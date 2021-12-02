買鹽酥雞NFT發大財？任何東西上鏈大家就會搶著買？你對NFT可能有些誤解

和流行、時尚與許多東西一樣，台灣人熱衷的事物總會晚國外一兩季，而這波熱潮這幾天落到了NFT上頭。

台灣媒體並不是最近才關心NFT，早在今年5月就有許多NFT藝術家Beeple作品創下6900萬美元高價的報導，然而對大部分台灣人來說，這可能是第一次聽到NFT這三個字，覺得有人因此發大財很酷，但也覺得好複雜，而且覺得「反正我好像也買不起」。

短短半年間，NFT市場歷經了無數的變化和驚喜，但主流媒體再一次關心起這件事的契機卻再台灣也不過——師園鹽酥雞出了NFT，而且幾天就漲了百倍。

一如筆者之前文章說到，對非幣圈的人來說，一千行曠世創新的程式碼，可能還不如一個漲了百倍的迷因，師園鹽酥雞這個橫空出世的百倍讓人們為之瘋狂，其所屬OurSong平台上也出現了各種「#第一家NFT餐廳」系列的銷售，珍奶拉麵滷肉飯流沙包，每到午夜開放搶購的時候都會塞車，100個copy常幾十分鐘就能賣光。

截圖自OurSong 在師園之後，發行NFT的餐飲店家變得越來越多

但這種一窩蜂行為，卻也讓沒有深入了解的人，出現許多關於NFT的迷思。

你現在才買的NFT不太可能「漲百倍」，更別說是你自己畫的

首先，雖然「出NFT」應該馬上要成為餐飲品牌曝光的主流行銷手法，但細看那些所謂「漲兩倍」以至「漲百倍」的專案，因為原本底價就低（大多是1到10美元），漲完之後價值頂多只值台幣數百或數千，和許多人想像的「NFT一夜致富」恐怕還有些距離。

此外，那些高價下的流通率大多極低，換句話說，100份同款的NFT可能在賣出「100倍」後，就陷入有價無市的狀態，用更低價買入的人也賣不掉，只能轉為低價折現或蒐藏。所以看看包括師園在內的類似專案，過了幾天都出現價格降低，甚至以低於發行價售出的情況。

另一個盲點，就是覺得把自己的作品變成NFT放上平台，大家也就會跟著搶。

這種想法最常出現在對區塊鏈毫無經驗的人，只看到售出的部分，便覺得自己畫的畫、拍的照，在真實世界那麼好看大家都說讚，放上鏈人們怎麼可能不會搶？

但這個想法是錯誤的，單幅的藝術品在NFT市場上大多都炒不高（Beeple也不是每件都能上百萬，最近有些新作品甚至還賣不出去）。單從結果論看，近來真正能炒高的，反而是那些「看起來很醜」的頭像系列作品。

例如余文樂日前在佳士得以1.2億台幣賣出的CryptoPunk，或許多歐美明星和運動員都持有的Bored Ape Yacht Club（目前販售中最便宜的「地板價」大約630萬台幣），這些作品的特色，是程式會在臉耳鼻口服裝刺青等不同部分隨機組合，讓每張圖皆獨一無二而稀缺，對比起傳統藝術作品將一幅原作「Mint」成100份的方法，在概念上更具有炒作性——因為只有這一個，我喜歡的話，就非跟他買不可。

你說，那不就是電腦畫出的東西嗎？我用手畫的怎麼會還更不值錢？但對不起，目前NFT的市場就是這樣。

大部分人買NFT不是為了好看，而是因為判斷他會漲

最熱的NFT市場價格之所以（姑且稱為）跳出真實世界的美感，我認為——就和整個區塊鏈類似——人們投入金錢仍不是為了實際價值，而是為「期待上漲」驅使。

換句話說，當然有人會因為支持某位藝術家或覺得哪個作品很美而購買NFT，但那些真正賺到暴利的人，買的就是人人會搶的Project，因此他們會往人多的地方擠，因此那些名字裡帶有punk、chimp、doge、club等關鍵字的跟風品，就算價錢貴，上架仍然會被秒殺，而且許多過了好幾個月還在繼續往上漲。

就像是明明有些區塊鏈的技術成熟到能和聯合國合作，但他們幣的漲幅卻還不如柴犬幣，而後者就只因為，嗯，叫做柴犬。

當然，對大部分的我們來說，前述那些在以太鏈上的NFT多貴到難以入手（因為買的人持有以太幣時一顆可能才50美金，你現在要入場的話一顆快5000美金）。如果你只是想賺熱潮錢，有個流行又實用的玩法是買不同鏈的類似仿盤。

簡單解釋，前述那些NFT大多是放在以太鏈上面，用以太幣交易，但因為以太生態系的價錢已經衝得很高，手續費又貴，許多人便會轉向其它「和以太有同樣功能」的鏈上來交易。例如手續費低的Solana（SOL）是最近的趨勢，上面NFT的價格還算低，後續也有很大的成長空間；另外Polygon、AVAX和日前因麥特戴蒙廣告火紅的Crypto.com平台也有一些機會，特別後者夾帶巨大的行銷力，之前一隻原價200美元的Loaded Lions系列NFT，一週內地板價已到4200美元，甚至有一隻賣了100萬美金。

截圖自Reddit 這隻Loaded Lion以100萬美元的價格售出，但購買人的名字Mark Watney與Crypto.com代言人麥特戴蒙在《絕地救援》的角色名字一致，被猜測為行銷手法的一部分

此外，現在許多NFT專案也會結合DAO和GameFi這些Fancy的玩法，如果你懂基本概念，非常值得深究；如果你連上一段都看得霧颯颯，建議進場前還是先找個了解區塊鏈的朋友上上課，否則下場可能比韭菜還淒慘。

最最最不能忘記的是，如果你不是長期關心區塊鏈動態的人，千萬不要看到什麼項目新聞報了就買下去——因為上到主流媒體的，通常都是已經漲完的東西。

區塊鏈打破了傳統市場資訊封閉，仔細研究就能找到自己的機會

我常和朋友說，區塊鏈投資的資訊流通若用台股比喻，就像是：

「上市前內線交易 → 企業核心幹部 → 大股東 → 投資群組老師 → 在LINE裡面轉發投資訊息給你的朋友」

然後速度乘上50。一個會漲的東西，只要能在老師之前入場基本上就能賺錢，越前面投入賺越多。

當然，你知道的，千萬不要成為那種轉發投資訊息的朋友。

可幸的是，在傳統投資市場若要知道前段資訊，除非你姓蔡姓辜姓林不然幾乎不可能其門而入，但區塊鏈的好處就是能打破這種壟斷，只要花時間研究，一定能找到很多還在草創的專案，在他們的Telegram或Discord裡一同成長，得到第一手消息，決定買賣時間點。

說得不禮貌一點，就算是龐氏騙局，只要你夠早進場，就不會當最後一個買的人。

Photo Credit: AP / 達志影像

必須強調，區塊鏈和NFT的發展還在很初期的階段，仍有無限的應用可能，明年的光景可能會和今天完全不同，但價值歸價值，如果你只想在這波瘋狂裡賺到錢，就必須知道那種只是把一幅畫放上鏈的做法，和熱錢所在的趨勢潮流幾乎是平行世界。

不只虛擬幣和NFT，從220塊的長榮、400塊的高端，到一件一萬塊的公仔或潮鞋，很多東西的價錢都是名不符實，但也非都不值得投資，重點是知道熱錢在哪、自己買的是什麼，而且只投入自己賠得起的錢，就有機會在泡泡膨脹的過程中，取得「看不懂」或「覺得太麻煩」的人賺不到的利潤。

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核稿編輯：翁世航