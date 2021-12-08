美中展開非洲角力，西方能否提出比「一帶一路」更好的替代方案？

布林肯連訪非洲三國：美、中非洲角力

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於11月15至20日訪問肯亞、奈及利亞、塞內加爾非洲三國。參訪中，他與這些國家商討貿易、新冠肺炎、氣候變遷、安全與和平等議題。

除與到訪國討論雙邊和區域問題外，《紐約時報》於11月17日報導，布林肯首訪非洲是有意向此區域傳遞美國對非洲支持的態度。不過，報導也提到，布林肯這次的訪問，或多或少也因周邊國家的動亂，朦上一塵陰影。包含「現在進行式」的衣索比亞內戰，以及日前蘇丹發生鎮壓民主人士的事件。

而布卿此次出訪，是自一月份拜登（Joe Biden）上任後首度出訪非洲，他也是拜登內閣訪問非洲最高層級的官員。此次布林肯的出訪，就是要向非洲國家傳達拜登政府與川普（Donald Trump）政府對非洲政策的差異，以及修補美、非過去四年在川普時期受損的雙邊關係。

前總統川普四年執政期間，造訪眾多國家、橫跨各大洲，但卻未曾訪問非洲。這也使他成為近十年來首位未親訪非洲的美國領導人。此外，川普曾多次表示對非洲毫無興趣，且曾批評非洲移民對美國的影響，相較於過去四年中國對非洲越加重視，美國與非洲關係相對冷清。

中國長期耕耘非洲大陸各國，可說是為人所知。在美、中全球競爭下，不少人質疑布林肯的「非洲行」有劍指中國的意味。

不過，《美聯社》於11月22日的報導說，布林肯否定此種說法。他於奈及利亞受訪時指出：「此行是為了美國與非洲的交往，而非中國或任何第三方勢力。」（“Our engagement in Africa, with Africa, is not about China or any other third party,” Blinken said in Nigeria. “It’s about Africa.”）

雖然布林肯表明此行與中國無關，但此趟非洲行中，他勢必感受到中國長期耕耘非洲所累積的影響力。上述報導指出，當布林肯率領的訪問團在肯亞首都奈洛比（Nairobi）穿梭時，必定可感到中國陰影的籠罩，因布林肯的車隊就經過了由中國資助建設的高速公路。在塞內加爾首都達卡時，當地則正在努力籌備於11月底登場的「中非合作論壇」（Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC）。

《BBC》非洲資深特派記者索伊（Anne Soy）於11月19日撰寫文章，分析拜登政府的非洲政策。文章指出，拜登政府對非新政策將專注在五大領域：加強貿易、應對新冠疫情、氣候變遷、提倡民主、和平安全。不過，拜登政府之非洲政策仍不完整且不夠仔細，僅有大方向。

習近平中非合作論壇演說，力推疫苗外交和多項友非項目

布林肯前腳剛離開非洲，中國國家新聞辦公室馬上於11月26日發布《新時代的中非合作白皮書》。《白皮書》強調與非洲國家的團結合作，是中國對外政策的重要基石與長期堅定的戰略選擇，中國外交部非洲司司長吳鵬在會中提到，中國已向非洲國家捐了近兩億劑的新冠疫苗，協助非洲人民抗疫。

《新時代的中非合作白皮書》提到，中非更加需要鞏固夥伴關係、構建新時代中非命運共同體。《白皮書》提到，中國致力與非洲深化各領域務實合作，為非洲的和平與發展提供力所能及的幫助。中國與非洲的合作，一直走在國際對非合作的前列。

除此之外，中國也對非洲展開一連串密集的外交、商業上的行動。據中國外交部官網，中國外交部長兼任國務委員王毅在結束與丹麥外長柯佛德（Jeppe Kofod）的會談後，11月29日飛往塞內加爾達卡，參與中非合作論壇第8屆部長級會議。

利用與非洲各國外長齊聚一堂的良機，王毅在論壇召開前後，會晤非洲多國外長，包括了：塞內加爾、剛果、阿爾及利亞、坦尚尼亞等數十國。此外，同日，中國國務院總理李克強也以視訊方式出席「亞非法律協商組織會議」，並發表談話。

今（2021）年因疫情等因素「足不出戶」的中國國家主席習近平，也如外界預測，以視訊方式參與此次論壇。習近平也發表題為「同舟共濟，繼往開來，攜手構建新時代中非命運共同體」的主題演講。

演講中，習近平宣布向非洲提供九大領域的支持，包含企業增加對非投資、提供貿易融資額度、向金融機構提供授信額度，以及將國際貨幣基金組織增發的特別提款權，轉借給非洲國家，和加碼提供十億劑新冠疫苗。

習近平就構建新時代中非命運共同體，提出堅持團結抗疫、深化務實合作、推進綠色發展、維護公平正義四點主張，並對於中非共同制定的《中非合作2035年願景》，闡述首個三年規畫中，中非共同實施的「九項工程」。

這九項工程包含衛生健康、減貧惠農投資、驅動工程、數字創新工程、綠色發展工程、能力建設工程、人文交流工程、和平安全工程。若仔細閱讀，不難發現這次習近平公布的對非援助內容，可說是相當扎實且完整。

Photo Credit: AP / 達志影像

「烏干達機場事件」添中國一帶一路污點？一帶一路對非洲是好是壞？

中國近年透過「一帶一路」積極耕耘非洲，不時收到「債務陷阱」的批評。《德國之聲》於11月29日的報導說，烏干達於2015年11月，與中國進出口銀行簽署有關機場擴建的協議，協議中稱中國將以2％的利率借款約兩億美元，給烏干達用於恩德培國際機場的改擴建工程。

據坦尚尼亞《公民報》報導，烏干達政府與中國簽署的貸款協議期限為20年，包括七年寬限期（僅需償還利息，暫不償還本金）。然而寬限期將於明（2022）年到期，烏干達發現或許無法在寬限期之後，依約按時償還貸款。

烏干達國會負責調查的議員森永義（Joel Ssenyonyi）對《路透社》表示，合約給予中國進出口銀行對機場年度預算的批准權，而且貸款條款中允許中國在對方違約情況下接管機場。此外，協議還要求任何爭端的仲裁或法庭訴訟，都要依照中國法律進行。

烏干達國會10月份一項調查得出結論，認為與中方的貸款協議包含苛刻條件，包括一旦違約可能會沒收機場。貸款協議的具體條款尚未公開。此前有非洲媒體報導，烏干達最重要的恩德培國際機場（Entebbe International Airport），傳出可能將由中資貸款的銀行接管。

不過，中國在此消息傳出後隔日立刻否認。中國駐烏干達大使館發言人說：「中烏經貿合作都是按照國際市場的規律和規則、嚴格遵守駐在國法律進行。恩德培機場擴建項目是由中國進出口銀行提供融資、以烏國國家信用為擔保的優惠貸款專案。專案於2015年3月簽署貸款協議，貸款金額兩億美元，2016年5月正式開工。儘管受到新冠肺炎疫情影響，在雙方團結合作下，專案進度已順利推進到75.1％，預計將在2022年12月完工交付。」

另外，該名發言人指出，所謂烏干達為中國融資，犧牲核心資產的惡意揣測，毫無事實依據，歪曲了中國包括烏干達在內的發展中國家的傳統友好。沒有任一個在非洲的專案，曾因中國的貸款還不起，而被中國「沒收」。相反地，中方堅定支持並願為非洲提高自主發展能力，繼續作出努力。

《霧谷晶策》觀察，近年中國一帶一路雖不時傳出有「債務陷阱」疑雲，但若綜觀中國一帶一路於各合作國的發展，仍然是相對穩健，債務陷阱的例子仍為少數。但是，不得不否認，中國確實在得知某些國家可能無法償還債務的前提下，仍放款給這些發展中國家，確實有利用「債務」轉換成有利於自身國家利益的嫌疑。

另外，據《霧谷晶策》了解，主導中國一帶一路的幾個主要金融機構，在財務狀況上並無重大問題，近年放款較帶路計畫剛開始前五年雖有放緩，但仍持續穩定輸出，因此，未來五到十年，世界各地仍能看到一帶一路的發展。

就現狀來看，對像是非洲這類的財務能力有限的發展中國家，相較於美、歐主導的高標準、限制多的世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）外，一帶一路是最佳替代方案。

值得注意的是，今年美、歐紛紛推出新援助開發中國家的基礎建設計畫，包含「重建美好世界」（Build Back Better World, B3W）和「全球門戶」（Global Gateway），試圖抗衡中國的一帶一路。而上述兩項計畫若落實，值得關注他們對中國一帶一路的影響。

畢竟，過去西方國家在批評一帶一路的債務陷阱時，常被反方駁斥：「如果拿不出比一帶一路更好的替代方案，那你們有什麼資格批評呢？」因此，未來有了替代方案，發展中國家又將如何做抉擇？這對中國未來實施一帶一路的挑戰，也值得探討。

對衣索比亞內戰、變種新冠病毒，美中各求自保、無能為力

無論是長期耕耘非洲的中國，亦或試圖挽回和修補與非洲關係的美國，在非洲某些議題上仍無能為力。

舉例來說，近幾個月於衣索比亞爆發的內戰之激烈，美中兩國除了口頭上的「勸架」和實質上的「撤僑」外，幾乎是無能為力。考慮到此內戰因歷史、種族等原因引起的複雜性，美、兩國都選擇讓衣索比亞「自己決定」。

雖說美中等國，和國際組織都長期提倡要以各類醫療援助，協助非洲國家對抗疫情。但是，光就疫苗來看，可說相當失敗。目前全非洲的接種率仍然相當低。《BBC》報導，目前全球平均每100人，接種超過100劑疫苗。但非洲的狀況差距很大，南非每100人只接種42劑，納米比亞只有25劑，可見非洲與世界各國接種疫苗的差距。

而且，因非洲缺乏疫苗接種，使疫情蔓延導致新冠病毒的變種。日前，南非首先通報名為「歐米克戎」（Omicron）新冠變種，外界多認為此變種甚至比先前的Delta變種更令人擔憂。美、中等多數已開發先進國家，應負起責任。

另外，美中等國在得知此變種的存在後，立馬封鎖來自南非的航班且縮緊邊境防疫政策，此反應雖合理卻也相當無情。再度將非洲大陸的防疫，遠遠拋在腦後。《霧谷晶策》建議美、中、歐盟等先進國家，應挹注更多資金與足量疫苗，提供實質協助以改善非洲發展中國家的困境。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航