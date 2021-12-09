中國茶文化與茶藝發展（下）：唐代煎茶法、宋代點茶法、明清瀹茶法，各有千秋

文：簡品生活

宋代茶藝——點茶、分茶、鬥茶與日本抹茶

宋代的城市與集鎮繁榮，市民階層興起，市民茶文化逐漸成為主流。在宋代日常生活禮儀中以茶敬客、以茶敦親、以茶贈友、以茶聯誼等已是普遍現象。茶進入婚禮，有了「三茶六禮」之說。唐代首次出現的茶館在宋代也進入興盛期。宋代茶文化的制度文化在唐代基礎上，進一步完善。

宋代茶與唐代最不同的是：茶品入龍腦及新品出舊品降的習慣，再加上宋代帝王以團茶論功行賞，唐代的「貢茶」到了宋代成為權貴勢力的角逐，就如同現代的奢侈品或是精品一般，茶脫去了樸素的裝扮，穿上精緻裝飾，甚至以銀銬製茶，一片團茶要價更高達四千萬。

茶藝的精緻到了宋代已如日中天，宋代的茶藝徹底結合與茶相關的一切藝術，把茶喝出了貴族般的優雅氣息，使得茶文化一方面成為了社會的某種規範，另一方面也為藝術樹立典範。

唐宋以前製茶的習慣，會先將茶葉曬乾後，碾成細末，再製成茶團或茶餅，飲用時則將茶團搗碎、碾細、過篩。且會在茶粉中添加蔥、薑、鹽、桔子皮等調料後煎煮，繼承了茶最初作為藥用的遺風。而到了宋代，煮茶法被點茶法取代，成為宋代主要的泡茶方法。

何謂宋代點茶？

點茶有一定的程序，過程中講究動作優美協調。點茶前會先溫盞，否則茶粉不易浮起。點茶是煮水而不煮茶，將水燒至九十度左右；溫盞後將茶末（茶磚磨出的細茶粉）倒茶盞之中，加入少量沸水，使茶末和水相互混合成乳狀、濃膏狀茶液。

接下來有節奏的點水，「點」在茶湯上，不能破壞茶面；另一隻手以茶筅或茶匙旋轉打擊和拂動茶盞中的茶湯，使之泛起湯花（泡沫）。這個手法稱之為「運筅」或是「擊拂」。此時茶湯表面會呈現極小的白色泡沫，久而不散。

茶之優劣，即以泡沫之分佈來判斷。此時倒出茶液，泡沫會極為濃稠的黏附碗邊，形成綿密的湯花，讓古人形容是「白乳浮盞面，如殊星淡月」。茶湯色澤與採製技藝密切相關，純白為上，青白、灰白次之，黃白、泛紅為下。

比點茶更進階也更具藝術性的是宋代分茶，先煎茶後將茶湯倒入盞碗中擊拂，以湯面幻化出花鳥書畫等為特色，有點類似現代咖啡中的拉花，但是分茶更加抽象，在點茶茶藝的基礎上進一步體現出娛樂性和欣賞性。

點茶這項技藝是現今日本抹茶茶道的源頭。九世紀末（日本的平安中期）抹茶隨日本遣唐使進入日本，點茶被日本人民所接受並高度推崇，日本抹茶形式一般也是依照鬥茶的方式飲用，其中有一些獨特的方法，是後來在日本被發展成日本茶道，形成更加嚴格複雜的規則。所以想喝看看至今已有一千多年歷史的點茶，不妨從日本抹茶道入手。

宋人是靠鬥茶的鬥出茶的高低之分？

鬥茶是宋代極為風靡的活動，鬥茶時所運用的泡茶方法及評判規則皆是使用點茶法，鬥茶又稱為「鬥茗」、「茗戰」，是一種集體品評茶湯素質優劣的比試。

將茶磨碎投入茶盞，再注入沸水，決定勝負有兩個方面：一是茶水的色澤，一般以純白色為最好；二是湯花，若湯花勻細，且緊咬盞沿、久聚不放，是為最佳。

宋人藉由鬥茶品評茶的品質高低，對茶的色、香、味進行鑑賞，講究茶質要佳，茶色貴白，茶香貴真，茶味貴甘，所用的茶盞宜黑宜精，泉水宜潔宜凈。

鬥茶的出現，使原本很平常的喝茶行為，多了幾分樂趣、意義，鬥茶的每道技術工序，都呈現出一種富於力度的動態美，也讓宋代的茶葉烹沏技術更加進步。

茶文化與宋代

茶對宋代文化有著極為深刻的影響，宋代的茶詩是歷代數量最多的，流傳下來的就有800多首。茶詞則是宋人的獨創，蘇軾、黃庭堅、秦觀均有傳世名篇。

宋代茶詩詞中文人常將茶比作君子或美人，如同蘇軾：「從來佳茗似佳人」將茶茗提升為愉悅的審美感受。宋代留下的茶書近30種，更有宋代皇帝親著《大觀茶論》之外，還有丁謂《北苑茶錄》、宋子安《東溪試茶錄》等等。

其中值得一提的是宋徽宗《大觀茶論》在繼承前人的基礎上，表達了「致清導和……中淡閑潔，韻高致靜」的茶道精神，這在講求華麗的宋代茶藝上，可說是別具一格。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 一個有趣的小知識宋人喝茶不會洗茶，甚至只喝第一泡。

明清茶藝與茶文化

明清時期的品茶特色，表現在藝術性的追求上，由奢入儉捨棄了唐宋繁複的飲茶方法，講求簡單。唐宋時已經出現的炒青工藝在明代被大力推廣，進而成為制茶主流，炒青制法的完善，使茶的香味得到了更好的保留。

1391年，明太祖朱元璋下令廢除團茶而興散茶，散茶的推廣、明代瀹飲法的出現是中國飲茶由繁變簡的重要歷史轉折點。

現代泡茶法的興起——散茶與瀹飲法

散茶是以茶葉直接沖泡，有別於前幾個朝代的茶團茶餅，散茶利於攜帶且方便沖泡的特性，加上泡好後，茶的芽葉完整，增強了飲茶時的審美效果，明代茶藝的變革還改變了唐以來的品茶情趣，因為泡散茶，杯中的茶湯就沒有「乳花」之類可欣賞，因此品嘗時更看重茶的本香與本味。基於以上原因，散茶逐漸在明代興起，造成了點茶法的沒落以及現今泡茶法的興起。

瀹茶法不同於唐宋的碾成茶末，而是用沸水將茶葉沖飲，此舉讓中國品茗藝術產生了劃時代的變化。無須經過以往的炙茶、碾茶、羅茶三道工序，只要有乾燥的茶葉即可。

這種品飲方式廣泛深入到社會各個階層，植根於廣大平民百姓之中，成為整個社會的生活藝術。這種沸水沖泡散茶的飲用方法還促進了茶葉生產技術的進步，使得散茶的品種迅速增多，除了綠茶外，紅茶、烏龍茶、花茶、黑茶等茶類也相繼出現並迅速發展起來。

明代新的茶飲方式也進一步促使飲茶由貴族化、文人化走向大眾化，從而使茶文化在日常生活的各個領域得到廣泛傳播和深入發展，豐富了明清茶文化。在此時期茶文化走往自然與天地契合之道。

明代文人飲茶兼具復古與創新，除了延續宋代點茶方式外，另別出機杼的提出「茶是天地間自然之物，是養生之媒介，所以透過品飲茶，可以與天地，與自然契合。」茶道即是自然之道，文人雅士不再將自己藏身於茶室之中，不再著眼於各種精緻講究的環境、器具，而將自己釋放於大自然中，遊山玩水，回歸自然，也造成品茗空間的轉變。

明清茶人更講究品茗氛圍，講究人與環境、人與自然的和諧，文人在茶道中追求自我沈湎物趣雅韻，表現出自覺個性，也表現出明清的茶文化深受中國古代哲學「天人合一」觀念的影響。

結語

看完了中國古代的茶藝發展，期間經歷了唐代以前夾雜他物的混煮法到唐代的煎茶法、宋代的點茶法，再到明清時期的瀹茶法。在這漫長的過程中，中國茶文化附著於茶藝也逐漸發展起來，兩者在發展的歷史軌跡上表現出亦步亦趨、互促發展的特點。

之後的文章更將帶您瞭解，茶文化在近代是如何從外來商品重擊中重獲新生，台灣如何在中國茶文化復興中扮演重要腳色。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航