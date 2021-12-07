《歷史的臍帶》：從政府大草坪到國家體育場，新加坡建築「國家」認同的替換

文：賴啟健

在東南亞，二戰結束後到1970年的這段過渡期，興許被喻為後殖民政府試圖詮釋和定義「國家」含義的時期。此時的當務之急，就是要修改，甚至給殖民架構尋找一個新的替代、舉國性的方案。獨立後，新建築將成為物質上和視覺上體現變化和發展的藍圖——既為了公民的共同使用，同時也能體現願景，並向世界各地展示的「國家」形象。二戰後，屬於新加坡和馬來亞殖民時期的大草場，以空間扮演的特殊角色將被替換，特別是在形式和結構上，其他的新體育場亦然，毫無差異可言了。

在這新體育館場內，顯要們秩序井然地端坐在階梯之上，搖身一變成為了國民。在這樣的設定下，代表權貴的官宦與普羅大眾之間，似乎也可以因為這席位的等級分配，而讓權力關係一目了然。正如約翰．貝爾（John Bale）所指出，這種體育場形式，拓展了傅柯（Michel Foucault）對於社會或人性政治權利的看法：在這種情況下，奉公守紀者除了運動健將，還包括觀眾本身。後獨立時期，當權者以此方式使用體育場，可說在民眾之中產生了多方面的影響。要是紀念活動，他們可以通過集體觀賞賽事來激發內心情感。舉辦的各項體育賽事，尤其是那些講究團隊精神的賽事，得以激發民族熱情，漸進式的聯合、區分或分裂社會或政治團體。

1957年8月31日，在吉隆坡，默迪卡體育場的建設創造了一個可以見證政權從英國轉移到本土政府手中的空間。這個由鋼筋混凝土打造、人造的綠色「草場」，可容納兩萬人的空間，隨後取代了殖民地的大草場，成為舉行任何與獨立有關或其他娛興慶典的場所。馬來西亞是最早在體育場內舉行獨立慶典的國家。爾後，1962年的牙買加、1964年的贊比亞（又翻尚比亞）和1990年的納米比亞，也效法使用體育場作為舉行獨立慶祝活動的場所。

Photo Credit： Wikipedia 東姑阿都拉曼於1957年8月31日在默迪卡廣場宣布馬來亞獨立

在新加坡，從政府大草坪到國家體育場——這個象徵權力轉移的空間治理，則花了更長的時間。新加坡於1965年獨立一年後，決定每年8月9日在政府大草場舉行國慶大遊行紀念活動。當這個可容納5萬5000名觀眾的國家體育場建好，為人們打造了一個替代的集會空間之際，正是1973年。

正如阿南達．拉賈（Ananda Rajah）的論述，新加坡的國慶閱兵是該國作為一個想像中的國家政治共同體的主要象徵。早期階段在大草場舉辦的活動，最具象徵意義之處，恐怕就是徹底顛覆了殖民地關係。然而，大草場所展現的代表性不僅限於在這個指定地點聚集的官民。在更廣泛的層面上，該活動旨在展示該州的行政能力以及對策劃和協調的絕對熟練程度。因此，遊行的混合性和創新性——其性質、內容、賣點，甚至地點——都做出了改變，以維持其與節慶相關的儀式感，並在定期和儀式上體現國家公民的成功。

早期，在大草場舉辦的特點和壓軸活動，莫過於閱兵儀式所展出的軍裝和配備，好以展示二戰後自力更生的實力。但隨後，它的主題變得多樣化了，場地也變得更加靈活使用。在大草場舉行的遊行總共有18場次，在國家體育場則是18次（自1976年）。多年以後的2007年，該遊行搬到了一個更新的場地，亦就是新開發的濱海灣。

Photo Credit： Chensiyuan CC BY SA 4.0 新加坡政府大廈大草場

新加坡國家體育場始於加冷機場區從1960年代開始的重建計畫。1930年代，該機場地址落在經填海工程填平的盆地和沼澤中。新加坡公共事務局參與了這項符合奧運會規格的建造和設計，並採用了粗獷主義，以不修邊幅的鋼筋混凝土建造而成，被許多人認為這與丹下健三在1958年設計的東京體育場，以及奧托和貝尼奇於1958年在慕尼黑設計的體育場，似乎沒什麼不同。

1973年，此處舉辦了第七屆東南亞半島運動會，讓成為東道主的該國首次驗收這體育機構和聯繫全球的初體驗。

Photo Credit： [顯示]Dietmar Rabich CC BY SA 4.0 新加坡國家體育場

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書籍介紹

本文摘錄自《歷史的臍帶：東南亞建築與生活》，季風帶文化出版

作者：賴啟健

譯者： 黃智煒、曾寶貝、劉德豪、洪菀璐、王筠婷、陳丹楓、林欣慈、林方良、林仁余、李彬勤

對知識的摸索、對空間的研究、對歷史的追溯、與區域和世界的連結，都是為了更瞭解這個時代，更好地回應當下。



賴啟健是建築與城市歷史學者，專精於二戰後新、馬兩地的建築研究，本書所收篇章皆為作者積累多年的學術成果，是一部圍繞東南亞建築、史地、文化研究，涵蓋熱帶植物、文學活動、氣候、電影與藝術等領域的文集。



本書共收二十篇文章，共分四輯，內容包括：一，東南亞在理論、歷史編纂、生物地理學和熱帶地區的不同面向；二，新加坡和馬來西亞的特定空間歷史；三，歌曲、電影、藝術和壁畫的文化功能；及四，國家民族形成的時刻，其首都城市、周邊地區及整個世界之間相互關聯的建築概念。



書名「歷史的臍帶」表明了作者的歷史觀。他認為，歷史是一條繩索（臍帶），連結過去與現在。他長期研究新馬兩地的文化歷史，就像「臍帶」將養份輸送到分隔的兩地。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒

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