議題本身，而是政黨能夠透過製造假想敵來壯大自己，將利益最大化。

在野黨如何操縱公投成為得利工具

公投反核食、反萊豬，背後都是國民黨在遏阻台灣對美日開拓經貿，迫使台灣更依賴中國。去年國民黨立委馬文君提案凍結潛艦預算50億，今年也提案刪除台灣軍購。今年美國邀台灣參加環太平洋聯合軍演，國民黨提案阻止。台灣與美日軍事合作抵抗中國併吞，國民黨不敢明目張膽推動公投反對，但食安公投卻可暗度陳倉。

日本311大地震後，各國逐步減少核電依賴，台灣也封存核四，能源轉型。太陽能、風電受天氣影響而供應不穩，火力發電相對可靠。台灣最大電廠是中火，燃煤機組占全台供電15%。由於燒天然氣空污較少，台電計畫將四部燃煤機組轉為備胎，代以新建四部機組2024、25年啟用。但去年三月就送台中市府審議，至今國民黨執政的台中市仍阻擋此案不過。

國民黨一面2018年推動公投反空污、反燃煤發電；一面透過台中市府阻擋增氣減煤案，今年還推動珍愛藻礁公投，反對建第三天然氣接收站。經濟部長王美花表示若藻礁公投通過，中南部須多燒五百萬噸燃煤。亦即在實質結果上推動燃煤，國民黨為何自相矛盾？

表面上是要恢復核電，國民黨在2018年推動公投廢止電業法非核家園條文，2021年推動公投核四商轉，理由書充滿事實錯誤，藍營立委現場勘查核四也知不可能重啟。核電雖然系統利益龐大，仍非焦點。國民黨嘴巴說「不建三接不會缺電」，心知肚明當然會造成缺電。公投就為破壞施政、製造民怨，以求國民黨重新執政。

在野黨監督執政黨施政，表面競爭，實質是合作，共同目的是完善施政品質。台灣公投卻成為破壞施政的惡性競爭，顯見需要重新推動《代理人法》，並強制各方「側翼」揭露因言論向政黨、政府收取的利益。

更嚴重的是，饑渴於仇恨的群眾一旦養成，那麼政治網紅光靠流量也能獲利。政府單位、政治人物與民溝通，放棄長篇大論的政策說明；趨於臉書化、梗圖化，以煽動情緒、人身攻擊換取流量，就是將群眾培訓成仇恨溫床。公投災難，實際在迫使我們徹底反思現有的生態與生活方式。