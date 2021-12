美中展開非洲角力，西方能否提出比「一帶一路」更好的替代方案？

布林肯連訪非洲三國:美、中非洲角力

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)於11月15至20日訪問肯亞、奈及利亞、塞內加爾非洲三國。參訪中,他與這些國家商討貿易、新冠肺炎、氣候變遷、安全與和平等議題。

除與到訪國討論雙邊和區域問題外,《紐約時報》於11月17日報導,布林肯首訪非洲是有意向此區域傳遞美國對非洲支持的態度。不過,報導也提到,布林肯這次的訪問,或多或少也因周邊國家的動亂,朦上一塵陰影。包含「現在進行式」的衣索比亞內戰,以及日前蘇丹發生鎮壓民主人士的事件。

而布卿此次出訪,是自一月份拜登(Joe Biden)上任後首度出訪非洲,他也是拜登內閣訪問非洲最高層級的官員。此次布林肯的出訪,就是要向非洲國家傳達拜登政府與川普(Donald Trump)政府對非洲政策的差異,以及修補美、非過去四年在川普時期受損的雙邊關係。

前總統川普四年執政期間,造訪眾多國家、橫跨各大洲,但卻未曾訪問非洲。這也使他成為近十年來首位未親訪非洲的美國領導人。此外,川普曾多次表示對非洲毫無興趣,且曾批評非洲移民對美國的影響,相較於過去四年中國對非洲越加重視,美國與非洲關係相對冷清。

中國長期耕耘非洲大陸各國,可說是為人所知。在美、中全球競爭下,不少人質疑布林肯的「非洲行」有劍指中國的意味。

不過,《美聯社》於11月22日的報導說,布林肯否定此種說法。他於奈及利亞受訪時指出:「此行是為了美國與非洲的交往,而非中國或任何第三方勢力。」(“Our engagement in Africa, with Africa, is not about China or any other third party,” Blinken said in Nigeria. “It’s about Africa.”)

雖然布林肯表明此行與中國無關,但此趟非洲行中,他勢必感受到中國長期耕耘非洲所累積的影響力。上述報導指出,當布林肯率領的訪問團在肯亞首都奈洛比(Nairobi)穿梭時,必定可感到中國陰影的籠罩,因布林肯的車隊就經過了由中國資助建設的高速公路。在塞內加爾首都達卡時,當地則正在努力籌備於11月底登場的「中非合作論壇」(Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC)。

《BBC》非洲資深特派記者索伊(Anne Soy)於11月19日撰寫文章,分析拜登政府的非洲政策。文章指出,拜登政府對非新政策將專注在五大領域:加強貿易、應對新冠疫情、氣候變遷、提倡民主、和平安全。不過,拜登政府之非洲政策仍不完整且不夠仔細,僅有大方向。

習近平中非合作論壇演說,力推疫苗外交和多項友非項目

布林肯前腳剛離開非洲,中國國家新聞辦公室馬上於11月26日發布《新時代的中非合作白皮書》。《白皮書》強調與非洲國家的團結合作,是中國對外政策的重要基石與長期堅定的戰略選擇,中國外交部非洲司司長吳鵬在會中提到,中國已向非洲國家捐了近兩億劑的新冠疫苗,協助非洲人民抗疫。

《新時代的中非合作白皮書》提到,中非更加需要鞏固夥伴關係、構建新時代中非命運共同體。《白皮書》提到,中國致力與非洲深化各領域務實合作,為非洲的和平與發展提供力所能及的幫助。中國與非洲的合作,一直走在國際對非合作的前列。

除此之外,中國也對非洲展開一連串密集的外交、商業上的行動。據中國外交部官網,中國外交部長兼任國務委員王毅在結束與丹麥外長柯佛德(Jeppe Kofod)的會談後,11月29日飛往塞內加爾達卡,參與中非合作論壇第8屆部長級會議。

利用與非洲各國外長齊聚一堂的良機,王毅在論壇召開前後,會晤非洲多國外長,包括了:塞內加爾、剛果、阿爾及利亞、坦尚尼亞等數十國。此外,同日,中國國務院總理李克強也以視訊方式出席「亞非法律協商組織會議」,並發表談話。

今(2021)年因疫情等因素「足不出戶」的中國國家主席習近平,也如外界預測,以視訊方式參與此次論壇。習近平也發表題為「同舟共濟,繼往開來,攜手構建新時代中非命運共同體」的主題演講。

演講中,習近平宣布向非洲提供九大領域的支持,包含企業增加對非投資、提供貿易融資額度、向金融機構提供授信額度,以及將國際貨幣基金組織增發的特別提款權,轉借給非洲國家,和加碼提供十億劑新冠疫苗。

習近平就構建新時代中非命運共同體,提出堅持團結抗疫、深化務實合作、推進綠色發展、維護公平正義四點主張,並對於中非共同制定的《中非合作2035年願景》,闡述首個三年規畫中,中非共同實施的「九項工程」。

這九項工程包含衛生健康、減貧惠農投資、驅動工程、數字創新工程、綠色發展工程、能力建設工程、人文交流工程、和平安全工程。若仔細閱讀,不難發現這次習近平公布的對非援助內容,可說是相當扎實且完整。

「烏干達機場事件」添中國一帶一路污點?一帶一路對非洲是好是壞?

中國近年透過「一帶一路」積極耕耘非洲,不時收到「債務陷阱」的批評。《德國之聲》於11月29日的報導說,烏干達於2015年11月,與中國進出口銀行簽署有關機場擴建的協議,協議中稱中國將以2%的利率借款約兩億美元,給烏干達用於恩德培國際機場的改擴建工程。

據坦尚尼亞《公民報》報導,烏干達政府與中國簽署的貸款協議期限為20年,包括七年寬限期(僅需償還利息,暫不償還本金)。然而寬限期將於明(2022)年到期,烏干達發現或許無法在寬限期之後,依約按時償還貸款。

烏干達國會負責調查的議員森永義(Joel Ssenyonyi)對《路透社》表示,合約給予中國進出口銀行對機場年度預算的批准權,而且貸款條款中允許中國在對方違約情況下接管機場。此外,協議還要求任何爭端的仲裁或法庭訴訟,都要依照中國法律進行。

烏干達國會10月份一項調查得出結論,認為與中方的貸款協議包含苛刻條件,包括一旦違約可能會沒收機場。貸款協議的具體條款尚未公開。此前有非洲媒體報導,烏干達最重要的恩德培國際機場(Entebbe International Airport),傳出可能將由中資貸款的銀行接管。

不過,中國在此消息傳出後隔日立刻否認。中國駐烏干達大使館發言人說:「中烏經貿合作都是按照國際市場的規律和規則、嚴格遵守駐在國法律進行。恩德培機場擴建項目是由中國進出口銀行提供融資、以烏國國家信用為擔保的優惠貸款專案。專案於2015年3月簽署貸款協議,貸款金額兩億美元,2016年5月正式開工。儘管受到新冠肺炎疫情影響,在雙方團結合作下,專案進度已順利推進到75.1%,預計將在2022年12月完工交付。」

另外,該名發言人指出,所謂烏干達為中國融資,犧牲核心資產的惡意揣測,毫無事實依據,歪曲了中國包括烏干達在內的發展中國家的傳統友好。沒有任一個在非洲的專案,曾因中國的貸款還不起,而被中國「沒收」。相反地,中方堅定支持並願為非洲提高自主發展能力,繼續作出努力。

《霧谷晶策》觀察,近年中國一帶一路雖不時傳出有「債務陷阱」疑雲,但若綜觀中國一帶一路於各合作國的發展,仍然是相對穩健,債務陷阱的例子仍為少數。但是,不得不否認,中國確實在得知某些國家可能無法償還債務的前提下,仍放款給這些發展中國家,確實有利用「債務」轉換成有利於自身國家利益的嫌疑。

另外,據《霧谷晶策》了解,主導中國一帶一路的幾個主要金融機構,在財務狀況上並無重大問題,近年放款較帶路計畫剛開始前五年雖有放緩,但仍持續穩定輸出,因此,未來五到十年,世界各地仍能看到一帶一路的發展。

就現狀來看,對像是非洲這類的財務能力有限的發展中國家,相較於美、歐主導的高標準、限制多的世界銀行(World Bank)和國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF)外,一帶一路是最佳替代方案。

值得注意的是,今年美、歐紛紛推出新援助開發中國家的基礎建設計畫,包含「重建美好世界」(Build Back Better World, B3W)和「全球門戶」(Global Gateway),試圖抗衡中國的一帶一路。而上述兩項計畫若落實,值得關注他們對中國一帶一路的影響。

畢竟,過去西方國家在批評一帶一路的債務陷阱時,常被反方駁斥:「如果拿不出比一帶一路更好的替代方案,那你們有什麼資格批評呢?」因此,未來有了替代方案,發展中國家又將如何做抉擇?這對中國未來實施一帶一路的挑戰,也值得探討。

對衣索比亞內戰、變種新冠病毒,美中各求自保、無能為力

無論是長期耕耘非洲的中國,亦或試圖挽回和修補與非洲關係的美國,在非洲某些議題上仍無能為力。

舉例來說,近幾個月於衣索比亞爆發的內戰之激烈,美中兩國除了口頭上的「勸架」和實質上的「撤僑」外,幾乎是無能為力。考慮到此內戰因歷史、種族等原因引起的複雜性,美、兩國都選擇讓衣索比亞「自己決定」。

雖說美中等國,和國際組織都長期提倡要以各類醫療援助,協助非洲國家對抗疫情。但是,光就疫苗來看,可說相當失敗。目前全非洲的接種率仍然相當低。《BBC》報導,目前全球平均每100人,接種超過100劑疫苗。但非洲的狀況差距很大,南非每100人只接種42劑,納米比亞只有25劑,可見非洲與世界各國接種疫苗的差距。

而且,因非洲缺乏疫苗接種,使疫情蔓延導致新冠病毒的變種。日前,南非首先通報名為「歐米克戎」(Omicron)新冠變種,外界多認為此變種甚至比先前的Delta變種更令人擔憂。美、中等多數已開發先進國家,應負起責任。

另外,美中等國在得知此變種的存在後,立馬封鎖來自南非的航班且縮緊邊境防疫政策,此反應雖合理卻也相當無情。再度將非洲大陸的防疫,遠遠拋在腦後。《霧谷晶策》建議美、中、歐盟等先進國家,應挹注更多資金與足量疫苗,提供實質協助以改善非洲發展中國家的困境。

