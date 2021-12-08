《病者生存》：糖尿病這種今日有害的遺傳特徵，可能曾幫助我們的祖先度過冰河期、生存繁衍

文：沙隆．莫艾倫（Sharon Moalem）、強納生．普林斯（Jonathan Prince）

許多動物在寒天之中仍能茁壯成長。有些像是牛蛙等兩棲動物，都待在寒冷卻未結冰的湖底和河底過冬。體型巨大的南極鱈魚在南極冰下快樂悠游，因為其血中含有一種抗凍蛋白質，可依附冰晶，讓冰晶無法變大。在南極冰層表面，燈蛾幼蟲能夠在氣溫低到攝氏零下五十多度的環境下生活十四年之久，才羽化成燈蛾，飛向夕陽，以成蟲之姿度過短暫的數週生活。

若要說到生物發展出來適應寒冷的所有策略中，在這世界上，最出色的就非木蛙莫屬了。

木蛙（Rana sylvatica）是一種小巧玲瓏的動物，體長約五公分，眼睛周圍像蒙面俠蘇洛戴著黑色眼罩一樣，棲息地散布在北美各處，從喬治亞州一路北上至阿拉斯加州，北極圈的北部也包含在內。

初春夜晚，你能聽到木蛙的求偶聲，「噗啦呱、噗啦呱」，聽起來像小鴨子的叫聲。但冬季結束前，你完全聽不到木蛙的叫聲，而且牠們就像有些動物，整個冬天都不省人事。

但與冬眠哺乳動物不同的是，木蛙不會陷入沉睡，且靠著一層厚厚的隔熱脂肪保持溫暖和獲得養分，而是完全任憑寒冷擺布。木蛙會把自己埋在數公分厚的細枝和樹葉之下，接著開始施展拿手絕活——儘管泰德．威廉斯很希望能實現，阿爾科公司也竭力想達成，但木蛙做的事看起來就像科幻電影裡面才有的情景。

木蛙完全凍結了。

如果你冬天去爬山，不小心把其中一個像這樣的木蛙冰棒踢了出來，肯定會以為牠死了。木蛙完全凍僵時，幾乎可說是處於假死狀態：沒有心跳、沒有呼吸、沒有測量得到的大腦活動。這時，木蛙兩眼圓睜，動也不動，全身白得嚇人。

但假如你搭起帳棚，等待春天降臨，最終會發現這隻木蛙身上藏有幾招驚人的把戲。木蛙因為氣溫上升而開始解凍後，不出幾分鐘，心跳就會奇蹟般地開始慢慢恢復，牠也會大口吸氣。只需眨幾下眼睛，眼神便恢復光彩，然後伸展四肢，起身呈現坐姿。不久後，木蛙就會跳走，精神抖擻，加入其他解凍木蛙的合唱行列，尋找配偶。

對木蛙最瞭若指掌的人莫過於聰穎過人又熱情洋溢的肯．史多瑞（Ken Storey）了，自一九八〇年代早期，這位加拿大渥太華的生化學家便與妻子珍奈特（Janet）一同研究木蛙。史多瑞之前在研究昆蟲的耐凍能力時，有名同事告訴他木蛙的驚人能力。這位同事曾經採集木蛙要做研究，卻不小心留在後車廂裡。當晚，寒霜突然來襲，同事早上醒來後，發現整袋木蛙都凍結了。不難想像，當天稍晚，當那些木蛙在他實驗室桌上解凍後，開始到處亂跳，這位同事有多驚訝！

這立刻激起了史多瑞的好奇心。他對冷凍保存（cryopreservation），也就是以冷凍方式保存活體組織，很感興趣。儘管冷凍保存因為讓人聯想到有錢人和怪咖為了等待未來發明的療法，而花大錢冷凍自己的身體，因此造成觀感不佳，但這種技術卻是醫學研究的一大重要領域，極有可能帶來多項重大發展。冷凍保存的技術使生殖醫學脫胎換骨，讓人有機會冷凍保存卵子和精子。

下一步如果能夠延長大型移植器官的保存時間，將會是一大突破，每年可能得以拯救上千條人命。現今，人類的腎臟取出體外後，只能保存兩天，心臟只能維持數小時。因此，器官移植總是在與時間賽跑，只能在非常短的時間內，找到最適配的對象，再讓患者、器官、外科醫師全都進到同一間手術室裡。在美國，每天都有幾十人因為無法及時得到所需的器官而去世。如果捐贈的器官可以冷凍並「儲存」起來，日後再解凍與移植，移植成功率幾乎肯定會大幅上升。

但目前這些都無法做到。我們知道要如何利用液態氮，以每分鐘約攝氏三百多度的超高速讓細胞組織降溫，但光是這樣還不夠。我們還沒搞清楚要如何在冷凍大型人類器官後，再使其完全恢復活性。正如先前提到的，我們連要如何冷凍一個完整的人，再使其復生，都還差得很遠。

所以，當史多瑞聽到結凍的木蛙，立刻把握機會進行研究。蛙類的主要器官和人類一樣，因此史多瑞這次研究採取的新方向結果，可能會極為有用。

而今就算技術再怎麼厲害，我們也還是無法冷凍再恢復人類任一主要器官，然而現在卻有一種動物，天生就差不多能同時掌握冷凍和恢復所有器官的複雜化學過程。經過多年研究，以及為了捕捉木蛙在南加拿大林地遍地跋涉，度過渾身是泥的無數夜晚，史多瑞夫婦已經對木蛙抗死冷凍把戲背後隱藏的祕密，有了不少瞭解。

以下是他們的發現：木蛙的皮膚感應到氣溫下降到接近冰點後，只需數分鐘，就會開始排出血液和器官細胞中的水分，但這些水分沒有經由排尿釋出，而是集中在腹部。同時，木蛙的肝臟會開始將大量的葡萄糖釋放到血中，並額外釋出糖醇加以補充，使血糖值提高一百倍。所有這些糖類都會讓木蛙血中任何殘存的水分冰點驟降，實際上就是把血液變成一種含糖的抗凍劑。

木蛙體內各處當然還是有水分，只不過被迫流到冰晶會造成最少傷害的部位，甚至是結冰本身可能會帶來好處的地方。史多瑞解剖凍結木蛙後，發現雙腿的皮膚與肌肉之間夾著薄薄冰片。圍繞著木蛙臟器的腹腔也會有一大塊冰，器官本身則因為大量脫水，皺縮得像葡萄乾。實際上，木蛙小心翼翼地為自己的臟器敷上了冰，就像當器官準備運輸或移植時，將冰塊加入冷藏箱內的做法沒兩樣：通常醫生摘除器官後，會放入塑膠袋，再將袋子放進裝滿碎冰的冷藏箱裡，器官才能盡可能維持低溫，卻不會真的被冷凍或破壞。

木蛙的血中也含有水分，但高糖分濃度不只會降低冰點，也能迫使冰晶最終形成的形狀較不尖銳且偏小，不致刺破或割傷細胞膜或微血管壁，把傷害降到最低。就算上述的所有手段都還是無法讓木蛙毫髮無傷，牠也已經找到解決方法了：木蛙在冬季冷凍睡眠期間，體內會產生大量稱為血纖維蛋白原（fibrinogen）的凝血因子，有助於修復任何可能在凍結時出現的傷害。

排除水分、提高糖分濃度，以便應付寒冷——葡萄就是這麼做。我們現在知道，木蛙也會這麼做。那有沒有可能某些人類為了適應寒冷也這麼做？

某一種疾病的特徵正是：過度排除體內水分，造成高濃度的血糖。最有可能擁有這種遺傳習性的人，他們的祖先於一萬三千年前左右冰河期突襲最嚴重的地區——這會是巧合嗎？

這個理論極具爭議，但糖尿病可能曾協助那些人的歐洲祖先，度過氣溫驟降的新仙女木期。

新仙女木期降臨後，任何適應寒冷的能力，無論在普通時期有多不利，都可能會造成活到成年或英年早逝的不同結果。比方說，如果你擁有獵人反應，就有利於採集食物，因為身上比較不會產生凍瘡。

現在，想像有一小群人對寒冷的反應異於常人。面對一年到頭的嚴寒氣溫，他們體內的胰島素供給減緩，使血糖略為上升。於是，就像木蛙一樣，他們血液的冰點也會降低。這些人經常排尿，讓體內水分保持在偏少的狀態（美國陸軍的一項近期研究顯示，置身在寒冷天氣中，脫水會造成的傷害非常小）。

假設這些人利用棕色脂肪，燃燒血中過多的糖分，產生熱能。也許他們甚至會製造額外的凝血因子，來修復極低溫寒流造成的組織傷害。不難想像這些人可能比起其他人更具有生存上的優勢，尤其是就像木蛙一樣，血糖飆升只是暫時的情況，他們就可能撐得夠久，活到可繁衍後代的年齡。

而今我們有些誘人的證據支持這項理論。

大鼠暴露在足以結凍的溫度時，身體會對自身的胰島素產生抗性。基本上，牠們就是變成我們所謂的糖尿病狀態來對抗嚴寒。

在寒冷地區，天氣偏冷的月分會診斷出較多的糖尿病患者；而在北半球，這意味著比起六月到九月這段期間，十一月到二月之間會診斷出更多的糖尿病患者。

秋末氣溫開始下降時，兒童最常被診斷出患有第一型糖尿病。負責修復木蛙體內遭冰晶損傷組織的凝血因子，也就是血纖維蛋白原，不可思議地同樣會在冬季期間於人體內達到高峰（研究人員正在關注這點，因為這可能表示冷天氣是中風一個重要卻未被重視的危險因子）。

有一項研究以二十八萬五千七百零五名患有糖尿病的美國退伍軍人為對象，檢測他們的血糖值是否會因季節而有所不同。果然，這些退伍軍人的血糖值在偏冷月分急遽攀升，在夏季期間降到最低。更顯著的一點是，上述的夏冬差異在氣候較冷地區的居民身上甚至更明顯，而這些地區的季節性溫差更大。看來，糖尿病與寒冷具有某種密切關聯。

我們現今所知的一切，不足以讓人能肯定表示，容易罹患第一型或第二型糖尿病的體質與人類遇冷時的反應有關。但我們確實知道，今日有些可能有害的遺傳特徵，顯然曾幫助我們的祖先生存繁衍，比方說血鐵沉積症和腺鼠疫之間的關係。所以，如果你只是好奇的詢問，為何現今某種能致死的疾病，在過去居然能帶來好處？那是因為你還沒看到問題的全貌。

要記得，演化確實令人驚奇，但並不完美。幾乎每種適應策略或多或少都是折衷妥協的結果，讓生物在某些情況下提高生存機率，卻不利於在其他環境中存活下去。孔雀擁有鮮豔的尾羽，更能吸引異性，卻也同時吸引更多來自掠食者的注意。人類的骨骼構造讓我們得以直立行走，並擁有容納大腦袋的巨大頭顱，但兩者結合在一起，也意味著嬰兒的頭勉強才能通過母親的產道。

天擇發揮作用時，不會偏好讓特定動植物變得「更好」的適應能力，而只是篩選出任何能讓動植物在當下環境中提高生存機率的改變。如果環境突然發生改變，威脅到族群的生存，比方說新冒出的傳染病、新出現的掠食者，或新降臨的冰河期，天擇就會直接篩選任何可以提升生存機率的特徵。

「這是在開玩笑嗎？」一名醫生在記者告訴他這項糖尿病理論時不屑地回應，「第一型糖尿病會導致嚴重的酮酸中毒，也會使人早死。」

沒錯，今日確實會如此。

但假如類似糖尿病的暫時症狀，是出現在身處冰河期環境且體內有大量棕色脂肪的人類身上呢？他們的食物恐怕不多，因此從飲食吸收的血糖已經很低了，棕色脂肪還會把大半血糖轉換成熱能，所以就算胰島素偏少，冰河期「糖尿病患者」的血糖可能永遠不會達到危險值。另一方面，現代糖尿病患者幾乎或根本沒有棕色脂肪，很少會或根本不會持續暴露在寒冷天氣之中，累積在血中的糖分毫無用處，於是也無法消耗。事實上，病情嚴重的糖尿病患者如果沒有足夠的胰島素，不論吃下多少東西，身體都會感到飢餓。

加拿大糖尿病協會已經開始資助肯．史多瑞針對不可思議凍結青蛙的研究。該協會深知，只因為我們無法完全肯定糖尿病與新仙女木期之間的關聯，並不代表我們就不應該轉向大自然的別處，探索從生物學角度出發的高血糖解決辦法。像是木蛙等耐寒動物，都懂得利用高血糖的抗凍特性存活下來。也許牠們用來應付高血糖併發症的機制，將有助於我們找到糖尿病的新療法。已經適應極寒氣候的植物和微生物，或許能製造出效果雷同的分子。

與其把可能的關聯性撇到一旁，我們更必須具備深入探索的好奇心。而就糖尿病、糖、水、寒冷的例子來說，其中顯然有很多關聯值得深入探索。

書籍介紹

本文摘錄自《病者生存：為何我們需要疾病？一位美國怪咖醫生顛覆你對疾病的看法！》，遠流出版

作者：沙隆．莫艾倫（Sharon Moalem）、強納生．普林斯（Jonathan Prince）

譯者：王婉卉

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Photo Credit: 遠流出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九