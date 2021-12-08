《危殆生活》導論：「好吃懶做、拋家棄子、孤離悲慘」等刻板迷思外，綿密且立體的社會世界

文：黃克先

【導論】走近╱進看不見的世界

（前略）

孤離的獸般存在？

「人是社會的動物」這句話我們總會掛在嘴邊，順手拈來解釋人間百態，無家者卻是人中特例。這個社會普遍認為無家者不存在人際連帶（interpersonal ties，後文簡稱為連帶）。此共識不只存在於大眾媒體、學術文獻上，實際接觸過無家者的社工或志工，甚至包括無家者自己都這麼說。少了人性中的這一塊，無家者在他人眼中是什麼樣的存在呢？

二○一六年初夏的某日清早，我跟著芒草心同仁及志工，來到了土城看守所，迎接一位協會服務過的阿漢出監，當初入獄是因為出借身分給他人公司報稅。

阿漢講話幽默風趣，為人豪爽，個性溫和，接觸過他的人很容易被他吸引。我們拿著「歡迎阿漢回來（阿漢兩字上還撒金粉）」的布條，看著一個個出監的人走出，一旁的社工聊到阿漢為何會入監，主要因為缺錢、人又單純，才鋌而走險當人頭，最後出事了卻被當防火牆，仲介和背後的老闆卻都沒事。「但為何像阿漢這樣的人特別容易受害？」我心裡想著。

阿漢出來後抽了兩根菸，在我們陪同下回到住處外熟識的小攤一同洗塵，吃豬腳麵線脫脫霉氣。席間一位因芒草心活動而認識阿漢並持續幫助他的男性，知道我是想做無家者研究的學者，便向我提出這個問題。他平時做著專業白領的工作，休假時會到艋舺公園坐著觀察這些人，也幫助阿漢好一段時間，會發現「為什麼阿漢這樣流浪十幾年交不到一個朋友？大家平常一天到晚都坐下來喝酒稱兄道弟，但骨子裡想的都是偷到對方的錢及利用對方，一轉頭就開始很生氣地罵對方。」

這樣的說法，讓我想起另一位在芒草心服務的社工，不久前他騎車送我回家，評論起服務的前無家者狀態總是起起伏伏，即使找到不錯的工作也難以翻身，他認為缺乏社會支持是重要因素。我也看到另一位長期投身無家者服務的社工，以「遊民最缺的不是錢 而是真實的生活關係」投書，反省：「我們提供了所有我們看見遊民缺乏的資源，包含餐食、居住、醫療、就業，但是就是少了一項：『真實的生活關係』。」 所謂的貧窮問題，不單純是因為物質匱乏，而是被公權力認定為社會關係的匱乏，這不管在東方或西方皆是如此。

無家者，不管在大眾媒體鏡頭下或書寫中、將之視為都市之瘤或犯罪淵藪的人們心中、認為他們是無辜受害者的一線工作者眼裡，他們的存在是原子化的，身形是孤離的。提起無家者這個字眼，腦中會浮現的多是一個人落魄倒臥路旁，或是蜷曲著身子瑟縮在角落的身影。這群人在身處的環境中，無力採取行動或開展關係；即使真的有行動或關係，也只是表面或虛假的。他們能做的，只有被動受人處置、取締、驅趕、同情、協助或供給。

這種對無家者的理解，也出現在針對無家者做過的學術研究中，它們雖破除了一般媒體或社會大眾對於無家者汙名化的想像，標示出了他們是特定結構之下的受害弱勢群體，他們的存在或被視為是待修正的社會問題，或被當成展現資本主義、國家機器規訓權力的工具，是社會重重排除下的犧牲品。

如此一來，無力建立社會關係的無家者，似乎不會也不該是社會學研究的題目。「如果社會學能教大家就這麼一件事……就是：我們總是在一個比我們自身更廣大一點的世界參與著社會生活。」是我教授社會學導論第一堂必定提及的一句話。但是，無家者不是林中樹，卻像荒漠裡的一根孤木，在人來人往的都市叢林裡孤單立著；他們無法參與社會，只能被動授予。

離開阿漢的住處，我來到了他以前睡過但如今在導覽時喜歡諷為「動物園」的艋舺公園，坐在柱旁。阿漢是這麼語帶嘲諷，又讓人聽來有些心酸地說：「裡頭的人醉生夢死，都是動物，都是畜牲，哪裡有人？沒有。」但也直說自己以前就是這樣，「睡在那裡，那一格裡。」

這個號稱全台使用率最高的公共空間熙來攘往的人們，有從捷運站出來要前往龍山寺參觀的外國觀光客，有拿著紙討論我不瞭解的數字的白髮老人家，另一頭則是一群群聚集下棋及在旁觀棋不語的人們，還有眼前其他柱旁與我相對而坐的無家者，彷彿石化般，一動也不動地默然坐著。他們沒有歷史，沒有社交，缺乏關係，只是食色性也的獸般存在，身處一片沒有秩序的野性叢林裡，等待著救贖或正在沉淪，唯一的渴望是吞噬別人或等著被吞噬。

但，真的是這樣嗎？

連帶築起的社會世界

類似的情況也發生在一百年前太平洋彼岸美國中西部的芝加哥。

十九世紀初期還只是幾百人定居的小鎮，芝城因吸引大量來自中、東、南歐的移民湧入，加上內戰後被解放的南方黑人遷移至此，讓它人口迅速倍增，在一八七○年已成為約三十萬人的城市，短短二十年後破百萬，到了一九三○年更成為人口三百三十萬的巨型城市，是該時期全球人口成長最快的地區。

然而，在城市迅速發展的光明面下，也並生著另一股力量在暗處湧動。大城市裡遍存著豐富的零工機會，在內城裡的主幹區便群集著眾多遊移工人（the hobo），他們在廣袤遼闊的美利堅大陸四處移動討生活。當時大城市的一隅，宿居大批找尋臨時工作的底層無家男性，他們放蕩不羈的生活風格與棲宿於公共空間的特性，挑戰了主流社會對家庭、婚姻、工作的既定想像，使都市菁英與中產階級深感恐懼不安、厭惡鄙夷，視這群人為都市裡道德敗壞與犯罪暴力的社會問題源頭。

這樣的都市情境孕生了早期美國社會學。在一九二○至三○年代，一群芝加哥大學社會學者信奉經驗實證原則，及「把褲子弄髒」以迫近現實的實作精神，走出學術象牙塔，深入城市中被認為危險、失序的地域進行參與觀察，希望對社會問題有所瞭解並提供政府解方，進而逐步揭露這些被認為危險失序的地帶真實的樣貌，及其形成背後更深層的結構因素。

這群學者裡最年輕的成員之一是奈爾斯・安德森（Nels Anderson）。父親是北歐移民，跟他都曾是遊移工人，走遍美國各地擔任農事、建築、挖礦、伐木等工作。安德森在工作之餘也間歇求學，因機緣踏入這些無家者生活的世界進行調查，成為最早踐行今日所謂參與觀察方法的社會學者。他闡述團體內部形成自成一格的次文化，從其中蘊藏的價值觀考量，其實與主流社會無異，只是受限於可得資源、社會情境與結構條件，才導致了外界以為的「偏差行為」及「失序」。

例如「漫遊癖」（wanderlust），這並非意味他們缺乏責任或熱忱，而是反映對未知世界的好奇及想掌握機會的渴望；一次又一次的出走，其實是奉行「滾動的石頭不生苔」的美國拓荒精神。這樣看似個人行為的背後亦有當時美國勞動力市場的區隔化、種族及對外來移民的歧視、城鄉產業條件變遷等結構性因素，致使成長於鄉村而缺乏適當教育與其他資本的遊移工人，只能以這樣方式尋找機會。

敵視遊移工人的市政當局自然怠於回應他們的生活所需，包括住宿、飲食、休閒。這讓遊移工人自行摸索，在芝城的內城空間裡逐步形成一個底層生活圈。

這些男人們住在簡陋單間旅舍或散居街上，沒工作時則聚集在如俗稱「移工波希米亞」、「叢林」等地自行找樂子，狀態看似自由無拘束，但內部實則有明確且被奉行的社交規則，諸如不得偷竊夜間休憩者財物、不得浪費食物或使用碗盤後必須清洗、要煮東西前要自備料理油、維持環境清潔等，違者將由內部司法機制投票決議懲戒方式。在「叢林」裡的人群自成一階序，上下與新舊成員之間的對待自有規範，平時活動中也常見分工合作。

若對照安德森實地走訪下的田野報導，更凸顯主流社會對他們暴力、具攻擊性、放蕩亂交、醉生夢死的各種描述，與其說是準確的反映，不如說是遠觀下的誇大或扭曲描繪，更多反映了主流群體自身對未知的恐懼及偏見的投射，同時運用他者來建構自身的正面形象與特質。安德森以身為度、親歷現場，揭示邊緣群體不平等處境，以及遭受主流再現掩蓋的真實人性，便成為百年來社會學的實作精神之一。

對這些群體內部秩序及文化意義的再發現，也成為這類都市民族誌的重要研究焦點，《人行道》一書就是最好的當代例證之一。不少研究者對都市內城或貧民區內不同群體的參與觀察，也擴及各種當地衍生出的社會問題，例如毒品犯罪、地下商業行為、大規模監禁特定種族、居住與驅離。在台灣，確實不乏運用參與觀察研究邊緣群體的精采作品，分析的偏重與都市民族誌不同，對這些群體成員如何建立、維繫、看待彼此關係及內部秩序，則相對較少著墨。

記得我陪阿漢回憶往事時，他介紹自己睡在艋舺公園的「那一格」後，酷愛玩雙關語及開黃腔的他，天外飛來一筆地補了一句：「離便所（piān-sóo）近，人家都叫我管便所的所長，所長（ㄓㄤˇ）就是我～很～長（ㄔㄤˊ），哈哈哈。」然後說起睡附近的街友都是他管的。他聊天時會提到生命中的「貴人」，例如社工、牧師、旅舍老闆娘，但鮮少提到其他無家者。這次他偶然的插科打諢，彷彿敲開了我認識公園的一道細縫，讓我窺見這個地方作為社會世界的細微光束。

類似的亮光，繼續迸現。在我那以芒草心中繼住宅為田野的研究階段末期，那時我仍將無家者視為被動接受福利援助的可憐人，想先從機構內的生活狀態及福利運用情況切入。機構恰好在艋舺公園一旁的巷弄內。我不時問起機構住民關於棲居公園的無家者，他們總是一臉瞧不起的模樣，認為是最落魄、最墮落的人才會淪落到那裡，他們寧可聊自己工作時的勞資互動、勞動過程，或是問我在大學校園的生活。

某個平凡的午後，我陪著住民看著重播的八點檔，小胖窮極無聊狀說要出去走走，我便跟著他出門。身上患病的他沒走太遠，只到一旁公園繞了一圈，途中不斷揮手、問候熟人，聊的話題包括福利資訊、工作機會及醫療選擇。其中駐足最久的是與阿賴交談，我之前跟著小胖去教會時，曾見過用教會插座為手機充電的阿賴，腳不方便的他只能以輪椅代步，卻十分健談，即使面對的是話少的小胖。離開阿賴後，我驚訝地問起看似內向的小胖，怎麼在公園人面那麼廣，小胖便邊走邊回憶他待在公園的日子，說他因為幫忙派遣公司叫工，不少無家者都會主動跟他打好關係。

這條細縫，又撐得更大。我從中看見了一個原子化的存在，向外連出了幾條連帶。

我想跨到這條縫的背後。雖然眼下還看不見公園表面背後藏著什麼樣的社會世界，但我決心要追尋那種以身為度、親歷現場的都市民族誌精神，移往公園繼續田野工作。我徵得阿賴同意，此後便每天到他公園裡棲宿的位置旁。藉由善於社交的阿賴幫助，隨著時間與信任的累積，從他這個點往外擴展，我走進了這個外頭看不見的世界。

二○一六年六月至二○一七年六月間，我與艋舺公園那裡的無家者一同生活。在那段時間，我多數待在公園內的廊柱旁閒聊或觀察，也常走到附近無家者會駐足的機構或地點。有時，我會在公園過夜，在對方同意下一同去吃飯、上茶室、喝酒打屁、打零工、參加禮拜、在城市中漫遊散步，或搭車到臨縣求發財金。

藉此，我對無家者的認識，從「你」到由連帶繫起的「你們」，一個個看似平行的單一無家者講述的故事隱然靠攏、交織，浮現在「好吃懶做、拋家棄子、孤離悲慘」等刻板迷思以外，是一個綿密且立體的社會世界。

運用豐富連帶，抗衡劣勢環境

與其他社會邊緣群體一樣，無家者被主流社會制度多面向排除。無家者的教育程度及工作技術，難在正式勞動力市場及當前台灣產業結構下取得太多機會，長年從事低薪高風險又不穩定的工作，讓他們的身心健康惡化得更快；政治上因戶籍制設計及民主代議制度的階級偏誤，讓其關乎生計的意見無法藉由選票或任何參與式政治表達；社會福利體制的設計除了保障基本生命權外，更多是督促他們去工作，對其迫切的居住需求消極以對。

高度自由化且有利房東的租屋市場，對年邁及經濟弱勢的無家者不友善，露宿對精神與肉體造成的磨損回過頭來影響生活水準，形成惡性循環；在整齊清潔有設計感的都市空間，令拖著家當的他們在行人眼中更形突兀，各種都市更新方案也逐步限縮他們的生存空間。

各條取得生活福祉之路徑被阻絕的無家者，連帶成為重要的資源來源，可說是他們僅存的一種資本：社會資本。公園的無家者間，存在著豐富且多樣的連帶，構成其生活其間的社會世界。他們藉連帶的運作滿足物質需求、構築認同、尋求尊嚴，築起了一個有秩序的社會生活。這呼應既有研究的發現：不論是在維持日常生活所需或面臨突發急難時，弱勢者藉由原生家庭、社區、朋友網絡、甚至與剛認識的他人間的連帶，取得了各種物資與勞務的物質資源、情感交流與支持的心理資源，以及如尊嚴、名譽與道德感的象徵資源。

公園無家者即使身處不利自身脫離困境的鉅觀環境，包括勞動力市場、國家經濟與福利政策、政府都市治理方向，但就像《人行道》中描述紐約第六大道的小販們一樣，他們在彼此形成的社會網絡中交換物質資源、情感支持、互助勞務、工作資訊等；為適應或對抗生活困境，使出創新的日常實作或策略，讓生而為人的關愛、渴望、尊嚴及意志，在這些連帶運作中實現。而他們在連帶中進行的交往互動，也確認了自身主體的認同。

待在公園的夜晚，偶會見到沿著大馬路騎腳踏車要回住處的阿漢，我總會跟他搭上幾句話，配合當前我在公園生活的情境，他才侃侃而談當年在此生活的事，總愛抱怨跟誰一起出工而連累、跟某個「鬥陣仔」（tàu-tīn-á，伴侶的代稱） 辜負了他、哪個少年仔借了錢不還而避見他。偶而會碰觸到更遙遠的往事，阿漢也會提到曾同住的家人。這些人都曾與他有過一段彼此投入而「互相」（hōo-siong，意指除了互惠外，也有體諒對方立場之意）的時期，即使阿漢今日生活處境改變，卻仍與他們維持關係，即使頻率變得較低或較疏離。

事實上，隨著與公園住民相處時間愈久、互動程度更深，我逐漸認識到他們與阿漢一樣，都具有以下四個面向的連帶：與原（生）家庭的連帶、工作上建立的勞動連帶、在公園打造之新家庭的伴侶或擬家人的連帶，以及公園住民彼此之間的社群連帶。這些連帶不但將無家者個體架接到當代社會的不同制度環境，也串接起主體意識裡的過去、現在與未來。

我初入公園時，最常被住民誤認的三種身分，包括政府派來的社工，再來是教會的傳教士，有些人則會主動靠近我詢問「你是來發什麼的」，認為我是「善心人士」。白天坐在公園角落的我，確實不斷看到一個個穿著打扮與我類似的社福單位工作者、教會人士與「善心人士」走入。這凸顯了無家者生活環境內被幫助網絡高度滲透的實況。

從台灣的慈善助人歷史來看，弱勢者的周遭始終存在著由國家社福體制、宗教團體與一般的「善心人士」組成的幫助網絡，三者皆深深影響著社會邊緣群體的生活狀態，在幫助無家者群體上同樣可見此鐵三角，以不同運作邏輯相互搭配發揮作用，支持著他們的日常生活所需。

萬華地區因長期以來聚集許多無家者，在艋舺公園周圍遍布著以協助無家者為主旨設立的幫助網絡。例如前述的芒草心、昌盛教育基金會、人安基金會，它們提供餐食與中繼住宿，住宿期間也有工作人員協助就業輔導、心理及法律諮詢等服務；至少有三間基督教教會提供無家者餐食及日常物資領取，也會提供就業機會、租屋協助與生活輔導；仁濟院提供餐食與醫療。

社會局的萬華社會福利中心在步行五分鐘就能到達的悟州街上，提供各種無家者所需的服務，包括醫療掛帳、協調物資供應與發放、理髮、就業服務、申辦證件、提供急難救助金、協助返家車資、協助安置至收容機構或長期機構、協助租屋等，並在辦公時間開放社福中心空間供無家者休憩、盥洗。此外，還有佛教團體、宮廟組織及其他慈善團體或善心人士，固定或不定期到公園發送物資。

由此，與幫助網絡建立的連帶，成為了無家者極少數能連接到有豐沛資源的外部環境的社會資本。不少貧窮研究指出，若幫助網絡與弱勢者之間的連帶能妥善發揮作用，不但能提升物質生活條件，重拾個人尊嚴及未來生活方向，也能匯聚出有意義的集體倡議行動。

觀察到公園無家者之間這些豐富的連帶後，另一個問題隨之浮現：明明存在這麼豐富的連帶，他們對外為何往往不提或避談這些連帶呢？又為何，過去聊天時對我避而不談的前無家者如阿漢，如今怎麼改變態度侃侃而談？回答這些問題，將有助於揭示關於無家者連帶的更深層祕密。

相關書摘 ►《危殆生活》：有著「值得被幫助的貧者」的外型，他們這樣的人在公園的艱苦人裡位階很高

書籍介紹

本文摘錄自《危殆生活：無家者的社會世界與幫助網絡》，春山出版

作者：黃克先

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

找到掩蓋在表象下的底層秩序，看見無家者間豐而危殆的互助網絡

台灣無家者現場的都市民族誌

一九二〇至三〇年代，一群芝加哥大學社會學者抱持著「把褲子弄髒」的實作精神，深入城市中被認為失序的地域進行參與觀察，發現舊有社群雖逐漸凋敝，但新的連帶卻不斷形成，各鄰里基於不同族裔、職業或社交次文化，發展出大都會的多元樣貌。

這種「在表面失序的邊緣人群中，發現不為主流所知的生活世界」 ，後來一直存在於社會學的傳統中。過去被認為如動物般活著的邊緣者，他們在內部擁有自成一格的次文化及社會秩序，互動也展現了特定規範與價值；而在種種「偏差」、「失序」行為的背後，其實也隱藏著人們所共有的愛、渴望、尊嚴、互助精神及意志。

基於這樣的學科訓練，讓作者黃克先認為在無家者孤離的表象下存在著真實的生活連結；他們棲宿之地看似髒亂，卻是這個綿密且立體的社會世界運行的空間。

本書以在艋舺公園從事的民族誌為素材、從連帶分析的角度切入，呈現無家者在工作、休閒、親密關係、社交上，如何運用豐富且多樣的連帶，滿足精神與物質上的需求。但是，因為不確定性高的露宿環境、不穩定的經濟生活、社會汙名及歧視、制度性支持的缺乏，使得無家者之間這些豐富的連帶較一般人更顯脆弱。同時，圍繞著他們的幫助網絡，包括宗教、國家與「善心人士」，雖然提供物資與服務以供急難所需，但在互動中也傷害他們的尊嚴並扭轉其自我認同。最終，不穩定且帶著貶義的連帶，連同窘迫的物質生活與絕望的存在感受，讓無家者的生活更形危殆。

本書呈現無家者的生命歷程與社會生活實況，更交織了一位研究者的反身性思考，除了描繪無家者的社會世界，也點出善意提供協助的一方應有的反思，同時試圖提出面對台灣無家可居問題的政策建議與行動方案。

Photo Credit: 春山出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九