【小說】勒卡雷《永遠的園丁》選摘：警方瞭解任務的微妙之處，不能揭發奈洛比白人社群的隱私

文：約翰・勒卡雷（John le Carré）

英國警方是徹頭徹尾的乖乖牌。葛蘿莉亞如是說。就算伍卓不同意，他也未做表示。波特．寇瑞瞿雖吝於描述自己與英國警方的交涉經過，就連他也高聲宣布說英國警方「雖然全是窩囊廢，表現卻很文明，令人驚訝」。賈斯丁過來借住的第二天一早，葛蘿莉亞帶警察進了客廳之後，就立刻從臥房向愛蓮娜報告：英國警方最貼心的地方、他們最最貼心的舉動啊，阿蓮，是你真的感覺他們是來這裡幫忙，而不是在可憐的賈斯丁肩上增加更多痛苦和尷尬。有個叫做洛柏的男生好帥，其實應該算是男人，阿蓮，要是他想騙人，可以騙說是二十五歲哪！有點像演員，只是沒那麼愛表現。

模仿那些共同辦案的奈洛比藍衣警察，可是厲害得很。還有萊斯里，後來我才發現是個女的呀，請注意，每個人都嚇了一跳。她呀，會讓妳知道我們對最近的英國的所知是多麼貧乏。衣服是有一點點過時，不過除了這一點，老實說，很難猜她有沒有受過我們這種教育。當然從聲音聽不出來，因為現在沒有人會用小時候的口音講話，他們才不敢。不過，她在客廳時，完全從容自在，非常鎮定而有自信，而且表現得怡然自得，臉上還帶著和氣溫暖的微笑，沒染的頭髮有點少年白，倒也挺合適的。

另外，他們會給我們一小段時間，杉狄稱為合理的寧靜，他們去休息時，也讓可憐的賈斯丁休息一下，這樣妳就不必一直考慮該怎麼說。唯一的問題是，葛蘿莉亞完全不清楚他們之間發生的事，因為她總不能整天站在廚房，挨在送菜口旁邊聽吧？尤其是有佣人在看，對不對啊，阿蓮？

但是，若說葛蘿莉亞沒掌握到賈斯丁和兩名警官之間討論的主題，她對警官與她丈夫之間的互動所知就更少了，因為他沒告訴葛蘿莉亞他和警官談過話。

伍卓和兩名警官最初的交談只是表達客氣之意。警官說，他們瞭解這個任務的微妙之處，不能揭發奈洛比白人社群的隱私，諸如此類。為表示感激，伍卓也保證會吩咐部屬全力配合調查，提供所有適合的人力物力。警官承諾，只要合乎蘇格蘭警場的指示，一定會讓伍卓知悉調查行動的最新消息。伍卓親切地指出，他們三人全都服伺同一位女王；此外，如果我們可以直稱女王陛下的名諱，彼此稱呼時也可省略姓氏。

「伍卓先生，照您這麼說，賈斯丁在高級專員公署是什麼職稱？」男孩洛柏很客氣地問，不理會伍卓剛才拉近彼此距離的呼籲。

洛柏是倫敦的馬拉松選手，聽起話來凝神專注，正氣凜然。萊斯里看似是比他聰明的姊姊，隨身帶著一只實用的包包，伍卓輕浮地想像那裡頭是洛柏在田徑場所需的物品，如碘酒、鹽片、跑鞋的備用鞋帶。然而，就他所知，包內的東西不外乎是錄音機、錄音帶，以及各種速記本和筆記簿。

伍卓假裝在思考。他精明的皺眉表情在告訴對方他是專業人士。「這個嘛，別的先不說，他是我們內部的伊頓老校友。」這樣的回答常讓別人認為他很幽默。「基本上，洛柏，他是我們在東非捐獻國效能促進委員會的英國代表，這個委員會的縮寫是EADEC，」他接著說。看在洛柏智能有限，他不得不說明白一點，「第二個E原先是Efficacy（效能）的縮寫，不過這裡很多人不認識這個單字，所以我們改為比較體貼使用者的字眼。」

「這個委員會是做什麼的？」

「EADEC是顧問性質的團體，洛柏，相對來說是新單位，總部位在奈洛比。委員是所有提供救濟物資的捐獻國代表，捐獻對象是東非，任何形式的捐獻都算。委員是由各捐獻國的外交部和高級專員公署派出，每週開會一次，每兩週提出一份報告。」

「給誰看？」洛柏邊問邊寫。

「給所有會員國，那還用說。」

「主題是？」

「主題與委員會的名稱有關，」伍卓耐著性子，擺出體諒小男生的態度，「該委員會促進的是救濟領域的效能。在救濟工作方面，效能差不多算是最高準則。同情心則算是人人必備。」他亮出令人失去戒心的微笑，表示我們都是有同情心的人。「EADEC應付的問題很棘手，必須看緊捐獻國的每一分錢，確定捐款全數送達目標區，查出哪裡發生重複的現象，找出同一領域中有哪些機構相互競爭，越幫越忙。說穿了，這個委員會和我們做的事情是一樣的，他們處理的是救濟界的三個R： Reduplication,Rivalry, Rationalization——反覆、競爭、合理化。委員會平衡生產力與基本支出，並且——」

伍卓露出賜教的微笑——「偶爾做出臨時建議，不過不像你們警察，他們沒有執行的權力，也沒有執法的力量。」他以文雅的方式傾頭向前，表示接著要透露一個小小的祕密。「這種委員會是不是全世界最棒的點子，我們不太確定。不過，我們最親愛的外交部長想出的點子，有助於促進外交政策透明化，讓政策更合乎道德，以及其他似是而非的解決問題妙方，所以我們就盡全力配合了。有人說，這樣的工作應該由聯合國來做。也有人說，這樣的工作聯合國早就在做了。另外還有人說，聯合國本身就助長了這種歪風。就看你聽信哪一種說法了。」伍卓聳聳肩表示不敢苟同，希望他們倆人也有同感。

「什麼歪風？」洛柏說。

「EADEC沒有權力調查實務層級。儘管如此，如果你想看看錢有沒有花在刀口，貪汙是一項重大因素，非得列入考慮事項不可。不能與自然耗損和無能混為一談，不過很近似。」他想出一個常人能瞭解的比喻。「就以我們親愛的英國的自來水系統來說好了，大約是在一八九○年左右建造的。水從水庫裡流出。若是幸運，有些最後會從你家水龍頭流出。可惜的是，這一路上有很多水管漏水嚴重。如果說這水是善心社會大眾捐獻的，總不能看著它平白漏掉吧？如果你的飯碗要看選民善變的臉色，你當然不會坐視不管。」

「這份委員會的工作，會讓他跟什麼樣的人打交道？」洛柏問。

「外交官。奈洛比這裡國際社群的人。多半是顧問級以上。偶爾有幾個主任祕書，但是不多。」他似乎認為這裡需要稍作解釋。「以我的判斷，EADEC的層級必須提昇。最好高入雲霄。這個委員會一旦授權往下調查實務層級，最後會和某些超級非政府組織一樣，洛柏，也就是所謂的NGO，下場將晚節不保。這一點我很強調。好吧，EADEC非在奈洛比設立不可，腳踏實地，對當地事務很瞭解。顯然如此。不過這個委員會說穿了還是個智囊機構，必須維持立場中立。以我自己的說法是，必須維持情緒中立的地位，這種做法絕對重要。而賈斯丁是這個委員會的祕書。這不是他努力爭取到的，而是輪到我們。他處理會議記錄，整理研究，草擬雙週報告。」

「蝶莎不搞情緒中立囉，」洛柏想了一會兒後反駁，「蝶莎是情緒到底，就我們所聽說的。」

「你恐怕看了太多報紙，洛柏。」

「才沒有。我一直在看她的現地報告。她在實務界苦拚實幹，每日每夜操勞不已。」

「那樣做很有必要，毫無疑問。非常值得讚許。不過對客觀立場幾乎沒有幫助，而客觀是委員會身為國際顧問組織的頭號責任。」伍卓以文雅的語氣說著，沒去計較他那種下流的說法。換成另一個全然不同的層次來看，他的高級專員要是講這種話，他同樣會左耳進、右耳出。

「這麼說來，他們倆是各走各的路了。」洛柏下結論。他往後一坐，用鉛筆敲著牙齒。「他很客觀，蝶莎則很感情用事。他扮的是安全的騎牆派，蝶莎則是危險的邊緣人。我總算弄懂了。其實，我認為我早就知道了。好，這件事怎麼會扯上布魯穆？」

「怎麼說？」

「布魯穆。敖諾．布魯穆。醫生。他怎麼會和蝶莎及你的生活有所牽扯？」

伍卓稍微笑笑，原諒對方略嫌唐突的陳述。我的生活？她的生活跟我的生活又有什麼關聯？「我們這邊有相當多由捐獻國資助的組織，相信你也清楚。全由不同國家支持，也由各種慈善機構和其他組織資助。我們英勇的莫怡總統則是一竿子打倒他們全部。」

「為什麼？」

「因為莫怡政府若是有在做事，這些組織就等於畫蛇添足。這些組織也跳過了莫怡的貪汙體系。

布魯穆的組織還算溫和，是比利時的組織，由私人資助，進行的是醫療任務。我恐怕只能告訴你這些了。」伍卓希望這種率直的口吻能讓兩位警官接受他對這些事情一無所知。

可惜他們沒有那麼容易上鉤。

「布魯穆的組織是監查性質，」洛柏緊接著告訴他，「該組織的醫生巡視其他非政府組織，拜訪診所，檢查診斷書並提出糾正。比如說，『醫生，這病或許不是瘧疾，可能是肝癌』。然後他們檢查治療方法。他們也處理流行病。李基呢？」

「他又怎樣？」

「布魯穆和蝶莎本來要前去他那邊，對吧？」

「據說是。」

「他究竟是什麼人？李基？葫蘆裡賣的是什麼藥？」

「他有望成為非洲白人的傳奇人物。人類學家兼考古學家，陪父母到圖卡納湖東岸探尋人類起源。父母過世後，他就繼續探索下去。他是奈洛比國家博物館的前任館長，後來負責野生動物保育。」

「後來辭職了。」

「或說，是被迫下台。說來話長。」

「而且他是莫怡的眼中釘，對嗎？」

「他在政治上反對莫怡，吃力不討好。目前他行情看漲，因為他代表的是腐敗肯亞的終結者。國際貨幣基金會和世界銀行正積極要求他入閣。」洛柏往後一坐，改輪到萊斯里上場，這時可以明顯看出洛柏對於魁爾夫婦的二分法，其實也適用於這兩位警官的個別作風。洛柏講話時激動，讓人強烈感覺到他拚命在壓抑情緒。萊斯里則是不帶感情的典範。

「好，這個賈斯丁是個什麼樣的人？」她若有所思地問，彷彿是在研究一個遙遠的歷史人物，「為何離開自己的工作崗位，來主持這個委員會？他的興趣、胃口、生活型態是什麼？他是何方神聖？」

「天啊，我們又算是何方神聖？」伍卓強烈抗議，或許抗議得有點太做作，洛柏看在眼裡只是再度用鉛筆敲著牙齒，萊斯里則回以耐心的微笑。伍卓以頗具魅力的不情願態度，唸出一張短得可憐的賈斯丁特質清單：熱愛園藝——但現在一想，自從蝶莎的嬰兒夭折後，他就沒那麼熱愛了。最愛在週六下午在花圃裡做苦工。是位紳士，管他這兩個字的意思是什麼。是正統的伊頓人。與雇用的本地員工互動時客氣得過火，那還用說。

這樣的人在公署的年度舞會上，都要靠他負責跟壁花跳舞。就某些方面來說有點像王老五。至於哪些方面，伍卓一時想不起來。就他所知，他不打高爾夫，不打網球，也不釣魚打獵，完全稱不上喜歡戶外活動，園藝是唯一例外。還有，當然要提的是，他是一流的基層專業外交官。

具有豐富的實地經驗，懂兩種語言，行事安全第一，完全遵照倫敦方面的指示做事。另外，洛柏啊，殘忍的是，這錯不在他身上，偏偏他就卡在晉升的階梯上。

「他不會跟中下階級的人交往吧？」萊斯里看著筆記簿問道，「你沒看過他趁蝶莎外出去進行現地工作時，跑去地下舞廳亂搞吧？」問題一出，聽起來就有點好笑。「我想，這不是他的作風吧？」

「舞廳？賈斯丁？妳的想像力太豐富了！大概會去『安娜貝爾』吧，二十五年前。妳怎麼會想到這方向？」伍卓開心大笑。他已經好幾天沒有笑得如此開懷了。

洛柏很樂意點醒他。「其實是我們老闆說的。桂德利先生。他來奈洛比待過一段時間，連絡雙方關係。他說，要是想找殺手，可以去舞廳物色。大河路上有一家，距離新史坦利旅館只有一條街。如果在那兒寄宿，去那家舞廳就很方便。美金五百，你想解決誰，他們就會幫你解決。先付一半訂金，事後再付另一半。有些俱樂部比較便宜，不過根據他的說法，品質就沒那麼好。」

「賈斯丁愛不愛蝶莎？」萊斯里趁伍卓還在微笑的時候問。

三人之間的氣氛越來越熱絡輕鬆，此時，伍卓高舉雙手，對著天空發出無言的呼喚。「我的老天爺！這世上有誰愛誰，為的是什麼？」萊斯里沒有讓他躲掉這個問題：「她長得漂亮。機智。年輕。他呢？兩人認識時他已經四十好幾。中年危機，隨時可能因傷停 而退休，寂寞，迷戀，希望定下來。愛不愛？由妳判斷，不是我。」

然而，若說這番話是在做球給萊斯里，讓她能發表個人看法，她卻毫不理會。看來，她和身旁的洛柏一樣，更感興趣的是注意伍卓表情的微妙轉變；他們注意到他臉頰上半部的皮膚線條緊繃，看到脖子上早就有的淡淡色斑出現在臉頰上，注意到下巴不自覺地噘起。

「賈斯丁對她難道不生氣——比方說，她們的救濟工作？」洛柏暗示。

「為何要生氣？」

「她在嘮叨包括英國在內的有些西方國家在剝削非洲人，說在技術服務方面超收費用，說將昂貴又過時的藥品傾銷給他們。她在說這些的時候，他難道不會火大？還說西方國家拿非洲人當白老鼠在測試新藥。這種說法有時只是暗示，很少經過證實。」

「賈斯丁對她的救濟工作感到非常光榮，這一點我很確定。這裡很多外交官的妻子通常都不管事。蝶莎的主動參與正好彌補了不足之處。」

「所以說，他沒有生老婆的氣。」洛柏追問。

「賈斯丁這個人不太會生氣。一般而言不會。如果硬要說他有什麼感覺，只是感覺很尷尬而已。」

「你們呢？尷不尷尬？我的意思是，你們高級專員公署的人？」

「有什麼好尷尬的？」

「她的救濟工作。她的特殊利益。那些利益，有沒有和英國政府的利益互相衝突？」

伍卓展現出極為不解、極為令人鬆懈心防的皺眉表情。「洛柏，大英政府從來不會因為人道行徑而尷尬，這一點你應該知道才是。」

「我們還在學習，伍卓先生，」萊斯里悄然插嘴，「我們是新來的。」她親切的微笑毫無鬆懈，打量了他一陣子，而後將筆記簿和錄音機收回包內，推說還要到市區辦點事，所以得先走，提議明天同一時間繼續討論。

「你知不知道，蝶莎是否曾對誰吐露過心聲？」萊斯里以順帶一提的口氣問。這時他們三人正一起走向門口。

「妳是說，除了布魯穆之外嗎？」

「我其實是指女性友人。」

伍卓裝作在記憶裡搜尋。「沒有。沒有。我認為大概沒有。我想不出特定對象。不過，就算有，我大概也不可能知道吧？」

「如果對象是你的部屬，你或許會知道。例如吉妲．皮爾森，或是其他人。」萊斯里好心一提。

「吉妲？噢，對，當然了，吉妲。他們有沒有好好關照你們？交通和其他事情都有好好照料嗎？那就好。」

過了一整天，一整夜之後，他們又回來了。

書籍介紹

本文摘錄自《永遠的園丁（二版）》，木馬文化出版

作者：約翰・勒卡雷（John le Carré）

譯者：宋瑛堂

※金球獎、奧斯卡金像獎雙料最佳女配角瑞秋．懷茲獲獎電影《疑雲殺機》（2006）原著小說。

「他們的心態究竟是什麼，告訴我。這是不是我們所謂的原罪？如果妳問我，我會說他們的做法比原罪還嚴重得多。在我的觀念裡，原罪包含的是某種純真，只是，蝶莎，如今的純真到哪裡去了？」

蝶莎死了。

英國駐肯亞外交官賈斯丁接獲年輕妻子的死訊，得知蝶莎陳屍圖卡納湖畔一輛吉普車內，同車駕駛也已慘死，現場上鎖的車身滿是嗜血土狼的抓痕，而同行的非裔醫師布魯穆則不知去向……

賈斯丁和蝶莎同樣出身英國上層階級，他儒雅自持，公務之外，總愛隱遁在園藝花草的世界裡，不問俗事。但他原本平和的世界，就在蝶莎遇害後一夕崩解。

是誰害死了蝶莎？動機是什麼？她生前正要揭發的弊案實情究竟如何？

一心想找出答案的賈斯丁於是開始了一趟跨越洲際、以蛛絲馬跡重建妻子生前經歷的旅程。但他漸漸發現，當中牽扯的個人信念、企業利益、政治權謀、人性慾望和自私背叛竟是如此複雜，而真相卻又無比黑暗和醜陋。

賈斯丁驚覺，原來蝶莎一直以愛和勇氣，為他阻絕一個殘酷的世界。而現在，他將依循她的腳步，走進這個冰冷、卻真實存在的世界……

Photo Credit: 木馬文化

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航