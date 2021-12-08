《危殆生活》：有著「值得被幫助的貧者」的外型，他們這樣的人在公園的艱苦人裡位階很高

文：黃克先

第四章 公園作為社群：互助與較勁並行的道德經濟

（前略）

茶室「鬆一下」的緊繃

公園一旁林立了數百家茶藝館或俗稱的茶室，也是無家者會一同前往休閒之處。台灣自一九六○年代後期起隨著資本主義逐步發展，也形成喝花酒文化。許多台灣男性來到酒店、茶室，是藉由場所內的氛圍及陪侍的女性特質，營造愉快的性別宰制互動關係，以利擔任主、客雙方的男性，創造彼此生意往來的良好連帶。

茶室大致有三種基本的固定花費，首先是場地費，看是要待在一般的空間或特別的包廂，每個人得收個茶水費，若進包廂則需收包廂費。再來是酒茶費，即點菜及酒錢。最後則是小姐的坐檯費，點愈多小姐則需付出愈多坐檯費，一檯通常是二到三小時。額外的彈性花費，則包括支付少爺或小姐的小費以及性服務的費用。這些做事人也會回憶在二、三十年前，每天離開工地後工頭都會約大家一起至茶室或酒店，用意除了休息外，也在建立彼此良好的團隊氛圍。

有收入的男性無家者偶爾也會在下工以後，一同去附近的茶室「鬆」一下。有些無家者是在想談工作上的「正事」時，為了展現排場而相約到茶室。在這個比席地吃喝更高檔的場所內休閒，基本的邏輯仍與席地吃喝類似，但特別的是有陪侍的女性在側，更凸顯了無家者在社交活動上的兩難：即受限於自身經濟的困窘與展現陽剛氣質以獲自尊之間的矛盾。旨在鬆一下的喝花酒活動卻令不少無家者覺得緊張，深怕變成衝突的導火線。

無家者去茶室時常是斤斤計較，彼此都擔心被占便宜。幾次公園裡發的人際衝突，都是因為去茶室前說的，跟後來付錢的方式不同所導致的。有的是一開始某人說要「請客」，但後來只付了茶水費。有的則是說好輪流，這次由某人先出，但之後遲遲等不到另一人回請。又或者在喝茶的過程中，大家對要叫什麼菜、叫幾個小姐陪意見談不攏。

阿國對於這樣的茶室活動衍生的後續爭議煩不勝煩，因此每次有人邀他去時，他會先約法三章：「講清楚，我只出茶水費。」阿國不是不知道這種態度會讓同行者掃興，只是實在有太多爭議源自這種不成文而容易被打破的付錢默契。

有些愛「喝王八蛋」的𨑨迌人，就是利用上述這種默契來占做事人的便宜。例如在過年期間努力接了各種工作機會的阿勇，受到包括老鄭在內不少人的讚許，說他「鄉下小孩打拚做」，但私下又會消遣他「也打拚花」、「一直流浪，就是敗在女人身上」、「重色輕友」。說他好不容易賺到兩萬塊工錢，才一個晚上去茶室、帶小姐出場就花掉一半，然後在茶室：

當盼仔（phàn-á，即冤大頭），那些穿得帕里帕里（即時髦）的，都沒在賺的，我就不要講誰了，整天想空想縫（siūnn-khang-siūnn-phāng，即用盡心機想做壞事），晚上找阿勇一起去喝，一瓶一瓶叫啊，追啊，然後一隻牛被扒了好幾層皮。他是打拚賺也打拚花，我們是打拚賺，賺得不多，但省著花。

事實上，在茶室中的這些𨑨迌人，其實也付出了情緒勞動的展演，讓出錢的「盼仔」得到了被吹捧的尊嚴。他們慣常使用的其中一招就是「頒獎」，利用酒酣耳熱的唱歌過程，簇擁著有錢的人給予唱歌的小姐小費，炒熱整個氣氛，出錢的也享受來自小姐與𨑨迌人的四方讚譽。

這種喝花酒文化，過程中也促成政治、經濟、社會等不同資本的交換，能讓在社會中不同位置及擁有不同利益的人做成生意。即便在無家者圈子裡，也有些交易可進行，經濟極為弱勢的他們被相中能交易的「資本」，就是他們的身分，有時他們被會招待到茶室談「生意」，敲定借用他們的身分來辦理手機門號、報稅或當金融方面的人頭。

對很多無家者而言，即使去茶室不需要出錢，也不見得是件好事，畢竟他們不像曾混跡江湖、深諳這種儀式性舞台舉措的𨑨迌人，懂得利用這樣的場合來爭取自己未來的利益。附近的居民有時會邀請原本就熟識的無家者一起去喝茶，在這種交換中，無家者接受的是對方的經濟資本，「吃一頓好的」、「喝免費的酒」，自己付出的則是情緒勞動，擔任「陪客」吹捧著出錢的人。

我曾在某個下午聽著K哥及阿賴說，常來公園的金大仔「弄到一大筆錢，請我們去三水街喝酒唱卡拉OK」，我以為這是難得的好事。但不管K哥或阿賴都跟我抱怨，說「不想去硬被勸去」，K哥以前風光時是大家都認得的茶室常客，現在除了有事需要幫忙，盡量不想到那附近。阿賴也說去茶室唱歌時點了〈浪子的心情〉，唱著唱著想到過去和前女友（他稱為「賤女人」）的往事，心情不佳。

對照魏明毅筆下 會去逛茶室的基隆碼頭工人，經濟與社會上更加弱勢的無家者明顯以另一種姿態在茶室互動。碼頭工人可以在茶室裡找到「友伴關係」，工人除了得到阿姨仔的理解而可在體面的空間裡聊心事之外，也達到了這個社會文化對於一個「人」（gâu-lâng，意指有本事的〔男〕人）的期待。相較於底層碼頭工人，無家者的工作狀態及其收入都更少且不穩定，即使到了理應「鬆一下」的茶室，也會因經濟的束縛而局促不安，同時也承受被陪酒小姐「看無」的危險。原本試圖營造一種愉快的性別宰制互動關係的場所，反倒成為侵蝕男性無家者所剩無幾的陽剛氣質的地方。

從第一章至此的討論，我們會發現維持陽剛氣質是驅動男性無家者行為模式的重要動力。人類學者綜合整理世界各個文化發現，男人之所以是男人並非天然如此，而是在考驗體力、耐力、精神力的儀式性活動中去形塑並確立，說明陽剛氣質在日常生活中持續遭受各種威脅，需經努力設法追求才能「做」男性。男人也經常會自我懷疑是否不夠男人，這股危機感也促使他們採取具攻擊性的展演來降低對性別地位受威脅的焦慮感。這對於台灣男性無家者來說尤為如此。

台灣社會一般認為理想男性應具備的特徵是社會地位崇高、財富雄厚、強調「寧為雞首、不為牛後」、「愛拚才會贏」等。無家者不穩定的工作型態、被社會排除的流浪處境，讓他們比一般男性更遠離上述這些與經濟條件及工作表現緊緊相繫的陽剛氣質之實現，而不具備文化資本的他們也無法認同及展演現今台灣社會愈來愈流行的多元、陰柔化或文人型的另類陽剛氣質。

因此，男性無家者具備的是危殆的陽剛氣概（precarious masculinity）。在如席地吃喝、茶室消費的活動中，是男性無家者難得可以做男人、展現陽剛氣質的休閒場域，只是這些活動也伴隨著經濟開銷，讓他們在實作上需經更審慎的考慮，時而展現「婆婆媽媽般」斤斤計較的一面，時而把握難得機會以更具攻擊性、過度補償（overcompensation） 的方式做男人，而使原本應輕鬆自在的休閒活動顯得張力十足，與在場的同儕男性暗自較勁，有時也以貶抑或騷擾在場女性的方式來顯示自己的能耐。

食物分享中的權力關係

公園是一個以「分」（pun）為核心運作、進行物資交換的鬆散社群。許多善心人士、宗教團體會來公園發送物資，通常是以食物為主，最常見的是便當，包子、饅頭、附近買來的米粉湯及甜湯也都有。面對這種接受饋贈的行為，公園裡的人以「給人分」（kā-lâng pun）來指稱。有時公園的大哥會問我「吃飽沒，還沒的話，我們來給人分一些」，這其中的意涵是強調是好心人有剩餘，我們與人共同分食，而不是乞討。

其中一位無家者跟我分析其中的差別：「我們沒有開口跟人家要，是他自己歡喜，要給就給，給了我們也說謝謝，表示我們的禮貌。」這種「給人分」的說法有去除乞食汙名的效果，背後預設著施捨者與被施者彼此隱然的連帶，在此基礎上共享分食。同時，承接了外界的資源之後，公園內的人並不因自身物質條件有限而自利囤積，而會相互分享，透過物在人之間的流動，打造起彼此的分享網絡。

六月底的一天下午，有個路人甲大哥經過下半身癱瘓的阿賴旁，拿了一個雞腿便當給阿賴，阿賴告訴我：「常有這種，來公園要發放善心，一看就看到我，會給我。」這個便當比一般公園會分到的菜色要豐富得多，裡頭的雞腿特別大支又烤得油亮略焦。阿賴滿意地吃了起來。

本來坐在一旁還沒吃中餐的𨑨迌人阿宏兄見狀，慢慢走過來，他首先遞了一袋檳榔給阿賴，阿賴拿了一顆。在旁邊地上坐下來的阿宏說道：「今天都還沒吃。」阿賴繼續啃著雞腿。阿宏過了半分鐘，忍不住盯著那支雞腿：「這雞腿分我一半……我吃一半就好了。」指著被阿賴咬下的棒棒腿。阿賴微笑說：「Impossible……（轉頭過去另一邊）到死都不可能。」阿宏頭別向一旁，嚼著檳榔，沉默地又坐了十分鐘，看著阿賴把雞腿啃完後就離開了，到遠處三根柱外的地方坐著，偶爾跟幾個過路及旁邊的老人講兩句。

阿賴吃完了，覺得有點對不起阿宏，剛才不該那麼斷然拒絕他。阿賴拿出了襯衫口袋的菸盒，向阿宏的方向揮舞並說：「阿宏！」示意要給菸。阿宏搖搖頭。我問阿賴為何不給他分便當？阿賴說：「我最不喜歡人家在我吃飯在享受的時候，給我說要這個菜那個菜的。」阿宏離開位置，周轉於公園各個地方，過了半小時後又回到阿賴前方的樹蔭下，跟著幾個無家者一起分完他身上的檳榔，這時其中一位有便當，分了一半給他。阿宏狼吞虎嚥了起來。吃完後，他又走了過來，跟阿賴要了那支菸，抽完，便在我們對面的花叢裡橫躺了起來。

在這整個過程中，雖然無家者各自有自身利益的考量，暫時無法達成互相滿意的共識，但隨著時間過去以及第三方的加入，終究能達成互惠的平衡。彼此之間進行物的交換，不像市場上買賣雙方立即等價的交易，而是此時此刻我將我有的分給你，並期待往後對方會有所回饋。在這種交換分享的實作過程中，建立並鞏固彼此作為社群一員的連帶，構成了社群內的一種互惠倫理，確保公園裡鮮少有人會挨餓受凍。

社會局的社工也說，他們很能掌握公園的情況，因為一有什麼緊急狀況或物資短缺，公園內的住民若無法透過互助滿足，特定的人就會與社工或其他慈善團體立即反應。這種互惠分享的實作，最常出現在艱苦人形成的小團體身上。他們內部經過日常不斷交換各種情報，並以團體合作取得物資，讓他們形成彼此信任的小團體，在上一章提到江子翠阿伯小團體即為例證，他們內部的分享實作有時也擴散至外部，納入公園更多住民分享彼此擁有的物資，抑制個別個體（如第三章中只想乞食的楚留香）的自利傾向，成就了更大的互惠體系。

值得一提的是，這種互惠倫理的邏輯，不僅存在於捐贈物資的分享，還擴及公園內工作機會的分配，一如吃喝「媠氣」的人容易從同儕那裡取得工作機會一樣。全盛時期手握數間派遣公司、合計超過五十個日工職缺的叫工仔老林，在週末清早分配職缺時，雖然主要根據約定俗成「先來先占缺」的規則，但每週待在公園時間長且熟悉這裡住民的他，分配邏輯也摻雜了對公園社群成員的道德評價。

例如，他對於有養家照顧老人之責任的無家者特別寬厚，像第三章提及欲照顧阿英的老陳或照顧江子翠阿伯的迪姐，只要跟老林開口，便能得到私下安插的涼缺。最愛吹噓自己以前流浪時每週接了多少工作、多受雇主青睞的老林，絕不主動叫那些在席地吃喝的酒菜攤裡總是占人便宜「吃喝王八蛋」的。對方若來要工作，他往往也就是一句挖苦回應：「你名聲公園眾人知，喔，我沒那個才調（tsâi-tiāu，指本事、能力）請你。」

公園內雖頻繁互助互惠，背後也伴隨著一定的權力支配關係。本章開頭提到的阿嬌姨年約七十歲，看來仍很硬朗，每天都待在公園迴廊的同一位置，許多附近的獨居老人或無家者，時不時會帶給她一些東西，她也會基於人情義理在適當時候回贈。我曾好奇問她，為何總有那麼多人送她東西，她說基本原則是「要給人尊重，人家才把你當朋友」，她不像公園其他人只送自己不要的東西，而是都拿「很好的關廟麵、豆乳一大罐給他（交換對象），雖然是別人送的，但都是拿整包好好的，不是零零散散的。那個關廟麵也是一包百來元」。

阿嬌姨的饋贈並非無代價，像拿到拼裝菸盒的K哥後來跟我抱怨：「阿嬌實在很厲害。欠她什麼人情，她都記得，在你忘記的時候跟你討人情。」九月底一個週五的早上，我因前一天應了工來到公園，卻發現被叫工仔放鴿子，於是就坐在阿嬌姨隔一支柱子的位置，柱旁是阿嬌姨的鄰居小玉。

小玉與王哥在公園相依為命，兩個人的工作能力與頭腦都不是特別靈光，因此叫工的人不喜歡提供工作給他們，除非真的找不到人。小玉因為是女性，更難找到工作，因此經常跟著阿嬌姨坐在公園看似無所事事。當天，因為週末有舞台活動在公園舉行，架設舞台的工人進進出出，無家者們也指著進行的工程評論工法優劣，我則在一旁發呆。

突然，我看到阿嬌姨提高聲量在數落小玉，原來是剛才小玉經過阿嬌姨身旁，阿嬌姨跟她要菸但小玉說自己沒有，口氣或許太理所當然，令阿嬌姨不爽而「教訓」小玉，甚至還用手指狠狠壓了小玉的頭。阿嬌姨說：「（前幾天颱風過境時）風大雨大（都沒有善心人士來送物資、便當），我還特地去準備飯菜來給你們倆，怕你們餓著耶，妳不去看別人有沒有，下一次妳就知道……」

小玉在旁像聽訓般，一句都不敢回，只是小聲覆述對方所說的最後幾個字應和著。這個場景讓在遠處的如如（住在新北市郊區，常會來萬華找人聊天，是經濟弱勢的家戶，同時是身障者）看不下去，走過來想幫小玉出氣，阿嬌姨見到非公園的人介入，不想起衝突便走開，對著阿嬌姨離去的身影，如如叫著：「為什麼！憑什麼就一定要給妳菸，妳自己沒有喔，妳是老大喔……飯菜妳自己要給小玉的……」倒是小玉一直要如如別再說了，怕是顧及鄰居情誼以及未來仍有仰賴阿嬌姨之處。

由此處的阿嬌姨與前一章提到的迪姐可見，女性處於流浪環境中的生存策略不只有前述的女性特質的身體展演，還包括善於控管物資並潤滑人際，這是女性在性別社會化過程中被要求習得的能力，這些能力在互通有無的社群及開源節流的擬家團體運作中，起到了關鍵作用，平衡了其他成員欲展現陽剛氣質時的物資浪費或逞凶鬥狠之舉。這些動作是許多公園男性認為不「媠氣」而不願從事的。相較於其他男性，阿賴因為身障後適應生活之故，更善於溝通、傾聽與協調人際。

在公園，像阿賴或阿嬌姨這種善於應對、有著「值得被幫助的貧者」的外型（阿賴是坐著輪椅，阿嬌姨則是滿頭白髮）且長時間待在公園的人，往往能積聚大量外界捐贈的物資供日常所用不虞匱乏，甚至有可再分配給他人的資源。也因為這樣，他們這樣的人在公園的艱苦人裡位階很高。身心狀態佳的做事人與𨑨迌人能自己想辦法賺取資源，但艱苦人只能仰賴外界的捐助，無奈外界輸送進公園的物資往往有限且會選擇發送對象，因此會造成公園中人們受贈不公平的現象，而「值得被幫助的貧者」更容易受到幫助網絡關注，如此也間接造就了艱苦人內部的權力階序。

相關書摘 ►《危殆生活》導論：「好吃懶做、拋家棄子、孤離悲慘」等刻板迷思以外，一個綿密且立體的社會世界

書籍介紹

本文摘錄自《危殆生活：無家者的社會世界與幫助網絡》，春山出版

作者：黃克先

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找到掩蓋在表象下的底層秩序，看見無家者間豐而危殆的互助網絡

台灣無家者現場的都市民族誌

一九二〇至三〇年代，一群芝加哥大學社會學者抱持著「把褲子弄髒」的實作精神，深入城市中被認為失序的地域進行參與觀察，發現舊有社群雖逐漸凋敝，但新的連帶卻不斷形成，各鄰里基於不同族裔、職業或社交次文化，發展出大都會的多元樣貌。

這種「在表面失序的邊緣人群中，發現不為主流所知的生活世界」 ，後來一直存在於社會學的傳統中。過去被認為如動物般活著的邊緣者，他們在內部擁有自成一格的次文化及社會秩序，互動也展現了特定規範與價值；而在種種「偏差」、「失序」行為的背後，其實也隱藏著人們所共有的愛、渴望、尊嚴、互助精神及意志。

基於這樣的學科訓練，讓作者黃克先認為在無家者孤離的表象下存在著真實的生活連結；他們棲宿之地看似髒亂，卻是這個綿密且立體的社會世界運行的空間。

本書以在艋舺公園從事的民族誌為素材、從連帶分析的角度切入，呈現無家者在工作、休閒、親密關係、社交上，如何運用豐富且多樣的連帶，滿足精神與物質上的需求。但是，因為不確定性高的露宿環境、不穩定的經濟生活、社會汙名及歧視、制度性支持的缺乏，使得無家者之間這些豐富的連帶較一般人更顯脆弱。同時，圍繞著他們的幫助網絡，包括宗教、國家與「善心人士」，雖然提供物資與服務以供急難所需，但在互動中也傷害他們的尊嚴並扭轉其自我認同。最終，不穩定且帶著貶義的連帶，連同窘迫的物質生活與絕望的存在感受，讓無家者的生活更形危殆。

本書呈現無家者的生命歷程與社會生活實況，更交織了一位研究者的反身性思考，除了描繪無家者的社會世界，也點出善意提供協助的一方應有的反思，同時試圖提出面對台灣無家可居問題的政策建議與行動方案。

Photo Credit: 春山出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九